රු. මිලියන 325 කට අධික අල්ලස් බාරගත් චීන නිලධාරියෙකුට මරණ දඬුවම
නැගෙනහිර චීනයේ නැන්ජිං නගරයේ හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරියෙකු, එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 325 කට අධික අසාධාරණ අල්ලස් මුදලක් පිළිගත් බවට වරදකරු කරමින් මරණ දඬුවමට නියම කර ඇති අතර, මෙය මෑත වසරවලදී චීනයෙන් මතුව ආ වඩාත් කැපී පෙනෙන දූෂණ නඩු අතරින් එකක් ලෙස සැලකේ.
දූෂණයේ විශාල පරිමාණය
සඳුදා ප්රකාශ කළ මෙම දඬුවම, ජනාධිපති ෂී ජින්පිං ගේ දිගුකාලීන දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරය යටතේ චීන බලධාරීන් ඉහළ මට්ටමේ දූෂණය හඹා යාමේ දැඩිකම අවධාරණය කරයි. නිලධාරියා විසින් ලැබූ නීති විරෝධී ගෙවීම්වල විශාල ප්රමාණය, රටේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් වැදගත් නඩු අතරට මෙය ඇතුළත් කරයි.
වරදකරු වූ නිලධාරියා චීනයේ ජියැන්සු පළාතේ ප්රධාන නගරයක් වන නැන්ජිං හි ආර්ථික සංවර්ධනය අධීක්ෂණය කරන තනතුරක සේවය කර තිබිණ. නිලධාරියා, කාලයක් පුරාවට අල්ලස් මගින් විශාල මුදල් රාශියක් සමුච්චය කිරීමට මෙම බලගතු තනතුර උපයෝගී කරගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
චීනයේ අඛණ්ඩ දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරය
2012 දී ෂී ජින්පිං බලයට පත් වූ දා සිට, චීනය රජයේ සහ රාජ්ය ව්යවසායන්හි සියලු මට්ටම්වල දූෂණයට එරෙහිව ආක්රමණශීලී ස්ථාවරයක් පවත්වාගෙන ඇත. කොමියුනිස්ට් පක්ෂය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට අත්යවශ්ය බව බලධාරීන් විස්තර කළ මෙම ව්යාපාරය යටතේ නිලධාරීන් ලක්ෂ ගණනක් විනය ක්රියාමාර්ග හෝ අපරාධ නඩු විභාගවලට මුහුණ දී ඇත.
විශේෂයෙන් ඉතා විශාල මුදල් ප්රමාණ සම්බන්ධ අවස්ථාවලදී හෝ විත්තිකරු පශ්චාත්තාපයක් නොදක්වා සමාජ අවශ්යතාවලට අඛණ්ඩ තර්ජනයක් ලෙස සලකනු ලබන අවස්ථාවලදී, බරපතල දූෂණ වරදවලදී මරණ දඬුවම චීනයේ දඬුවම් විකල්පයක් ලෙස තවමත් පවතී.
තීන්දුවේ වැදගත්කම
දූෂණ නඩුවල මරණ දඬුවම් නියම කිරීම අසාමාන්ය නොවූවත්, සාපේක්ෂව දුර්ලභ බවත්, සාමාන්යයෙන් වඩාත් බරපතල වැරදි කිරීම් සඳහා වෙන් කර තබා ඇති බවත් නීතිඥ නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි. මෙම නඩුවේ තීන්දුව, වැරදි කිරීමේ පරිමාණය අධික ලෙස සැලකෙන විට චීන අධිකරණ අවසාන දඬුවම ක්රියාත්මක කිරීමට සූදානම් බව පැහැදිලි සංඥාවක් ලබා දෙයි.
මෙම නඩුව දේශීය හා ජාත්යන්තර වශයෙන් සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබාගෙන ඇති අතර, චීනයේ දේශපාලන හා පරිපාලන ව්යුහයන් තුළ විශාල පරිමාණ මූල්ය අපරාධවලට වරදකරු වූවන් බලා සිටින ප්රතිවිපාකවල තියුණු මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.