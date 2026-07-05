මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැලකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට
සෙනසුරාදා දිවයිනපුරා මාරාන්තික අනතුරු වාර්තා වේ
සෙනසුරාදා, 4 වැනිදා, දිවයිනපුරා මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ වෙනම සිදුවීම් හතරකදී අවම වශයෙන් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙය දිවයිනේ මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල තවදුරටත් උද්දීපනය කර ඇත.
එකම දිනක් තුළ රටේ විවිධ ප්රදේශවල සිදු වූ මෙම මාරාන්තික අනතුරු සියල්ලම මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ ඒවා වූ අතර, ඒවා ප්රාදේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කරමින් මාර්ග සුරක්ෂිතතාව සඳහා හදිසි පියවර ගන්නා ලෙස කරන ඉල්ලීම් නැවත හිස ඔසවා ඇත.
ශ්රී ලාංකික මාර්ගවල කලකිරවන රටාවක්
විශේෂයෙන් මහජන ප්රවාහන පහසුකම් සීමිත ග්රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල, මෝටර් සයිකලය ශ්රී ලංකාවේ බහුලව භාවිතා වන ප්රවාහන මාධ්යයක් ලෙස පවතී. එහෙත්, රට තුළ සිදුවන මාර්ග මරණවලින් අසමාන ලෙස ඉහළ ප්රතිශතයකට මෝටර් සයිකල් හේතු වීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් ඇත.
මාර්ග සුරක්ෂිතතා පෙනී සිටින්නෝ දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, ශ්රී ලංකාවේ මෝටර් සයිකල් රියදුරන් අතර ඉහළ මරණ සංඛ්යාවකට සාධක කිහිපයක් හේතු වන බවයි. ඒ අතර:
- අධිවේගයෙන් හා නොසැලකිලිමත්ව රිය පැදවීම
- හිස් ආරක්ෂක තොප්පි හෝ නිසි ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතා නොකිරීම
- ග්රාමීය ප්රදේශවල දුෂ්කර මාර්ග තත්ත්වයන්
- රථවාහන නීති ප්රමාණවත් ලෙස ක්රියාත්මක නොකිරීම
- මත්පැන් පානය කොට රිය පැදවීම
බලධාරීන්ගෙන් ක්රියාමාර්ගී පියවර ඉල්ලයි
සෙනසුරාදා එකවර සිදු වූ මාරාන්තික අනතුරු මාලාව, දිවයිනේ මාර්ග භාවිතා කරන්නන් දිනපතා මුහුණදෙන භයානක තත්ත්වය පිළිබඳ තියුණු මතක්කරුවක් වී ඇත. ශ්රී ලංකාව, ජනගහනයට සාපේක්ෂව ඉහළ මාර්ග අනතුරු මරණ අනුපාතයක් අඛණ්ඩව සටහන් කරමින් සිටින අතර, මාරාන්තික අනතුරුවලට බොහෝ විට සම්බන්ධ වාහන වර්ගය ලෙස මෝටර් සයිකල් නිරන්තරයෙන් හඳුනාගෙන ඇත.
මාර්ග සුරක්ෂිතතා විශේෂඥයන් හා ප්රජා නායකයන්, ශ්රී ලාංකික මාර්ගවල වළකිය හැකි මරණ අඩු කිරීම සඳහා බලධාරීන් හා මහජනතාව යන දෙපක්ෂයෙන්ම වඩාත් තීව්ර පියවර ගන්නා ලෙස දිගටම 촉구 කරමින් සිටිති.
පොලිසිය හා අදාළ ප්රවාහන බලධාරීන්ගෙන්, විශේෂයෙන් මෝටර් සයිකල් රියදුරන් ඉලක්ක කරමින් රථවාහන නීති ක්රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් තීව්ර කරන ලෙසත්, භයානක මාර්ග හැසිරීම් වෙනස් කිරීමට ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වේගවත් කරන ලෙසත් ඉල්ලීම් කර ඇත.
අනතුරු හතර සම්බන්ධ විමර්ශන දැනට සිදු කෙරෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.