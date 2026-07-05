චීන තානාපතිවරයා පවසයි - ෂී ජින්පිංගේ පාලන කෘතිය ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධන මාර්ගය සඳහා මූලික පාඩම් දරයි
ශ්රී ලංකාවේ චීන තානාපතිවරයා වන කී ෂෙන්හොං මහතා පවසා ඇත්තේ, ජනාධිපති ෂී ජින්පිංගේ නවතම පාලන කෘතිය, දූපත් රාජ්යය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම හා තිරසාර සංවර්ධනය කරා ගමන් කරන මෙරට සඳහා අර්ථවත් මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන බවයි.
ජාතික ප්රගතිය සඳහා 청사진යක්
තානාපතිවරයා කී මහතා, ෂී ජින්පිංගේ පාලන දර්ශනයේ සංවර්ධනශීලී රාජ්යයන්ට ඇති අදාළත්වය ඉස්මතු කරමින් මෙම අදහස් ප්රකාශ කළ අතර, එම ප්රකාශනයේ දක්වා ඇති මූලධර්ම චීනයේ ම සීමාවන් ඉක්මවා ප්රායෝගික වටිනාකමක් දරන බව පෙන්වා දුන්නේය. සංකීර්ණ සංවර්ධන අභියෝගවලට මුහුණ දෙන ශ්රී ලංකාව වැනි රටවල් සඳහා එම කෘතිය විභව මාර්ග සිතියමක් ලෙස ඔහු ස්ථානගත කළේය.
තානාපතිවරයාගේ අදහස් අන්තර්ජාතික වේදිකාව මත, විශේෂයෙන් බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් මුලපිරීමේ රාමුව යටතේ චීනය සමඟ සමීප සබඳතා පවත්වාගෙන යන රාජ්යයන් අතරේ, ෂී ජින්පිංගේ දේශපාලන හා පාලන දෘෂ්ටිවාදය ප්රවර්ධනය කිරීමේ බෙයිජිංහි පුළුල් උත්සාහය පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකා-චීන සබඳතා අවධානයට
ශ්රී ලංකාව හා චීනය ගැඹුරු ආර්ථික හා රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා බෙදා හදා ගනිමින්, දූපත පුරා ප්රධාන යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති මූල්යකරණයේ දී බෙයිජිං සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. දශක ගණනාවක කාලය තුළ රට මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, චීනය සමඟ ඇති සබඳතාවල ස්වභාවය දේශීය හා ජාන්තර්ජාතික වශයෙන් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන විෂයක් ව පවතී.
ෂී ජිනිපිංගේ පාලන කෘතිය සඳහා තානාපතිවරයා කී මහතා ලබා දුන් අනුමැතිය, කොළඹ සමඟ දෘෂ්ටිවාදික හා සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය තහවුරු කිරීමේ චීනයේ අඛණ්ඩ උනන්දුව රේඛාංකිත කරන අතර, චීන නායකත්ව දර්ශනය ශ්රී ලංකාවේ ම ජාතිය ගොඩනැගීමේ ප්රයත්නයන්ට අදාළ ආදර්ශයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරයි.
පුළුල් වැදගත්කම
ෂී ජින්පිංගේ පාලන කෘති, The Governance of China යන මාතෘකාව යටතේ කිහිප වෙළුමක් ලෙස ප්රකාශිත ව, චීනයේ රාජ්ය රාජ්යතාන්ත්රික මුලපිරීම්වල කොටසක් ලෙස බොහෝ භාෂාවලට පරිවර්තනය කර ලොව පුරා බෙදා හරිනු ලැබ ඇත. මෙම මාලාව චීනයේ දේශපාලන, ආර්ථික හා සාමාජීය සංවර්ධනය සඳහා ෂීගේ දැක්ම සටහන් කරන අතර, ලොව පුරා චීන රාජ්යතාන්ත්රික මෙහෙවරයන් හරහා පුළුල් ලෙස ප්රවර්ධනය කෙරේ.
ශ්රී ලාංකික ප්රතිපත්ති立案者යන් හා නිරීක්ෂකයන්, තානාපතිවරයාගේ අදහස් දෙස බලන්නේ, චීනය, ඉන්දියාව හා බටහිර රාජ්යයන් ඇතුළු ප්රධාන බලවතුන් සමඟ ඇති සබඳතා අතර රට රකිනු ලබන සියුම් සමබරතාකාරී ක්රියාවලිය හා, පවතින ආර්ථික ස්ථායීකරණ වැඩසටහන සඳහා විදේශ ආයෝජන හා සහාය සෙවීම යන පුළුල් සන්දර්භය තුළ ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.