මොනාකෝ සාමිය බෝම්බ ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් පිරිමි වේශයෙන් සිටි යුක්රේන කාන්තාවක් සෙවේ
ධනවත් නගර-රාජ්යයක් වන මොනාකෝහි සාමිය බෝම්බ ප්රහාරයක් සඳහා වගකිව යුතු යැයි සැලකෙන 39 හැවිරිදි යුක්රේන කාන්තාවක් බලධාරීන් විසින් සොයා ගනු ලබමින් සිටින අතර, ප්රහාරය සිදු කරන අවස්ථාවේ ඇය පිරිමි වේශයෙන් සිටි බව නිලධාරීන් හෙළිදරව් කර ඇත.
සැකකාරිය ඇනස්ටේෂියා බෙරෙසොව්ස්කා ලෙස හඳුනාගෙන
මොනාකෝ නියෝජ්ය රාජ්ය නියෝජිත ආරාධකවරයා විසින් ඇනස්ටේෂියා බෙරෙසොව්ස්කා මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ ප්රධාන සැකකාරිය බව තහවුරු කර ඇත. මෙහිදී, ගොඩනැගිල්ලක ප්රවේශ ශාලාවේ හිතාමතාම සාමිය තැනූ අතර, ක්රියාකාරිය ඉන් අනතුරුව ස්ථානය හැර ගොස් ඇත.
ප්රහාරය සිදු කිරීමේදී බෙරෙසොව්ස්කා පිරිමි වේශයක් භාවිත කර ඇති බව විමර්ශකයන් විශ්වාස කරන අතර, මෙම තොරතුර මූලික හඳුනාගැනීමේ ක්රියාවලිය සංකීර්ණ කර ඇති අතර මෙම ක්රියාවලියේ සූක්ෂ්ම සැලසුම් සහිත ස්වභාවය පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලක් ඇති කර ඇත.
ලෝකයේ ආරක්ෂිතතම රාජ්යයන්ගෙන් එකකට එල්ල වූ නිර්භීත ප්රහාරයක්
මෙම බෝම්බ ප්රහාරය ප්රංශ රිවියේරා වෙරළේ පිහිටි, ලෝකයේ වඩාත්ම දැඩි ලෙස අධීක්ෂණය කරනු ලබන හා ආරක්ෂක සවිඥානකත්වය ඉහළ ප්රදේශයක් ලෙස පිළිගැනෙන, කුඩා නමුත් අති ධනවත් ආඥාදායකත්වයක් වන මොනාකෝව කම්පනයට ලක් කර ඇත. සැකකරුවෙකුට පුපුරණ ද්රව්යයක් සිටවා පලා යාමට හැකි වූ ආකාරය පිළිබඳව දැඩි ප්රශ්නයන් මතු වී ඇත.
පිපිරීමෙන් සිදු වූ හානිය හෝ හතාහිමි සංඛ්යාව සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, දිනට නිදහස් ව සිටින බෙරෙසොව්ස්කා සොයා ගැනීම සඳහා දේශසීමා හරහා සෙවීමේ ව්යාපාරයක් දැන් ආරම්භ කෙරී ඇත.
විමර්ශනය ක්රියාත්මකව පවතී
මොනාකෝ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන, ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් මෙම නඩුව ඉහළම ප්රමුඛතාවයකින් හසුරුවමින් සිටී. වේශ මාරු කිරීමේ භාවිතය, ප්රහාරය වටා ඇති හේතු සාධක හා තත්ත්වයන් විමර්ශනය කරන ආයතන ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන පූර්ව සැලසුම් ස්වභාවයක් පෙන්නුම් කරයි.
බෝම්බ ප්රහාරයේ වගකීම කිසිදු කණ්ඩායමක් මේ දක්වා භාර ගෙන නොමැති අතර, ප්රහාරය පිටුපස ඇති චේතනාව සක්රිය විමර්ශනයක් යටතේ පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.