Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උදාරගේ අදුෂ්ට 188 රනින් ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට්හි පළමු දිනයේ ප්‍රබල 338-5ක් දක්වා ගෙනයයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උදාරගේ අදුෂ්ට 188 රනින් ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට්හි පළමු දිනයේ ප්‍රබල 338-5ක් දක්වා ගෙනයයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ පළමු දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කළ අතර, තරුණ පිතිකරු උදාර විසින් ඉනිම රඳවාගනිමින් දීප්තිමත් 188ක් රැස්කිරීමත් සමග විකට් පහක් අහිමිව රන් 338ක් සටහන් කරගත්තේය.

උදාර ද්විත්ව සියය අබිතුර දක්ෂතාවකින් ආධිපත්‍යය දරයි

දිනයේ ප්‍රධාන ආකර්ෂණය වූයේ නිසැකවම උදාරගේ ආධිපත්‍යශීලී රන් 188 ක ඉනිමයි. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරණ ප්‍රහාරයට එරෙහිව තාක්ෂණික විනයක් සහ ආක්‍රමණශීලී අභිප්‍රායක් යන දෙකම ඔප්පු කළ මෙම දායකත්වය, දෙවන දිනයට ශ්‍රී ලංකාවට ඉහළ අතට යාමට හිතකර වාතාවරණයක් නිර්මාණය කළේය.

දකුණත් පිතිකරු ඔහුගේ වයසට ඉහළින් සංයමයෙන් ක්‍රීඩා කළ අතර, දිනයේ ක්‍රීඩාව පුරාම ලකුණු පුවරුව සෞඛ්‍ය සම්පන්න වේගයකින් ගමන් කරවීමට සීමාවන් මාලාවක් ද ගෙනහරිමින් නිරවද්‍යව ස්ට්‍රයික් භ්‍රමණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත්ව රියදුරු ආසනයේ

පළමු දිනයේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට, ශ්‍රී ලංකාව තරගයේ පාලනය ස්ථිරව අල්ලාගෙන සිටියේය. ක්‍රීඩාව නැවත ආරම්භ වූ විට, සංචාරක කණ්ඩායම 338 ක් සඳහා විකට් පහකින් ඉනිම අවසන් කර, ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 500 ඉක්මවා ගොස් තරගය ඉක්මනින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ගේ අත් නොයන තැනකට ගෙනයාම ඉලක්ක කරනු ඇත.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් පිතිකරණයට හිතකර පෙනෙන පිට්ටනියකදී ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් සීමා කිරීමට ශ්‍රමාභිලාෂ වූහ. දිනය පුරා විකට් පහක් ගැනීමට සමත් වූවත්, ස්වාගත කරන කණ්ඩායමට අඛණ්ඩ පීඩනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ ආධිපත්‍යයේ දිගු සමයක් පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි විය.

ශ්‍රී ලංකාවට ශක්තිමත් පදනමක්

දිනය නැවත ආරම්භ වූ විට, දෙවන දිනයේදී ඉනිම තවදුරටත් දිගු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ මැද සහ පහළ පෙළ ක්‍රීඩකයන් ඉනිමේ ඉතිරි විකට් සහ ස්ථිර ජවය ද ඇතිව 間කාංශාවෙන් ඉදිරිතැබ්බෙනු ඇත. ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රථම ඉනිම් එකතුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබල ස්පින් පිතිකරණ විකල්ප සැලකිල්ලට ගත් කල, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ව අතිවිශාල පීඩනයකට ලක් කළ හැකිය.

පළමු ටෙස්ට් තරගය අවසන් වූ ආකාරය මත නිශ්චිත වනු ඇති ශ්‍රේණිය සමකිරීමේ හෝ ශ්‍රේණිය නිශ්චිත කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් සඳහා උදාරගේ අති විශිෂ්ට දායකත්වය පදනම සකස් කරනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා රසිකයන් බලාපොරොත්තු වනු ඇති අතර, ගෙදර ක්‍රිකට් ප්‍රිය ජනතාව තරගය ඉදිරියට ගෙනයන විට මහත් ප්‍රත්‍යාශාවෙන් නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

Amazon Web Services සමාගම VAT ලියාපදිංචි නොවූ ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට 18% VAT අය කිරීමට කටයුතු කරයි Sinhala

Amazon Web Services සමාගම VAT ලියාපදිංචි නොවූ ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට 18% VAT අය කිරීමට කටයුතු කරයි

Amazon Web Services (AWS) සමාගම, ශ්‍රී ලංකාවේ VAT සඳහා ලියාපදිංචි නොවූ හෝ තමන්ගේ බදු තොරතුරු සමාගමට ඉදිරිපත් නොකළ පාරිභෝගිකයින් වෙත ඉලෙක්ට්‍රොනික මාර්ගයෙන්…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා税関 මැද වසර ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවා රු. ට්‍රිලියන 1.37ක් එකතු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関 මැද වසර ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවා රු. ට්‍රිලියන 1.37ක් එකතු කරයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේදී ශක්තිමත් මූල්‍ය ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙමින්, රු. ට්‍රිලියන 1.37ක් සම්පූර්ණ ආදායමක් ලෙස එකතු කර ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවා ගොස්…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ නායකයින් සම්මේඛීය විසඳුමක් සඳහා දෙමළ නාඩු මුඛ්‍යමන්ත්‍රීගේ සහාය අපේක්ෂා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ නායකයින් සම්මේඛීය විසඳුමක් සඳහා දෙමළ නාඩු මුඛ්‍යමන්ත්‍රීගේ සහාය අපේක්ෂා කරයි

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලනඥයින්ගේ පිරිසක් දෙමළ නාඩු මුඛ්‍යමන්ත්‍රී එම්.කේ. ස්ටාලින් වෙත ළඟා වී, ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මේඛීය පාලන ක්‍රමයක් සඳහා පෙනී සිටීමේදී ඔහුගේ සහය…

04 Jul 2026 Discuss