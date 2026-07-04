ශ්රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්රධාන වෙනස්කම් නවයක්
ශ්රී ලංකාවේ බදු ක්රමයේ ඓතිහාසික පරිවර්තනයක්
ශ්රී ලංකාව, සිය අගය එකතු කිරීමේ බද්ද (VAT) පිළිබඳ නීති රාමුවට පුළුල් සංශෝධන හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙය මෑත වසරවල දී රටේ වක්ර බදු ක්රමයේ සිදු වූ වඩාත් සැලකිය යුතු ප්රතිසංස්කරණයක් ලෙස සැළකේ. බදු පදනම පුළුල් කිරීමට සහ මූල්ය විනය වැඩිදියුණු කිරීමට බලධාරීන් ගන්නා උත්සාහයන් මැද, මෙම වෙනස්කම් ව්යාපාර, පාරිභෝගිකයන් සහ රාජ්ය ආදායම් එකතු කිරීම කෙරෙහි සමානව බලපාතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
එක් බැල්මකින් ප්රධාන වෙනස්කම් නවය
නව VAT නීතිය යටතේ හඳුන්වා දෙන ලද වැදගත්ම ප්රතිසංස්කරණවල සාරාංශය මෙසේය:
- සංශෝධිත VAT අනුපාතය: රජයේ පුළුල් ආදායම් වර්ධන උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස සම්මත VAT අනුපාතය සකස් කර ඇති අතර, එය විවිධ අංශවල භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ගණන් කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි.
- පුළුල් කළ බදු පදනම: මීට පෙර බොහෝ ගනුදෙනු බදු ජාලයෙන් බේරී යෑමට ඉඩ සලසා දුන් නිදහස් කිරීම් සංඛ්යාව අඩු කරමින්, වඩා පුළුල් ශ්රේණියක භාණ්ඩ හා සේවා VAT ජාලය යටතට ගෙන එනු ලැබ ඇත.
- සීමා මට්ටම් සකස් කිරීම: ව්යාපාර සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ සීමා මට්ටම සංශෝධනය කර ඇති අතර, ඒ අනුව වැඩි ව්යාපාර ප්රමාණයක් VAT සඳහා ලියාපදිංචි වී ගොනු කිරීමේ බැඳීම් ඉටු කළ යුතු වනු ඇත.
- ඩිජිටල් සේවා බදු අය කිරීම: ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට ඩිජිටල් සේවා සපයන විදේශ ආයතන දැන් VAT බැඳීම්වලට යටත් වන අතර, මෙය ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ වර්ධනය පිළිබඳ වැඩෙන වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි.
- ආදාන බදු ණය ප්රතිසංස්කරණ: ව්යාපාරවලට සිය VAT වගකීම් සාපේක්ෂව කුමක් ඉල්ලා සිටිය හැකිද සහ කුමක් ඉල්ලා සිටිය නොහැකිද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි මාර්ගෝපදේශ සහිතව, ආදාන බදු ණය පාලනය කරන නීති රීති තදින් ක්රියාත්මක කර ඇත.
- සරල කළ ගොනු කිරීමේ ක්රියාවලි: නිතිපතා බදු ගෙවන්නන්ගේ පරිපාලන බර අඩු කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, VAT ප්රතිලාභ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සරල ක්රියාවලි නව නීතිය මඟින් හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇත.
- දඩ මුදල් හා බලාත්මක කිරීම: නීති පිළිපැදීමෙන් බැහැරවීම, ප්රමාද ගොනු කිරීම සහ බදු වංචාව සඳහා දැඩි දඩ මුදල් හඳුන්වා දී ඇති අතර, ඇතුළත ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථිර ප්රතිපත්තිය ඉන් සංඥා කෙරේ.
- අංශ-විශේෂිත විධිවිධාන: සෞඛ්ය සේවා සහ අධ්යාපනය ඇතුළු ඇතැම් කර්මාන්ත, සංශෝධිත නිදහස් කිරීමේ නිර්ණායකවලට යටත් වී ඇති අතර, ඒවායේ පෙර VAT ප්රතිකාරය වෙනස් වී ඇත.
- සංක්රාන්ති කාල විධිවිධාන: සකස් කිරීම සහ නිතිපතා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල රාමුවක් ලබා දෙමින්, දැනට පැරණි රාමුව යටතේ ක්රියාත්මක ව්යාපාරවල සංක්රාන්තිය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විධිවිධාන ඇතුළත් කර ඇත.
මෙම වෙනස්කම් වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාවේ බදු ප්රතිසංස්කරණ මෙරට ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමන දිගටම කරගෙන යන තීරණාත්මක මොහොතක ලගා ව ඇත. මෑත වසරවල දී ඇති වූ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාවට ගොඩ ඒමට සහාය වෙමින් ඉදිරියට එන ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF), අඛණ්ඩ මූල්ය සහාය ලැබීම සඳහා මූලික කොන්දේසියක් ලෙස, කොළඹ, බදු ආදායම් තිරසාර මට්ටම්වලට ඉහළ නැංවීමට නිරන්තරයෙන් බල කර ඇත.
නව VAT රාමුව, රජය දේශීය මෙන්ම ජාත්යන්තර ණය හිමියන් ඉදිරියේ මූල්ය විශ්වාසනීයතාව ඔප්පු කිරීමට මෙන්ම, ඒ ඉල්ලීම්වලට ලබා දෙන සෘජු ප්රතිචාරයක් ලෙස බහුලව සැළකේ.
ව්යාපාර හා පාරිභෝගිකයන් කෙරෙහි බලපෑම
කර්මාන්ත කණ්ඩායම් මෙම වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් මිශ්ර ප්රතිචාර දක්වා ඇත. ඇතැමෙක් වැඩි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.