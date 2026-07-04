ශ්රී ලංකාව වසර හතරකට පසු ලෝක බැංකු ශ්රේණිගත කිරීම්වල උත්තර-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය නැවත අත්පත් කරගනී
ශ්රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් නැවතත් උත්තර-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයකින් පසු සිදු වූ සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්රකෘතියේ ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.
තත්ත්වයේ ප්රතිස්ථාපනය
ලෝක බැංකුවේ නවතම රටවල් ආදායම් වර්ගීකරණය තහවුරු කරන්නේ, වසර හතරකට පෙර අ空前 ආර්ථික බිඳවැටීමක් නිසා ගිලිහී ගිය උත්තර-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය ශ්රී ලංකාව නැවත දිනාගෙන ඇති බවයි. මෙම නැවත වර්ගීකරණය පුළුල් ජාත්යන්තර අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, ලෝක බැංකුව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හැරවුම ආකර්ෂණීය ප්රකෘති කථාවක් ලෙස හඳුන්වා ඇත.
අර්බුදයෙන් ප්රතිරෝහණය දක්වා
2022 වර්ෂයේ උච්චස්ථානයට පැමිණි ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ව්යසනය, පුළුල් ඉන්ධන හිඟයන්, දිගු විදුලි කප්පාදු, සහ අත්යවශ්ය ඖෂධ හා ආහාර දරුණු ලෙස හිඟ වීමට හේතු විය. විදේශ විනිමය සංචිත සාර්ථකව සිඳී ගිය නිසා රජය ඉතිහාසයේ පළමු වරට විදේශ ණය ගෙවීම් නොකළ බව ප්රකාශ කිරීමට සිදු විය. මෙම අර්බුදය ජනතා විරෝධතා රැල්ලක් ඇති කළ අතර, එය අවසානයේ දී දැඩි දේශපාලන කලබලයකට මඟ පෑදීය.
ඉන් පසුව, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ණය ආධාර පිළිවෙලක්, ආවරණීය රාජ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ, සහ රටේ විදේශ ණය බැඳීම් ප්රතිව්යූහගත කිරීම ඇතුළු දැඩි ආර්ථික ස්ථායීකරණ වැඩසටහනකට රජය착수 කළේය. ඒ වේදනාකාරී නමුත් අත්යවශ්ය පියවරවල ඵල ලෝක බැංකුවේ යාවත්කාලීන වර්ගීකරණය තුළ පිළිබිඹු වෙමින් පෙනෙන්නට ඇත.
නැවත වර්ගීකරණයේ අරුත
උත්තර-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස නම් කිරීම ශ්රී ලංකාවට අර්ථවත් ඇඟවීම් ගෙන දෙයි; ඇතැම් ජාත්යන්තර මූල්යකරණ ප්රවර්ගයන්, වෙළෙඳ ගිවිසුම්, සහ සංවර්ධන ආධාර සඳහා සුදුසුකම් ලැබීම ඒ අතර වේ. රටේ ප්රකෘති ගමන් මග සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි විදේශ ආයෝජකයන්ට ද ඊට විශ්වාසය ජනනය කිරීමේ සංඥාවක් ලෙස කටයුතු කෙරේ.
- අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්රේණිගත කිරීම ගිලිහීමට පෙර ශ්රී ලංකාව ඊට පෙරාතුවත් උත්තර-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය දරා සිටියේය.
- ලෝක බැංකුවේ ආදායම් වර්ගීකරණ ශිර්ෂ ජාතික ආදායමේ ඒකපුද්ගල අගයන් මත පදනම්ව වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කෙරේ.
- නැවත වර්ගීකරණය, පසුගිය වසර දෙක තුළ ශ්රී ලංකාවේ සාර්ව ආර්ථික දර්ශකවල මැනිය හැකි දියුණුවක් පිළිබිඹු කරයි.
සිතාමතා낙관론
ලෝක බැංකුව ශ්රී ලංකාව ප්රකෘති කථාවක් ලෙස සංලක්ෂිත කර ඇති අතර, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රට ගෙන ගිය දුෂ්කර ව්යූහාත්මක ගැළපීම් ද ඊට පිළිගනී.
කෙසේ වෙතත්, නැවත වර්ගීකරණය නිසැකවම ශුභදායී ප්රවෘත්තියක් වුව ද, ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය තවමත් දිනා නොගත් ලෙස පවතින බව ආර්ථික විශේෂඥයන් හා ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් අවවාද කරති. ජීවන වියදම සාමාන්ය පුරවැසියන් මත දිගටම බරක් ලෙස ඇත, රාජ්ය ණය මට්ටම් ඉහළව පවතී, තවද මෙතෙක් ලඟා කරගත් ප්රගතිය රඳවාගැනීම සඳහා රට ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් දිගටම ඉෂ්ට කරගත යුතුය.
අර්බුද කාලය තුළ වසර ගණනාවක් දුෂ්කරතා විඳ දරාගත් ශ්රී ලාංකික ජනතාවට, ලෝක බැංකුවේ පිළිගැනීම, ගෙවූ කැපකිරීම්වල සාධාරණීකරණයක් ද, ඒ සමඟම ශක්තිමත් හා තිරසාර ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට ඉදිරියේ ඇති දිගු ගමන් මග සිහිපත් කරවීමක් ද වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.