ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටක් බවට පත්වෙයි: එයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද සහ ඉන්දියාව ඊට නොතේරුණේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාව "ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක්" ලෙස ලෝක බැංකුව විසින් නැවත වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, ද්වීපය ස්වකීය නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට තවමත් පොරබදමින් සිටියද, මෙය එම ජාතිය සඳහා ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයකි. මෙම නැවත වර්ගීකරණය නිසා බොහෝ දෙනෙකු සරල නමුත් අර්ථවත් ප්රශ්නයක් මතු කරති: ඉන්දියාව වැනි කලාපීය දැවැන්තයා ඊට නොතේරෙද්දී ශ්රී ලංකාවට මෙම නම් කිරීම ලබා ගත හැකි වූයේ කෙසේද?
වර්ගීකරණය තීරණය වන්නේ කෙසේද?
ලෝක බැංකුව රටවල් ආදායම් කාණ්ඩ හතරකට කාණ්ඩ කරයි — අඩු ආදායම්, පහළ-මධ්යම ආදායම්, ඉහළ-මධ්යම ආදායම් සහ ඉහළ ආදායම් — යනු දළ ජාතික ආදායම (GNI) ඒක පුද්ගල ආදායම මත පදනම්ව වේ. මෙම සීමාවන් වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කෙරේ. ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස සුදුසුකම් ලැබීමට නම්, රටක ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම ලෝක බැංකුව නිර්වචනය කළ සීමාව තුළ, එනම් දළ වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් 4,516 සිට 14,005 දක්වා, පැවතිය යුතුය.
ශ්රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම එම සීමාවේ පහළ මායිම ඉක්මවා ඇති අතර, එය ශ්රේණිගත කිරීමේ ඉහළ යාමට හේතු විය. ඉන්දියාව, සමස්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය අනුව ලොව පස්වන විශාලතම ආර්ථිකය වුවද, ජනගහනය බිලියන 1.4 ඉක්මවන බැවින් ඒ රටේ ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම බෙහෙවින් අඩු මට්ටමක පවතී. ආර්ථිකයේ සමස්ත ප්රමාණය නොව ඒක පුද්ගල ඉලක්කම — ම වර්ගීකරණය තීරණය කරන සාධකය වේ.
ශ්රී ලංකාව හොඳ සහකාරිත්වයක
ශ්රී ලංකාව දැන් ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ලේබලය දරණ රටවල් කණ්ඩායමකට එකතු වෙයි, ඒ අතර:
- මෑත දශකවලදී වේගවත් ආර්ථික පරිවර්තනයකට ලක් වූ වියට්නාමය
- කලාපය තුළ සාපේක්ෂව ඉහළ ජීවන තත්ත්වයක් ඇති මැදපෙරදිග රටක් වන ජෝර්දානය
- ලතින් ඇමෙරිකානු සහ නැගෙනහිර යුරෝපීය රටවල් කිහිපයක්
මෙම නැවත වර්ගීකරණය, 2022 දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම ප්රමාණවත් ලෙස යථා තත්ත්වයට පත් වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. එම අර්බුදය හේතුවෙන් රට විදේශ ණය ගෙවීමෙන් පැහැර හැරීමකට ලක් වූ අතර, ඉන්ධන හා ඖෂධ දැඩි හිඟකමකට මුහුණ දුන් අතර, රටේ මුදල් ඒකකය තීව්ර ලෙස අවප්රමාණ විය.
තවමත් ගමන් කරමින් පවතින සුවය ලැබීමේ ගමන
ලෝක බැංකුවේ ලේබලය සංකේතාත්මකව වැදගත් වුවද, එය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථාර්ථය සම්පූර්ණ ලෙස නිරූපණය නොකරන බව ආර්ථික විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති. රට තවමත් ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ ව සිටින අතර, බොහෝ නිවාස ඉහළ ජීවන වියදම් සහ අඩු වූ රාජ්ය සේවාවල බරින් තවමත් පීඩාවට පත්ව සිටී.
නැවත වර්ගීකරණය ඒක පුද්ගල ආදායම් ඉලක්කම්වල දියුණුව පිළිබිඹු කරයි, නමුත් ස්ථාවර ප්රගතිය රඳා පවතිනුයේ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ, මූල්ය විනය සහ ඉදිරි වසරවලදී ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ස්ථාපිත කිරීම මතය.
කෙසේ වෙතත්, මෙම ශ්රේණිගත කිරීමේ ඉහළ යාම ශ්රී ලංකාවේ ක්රමශීලී සුවය ලැබීමේ ගමනෙහි විශ්වාසයේ ඡන්දයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණ සමඟ සම්බන්ධ ණය ප්රදාන කොන්දේසි හා සුදුසුකම් නිර්ණායක ඇති නිසා, ඇතැම් ජාත්යන්තර මූල්ය ප්රාප්තිය සම්බන්ධයෙන් රටේ තත්ත්වය ද ඉහළ යා හැකිය.
ඉන්දියාව පහළ-මධ්යම ආදායම් රාමුවේ රැඳී සිටින්නේ ඇයි?
ඉන්දියාව පහළ-මධ්යම ආදායම් කාණ්ඩයේ දිගටම රැඳීම, ගෝලීය වේදිකාවේ ඒ රටේ ආර්ථික ශක්තිය පිළිබිඹු නොකරන අතර, ජාතික ආදායම බිලියනයකට වැඩි ජනගහනය හරහා බෙදීමේ ගණිතාත්මක යථාර්ථය පිළිබිඹු කරයි. ඉන්දියාවේ ඒක පුද්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.