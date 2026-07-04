Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විභාගයට බලාසිටින ළමා අපයෝජන වින්දිතයන් 46,000කට යුක්තිය වේගවත් කරන ලෙස සජිත් රජයෙන් ඉල්ලයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විභාගයට බලාසිටින ළමා අපයෝජන වින්දිතයන් 46,000කට යුක්තිය වේගවත් කරන ලෙස සජිත් රජයෙන් ඉල්ලයි

විපක්ෂ නායක සහ සමගි ජන බලවේගයේ (එස්ජේබී) නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, රටේ අධිකරණ පද්ධතිය තුළ විසඳුමකින් තොරව පවතින ළමා අපයෝජන නඩු 46,000ක් පමණ වන ගැඹුරු ත්‍රාසජනක තත්ත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, එම නඩු කටයුතු වේගවත් කිරීමට හදිසි පියවර ගන්නා ලෙස රජයෙන් 촉구කොට ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම අසරණ පිරිස සඳහා යුක්තිය අර්බුදයකට

අපයෝජනයට හා සූරාකෑමට ලක් වූ නමුත් තවමත් යුක්තිය ඉටු නොවූ දහස් ගණනක් දරුවන්ගේ තත්ත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ප්‍රේමදාස මහතා මෙම ප්‍රශ්නය මතු කළේය. මෙම නඩු ශ්‍රවණය සඳහා ඇතිවී ඇති දීර්ඝ ප්‍රමාදය නීතිමය අසාර්ථකත්වයක් පමණක් නොව, රාජ්‍යේ වඩාත්ම අසරණ පුරවැසියන් කෙරෙහි ගැඹුරු සදාචාරාත්මක අපරාධයක් බව ද විපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කළේය.

විභාගය අපේක්ෂාවෙන් පවතින ළමා අපයෝජන නඩු 46,000ක් යන විශාල සංඛ්‍යාව, අඩු වයසැති දරුවන් සම්බන්ධ සංවේදී හා කාලෝචිත ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ යටිතල ව්‍යූහයේ ධාරිතාව පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් ඇති කර ඇත.

ප්‍රේමදාස මහතා රජයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ඉල්ලයි

මේ සම්බන්ධව අදහස් දක්වමින් ප්‍රේමදාස මහතා, රාශිවී ඇති නඩු නිරාකරණය කිරීමට සහ බලපෑමට ලක් වූ දරුවන් තම නඩු අවසාන ක්‍රියාවලිය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිය දී දිගු කාලීන අවිනිශ්චිතතාවකට හා මානසික වේදනාවකට ලක් නොවන ලෙස සහතික කිරීමට ස්ථිර පියවර ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

  • ළමා අපයෝජන හා සූරාකෑම් නඩු 46,000ක් පමණ දැනට අධිකරණ ඉදිරියේ විභාගය අපේක්ෂාවෙන් පවතී.
  • එවැනි සියලු නඩු සඳහා නෛතික කටයුතු වේගවත් කරන ලෙස විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ඉල්ලා සිටී.
  • මෙම ප්‍රමාදය හදිසි රජයේ මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය ක්‍රමවේදාත්මක ගැටලුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

අපයෝජන නඩු නිරාකරණය කිරීමේ ප්‍රමාදය, තරුණ වින්දිතයන් අනුභව කරන මනෝවිද්‍යාත්මක හානිය තව දුරටත් උග්‍ර කළ හැකි බවත්, එබැවින් කාලෝචිත යුක්තිය ලබා දීම නීතිමය වගකීමක් පමණක් නොව ළමා සුභසාධන අවශ්‍යතාවයක් ද බවත් ළමා හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් හා නීති විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ආරක්ෂාව සඳහා පුළුල් ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ නීති රාමුව ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. එහෙත්, විභාගය අපේක්ෂාවෙන් ඇති නඩු සංඛ්‍යාවේ විශාල පරිමාණය ‍දෙස බලන කල, නීති立法 අභිලාෂයන්ට ගැළපෙන ප්‍රමාණවත් අධිකරණ සම්පත් හෝ ක්‍රියාවලි කාර්යක්ෂමතාවය සලසා ගෙන නොමැති බව පෙනේ.

අපයෝජනය හා සූරාකෑම සම්බන්ධ නඩුවල දරුවන් මධ්‍යස්ථානයේ සිටින විට, අධිකරණ පද්ධතිය හදිසි ක්‍රියාශීලිත්වයකින් ක්‍රියා කළ යුතුය. සෑම ප්‍රමාදයක්ම දරුවෙකුට සමනය හා සුවය ප්‍රතික්ෂේප කරන තවත් දිනයකි.

විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රකාශ, අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණය සහ දිවයිනේ ළමා වින්දිතයන් සම්බන්ධ නඩු වේගවත් කිරීම සඳහා කැප් කළ සම්පත් වෙන් කිරීම ගැන පාර්ලිමේන්තු විවාදය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ Sinhala

ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකා පුරවා ලහිරු උදාර දෙසිය රනක් ලබා ගැනීමට රන් 12 කින් පරාජිත වෙමින් ඉතා රසවත් 188 ක් ඉනිමක් ලබා දුන් අතර, ක්‍රීඩා කළ පළමු දිනයේදී ඔවුන් 5 wicket 338 ක…

04 Jul 2026 Discuss
ගෑස් මිල අඩුවීමත් සමඟ බත් පැකට්, කොත්තු සහ තේ මිල් අඩු කිරීමට අවන්හල් සූදානම් Sinhala

ගෑස් මිල අඩුවීමත් සමඟ බත් පැකට්, කොත්තු සහ තේ මිල් අඩු කිරීමට අවන්හල් සූදානම්

දේශීය ගෑස් මිල මෑතකදී අඩු කිරීමත් සමඟ, කෑම හල් හා අවන්හල් හිමියන්ගේ සංගමය ජනප්‍රිය ආහාර කිහිපයක මිල අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලාංකික ආහාරපාන…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක්

කථානායකවරයා විසින් අත්සන් තබන ලද අගය එකතු කිරීමේ බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අංක 14/2026, නිල වශයෙන් සහතික කර ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බදු…

04 Jul 2026 Discuss