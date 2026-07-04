මෙස්සිගේ මැජික් ප්රමාණවත් නොවීය — කේප් වේඩ් දක්ෂ ක්රීඩාවෙන් අර්ජන්ටිනාව අවංකව අභියෝගයට ලක් කරයි
ලෝක කුසලාන දරන චැම්පියන් අර්ජන්ටිනාව, තරඟාවලියේ වඩාත්ම නාටකීය අවස්ථාවලින් එකකින් බේරී ගනිමින්, ජවසම්පන්න කේප් වේඩ් කණ්ඩායම 3-2 ක් ලෙස ෆිෆා ලෝක කුසලානයේ අවසාන 16 දරුවන් අතරට සුදුසුකම් ලැබීමට අමතර කාලයේ ස්වයං ගෝලයක ආධාරයෙන් ජය ගත්තේය.
අලුත් ඇතුළත් වූ කේප් වේඩ් නතර නොවීය
ක්රීඩාවේ විශිෂ්ටතම වේදිකාවේ ප්රථම වරට ඉදිරිපත් වූ කේප් වේඩ් ජාතික කණ්ඩායම, නවකයන් ලෙස සිය තත්ත්වය හෙළා දකින ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළේය — ගෝලයක් පිටිය ගිය සෑම අවස්ථාවකම නැවත නැඟී සිට සමකරමින්, දකුණු ඇමරිකානු ජව රාක්ෂයන් අමතර කාලය දක්වා තල්ලු කළේය.
ලියොනල් මෙස්සි නැවතත් අර්ජන්ටිනාව වෙනුවෙන් ගෝල් සටහනේ නමක් ලෙව් කළ නමුත්, ඔහුගේ තනි ශ්රේෂ්ඨත්වයටවත් පහසු ලෙස ඒ ජය ගත නොහැකි ප්රතිවාදීන් ඉදිරිපිට රැකියා කළ ලෝක ශූරයන් දිගු සටනකින් ගලවා ගත නොහැකි විය.
මතකයේ රැඳෙන රසවත් තරඟයක්
මෙම තරඟය සාමාන්ය තතු ඉක්මවූ ආතතියකින් පිරි ගැටුමක් විය — කේප් වේඩ් ක්රීඩකයන් පුරාම ඉතා ඉහළ ශක්තිමත් භාවයකින් ක්රීඩා කළහ. අර්ජන්ටිනාව ආධිපත්යය අල්ලාගත් බවක් පෙනෙන සෑම අවස්ථාවකම, ඇෆ්රිකානු නවකයන් පිළිතුරු ළං කරගෙන, තරඟාවලිය කම්පාවට පත් කළහ.
අවසානයේ අමතර කාලය ගැඹුරට ගිය විට සිදු වූ අවාසනාවන්ත ස්වයං ගෝලයක් හරහා කණ්ඩායම් දෙක වෙන් කර, නොනවතින වටට ඉදිරිපත් වීමට අවශ්ය කිහිල්ලු ජයග්රහණය අර්ජන්ටිනාවට හිමි කළේය.
ඉදිරි ගමනට මෙයින් ලැබෙන්නේ කුමක්ද?
අර්ජන්ටිනාව ලෝක කුසලානය ආරක්ෂා කිරීමේ ගමනේ ඉදිරියට යන විට, ජය ගත් ආකාරය ගැන ප්රශ්න මතු වනු ඇත. මෙම දක්ෂතා ප්රදර්ශනය, කෙතරම් සම්භාවනීය කණ්ඩායමක් වුවත් — මෙම මට්ටමේ දී කිසිදු ප්රතිවාදියකු සැහැල්ලුවෙන් ගත නොහැකි බවට සිහිකැඳවීමක් විය.
- අර්ජන්ටිනාව ෆිෆා ලෝක කුසලානයේ අවසාන 16 දරුවන් අතරට ඉදිරිපත් වේ
- කේප් වේඩ් තරඟාවලියෙන් ඉවත් වන නමුත් ජාත්යන්තර වේදිකාවේ දිගු කාලීන හැඟීමක් ශේෂ කර යයි
- තරඟය පුරා කණ්ඩායම් ක්රීඩාව දුෂ්කර වූ නමුත් මෙස්සිගේ ගෝල් සටහනේ ධාවනය ඉදිරිය දෙස බලා ගෙන යයි
කේප් වේඩ් සඳහා ප්රතිඵලය පරාජයක් වුවත්, ඔවුන්ගේ ප්රචාරණ ආකාරය ඔවුන්ගේ පාපන්දු ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ අවස්ථාවක් ලෙස ස්වදේශයේ සිට සැමරෙනු ඇත. අර්ජන්ටිනාව සඳහා, ඉදිරි වටවල ඔට්ටු ඉහළ යත්ම, අනතුරු ලකුණු නොසලකා හරිය නොහැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.