Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෙස්සිගේ මැජික් ප්‍රමාණවත් නොවීය — කේප් වේඩ් දක්ෂ ක්‍රීඩාවෙන් අර්ජන්ටිනාව අවංකව අභියෝගයට ලක් කරයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මෙස්සිගේ මැජික් ප්‍රමාණවත් නොවීය — කේප් වේඩ් දක්ෂ ක්‍රීඩාවෙන් අර්ජන්ටිනාව අවංකව අභියෝගයට ලක් කරයි

ලෝක කුසලාන දරන චැම්පියන් අර්ජන්ටිනාව, තරඟාවලියේ වඩාත්ම නාටකීය අවස්ථාවලින් එකකින් බේරී ගනිමින්, ජවසම්පන්න කේප් වේඩ් කණ්ඩායම 3-2 ක් ලෙස ෆිෆා ලෝක කුසලානයේ අවසාන 16 දරුවන් අතරට සුදුසුකම් ලැබීමට අමතර කාලයේ ස්වයං ගෝලයක ආධාරයෙන් ජය ගත්තේය.

අලුත් ඇතුළත් වූ කේප් වේඩ් නතර නොවීය

ක්‍රීඩාවේ විශිෂ්ටතම වේදිකාවේ ප්‍රථම වරට ඉදිරිපත් වූ කේප් වේඩ් ජාතික කණ්ඩායම, නවකයන් ලෙස සිය තත්ත්වය හෙළා දකින ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළේය — ගෝලයක් පිටිය ගිය සෑම අවස්ථාවකම නැවත නැඟී සිට සමකරමින්, දකුණු ඇමරිකානු ජව රාක්ෂයන් අමතර කාලය දක්වා තල්ලු කළේය.

ලියොනල් මෙස්සි නැවතත් අර්ජන්ටිනාව වෙනුවෙන් ගෝල් සටහනේ නමක් ලෙව් කළ නමුත්, ඔහුගේ තනි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටවත් පහසු ලෙස ඒ ජය ගත නොහැකි ප්‍රතිවාදීන් ඉදිරිපිට රැකියා කළ ලෝක ශූරයන් දිගු සටනකින් ගලවා ගත නොහැකි විය.

මතකයේ රැඳෙන රසවත් තරඟයක්

මෙම තරඟය සාමාන්‍ය තතු ඉක්මවූ ආතතියකින් පිරි ගැටුමක් විය — කේප් වේඩ් ක්‍රීඩකයන් පුරාම ඉතා ඉහළ ශක්තිමත් භාවයකින් ක්‍රීඩා කළහ. අර්ජන්ටිනාව ආධිපත්‍යය අල්ලාගත් බවක් පෙනෙන සෑම අවස්ථාවකම, ඇෆ්‍රිකානු නවකයන් පිළිතුරු ළං කරගෙන, තරඟාවලිය කම්පාවට පත් කළහ.

අවසානයේ අමතර කාලය ගැඹුරට ගිය විට සිදු වූ අවාසනාවන්ත ස්වයං ගෝලයක් හරහා කණ්ඩායම් දෙක වෙන් කර, නොනවතින වටට ඉදිරිපත් වීමට අවශ්‍ය කිහිල්ලු ජයග්‍රහණය අර්ජන්ටිනාවට හිමි කළේය.

ඉදිරි ගමනට මෙයින් ලැබෙන්නේ කුමක්ද?

අර්ජන්ටිනාව ලෝක කුසලානය ආරක්ෂා කිරීමේ ගමනේ ඉදිරියට යන විට, ජය ගත් ආකාරය ගැන ප්‍රශ්න මතු වනු ඇත. මෙම දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය, කෙතරම් සම්භාවනීය කණ්ඩායමක් වුවත් — මෙම මට්ටමේ දී කිසිදු ප්‍රතිවාදියකු සැහැල්ලුවෙන් ගත නොහැකි බවට සිහිකැඳවීමක් විය.

  • අර්ජන්ටිනාව ෆිෆා ලෝක කුසලානයේ අවසාන 16 දරුවන් අතරට ඉදිරිපත් වේ
  • කේප් වේඩ් තරඟාවලියෙන් ඉවත් වන නමුත් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ දිගු කාලීන හැඟීමක් ශේෂ කර යයි
  • තරඟය පුරා කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාව දුෂ්කර වූ නමුත් මෙස්සිගේ ගෝල් සටහනේ ධාවනය ඉදිරිය දෙස බලා ගෙන යයි

කේප් වේඩ් සඳහා ප්‍රතිඵලය පරාජයක් වුවත්, ඔවුන්ගේ ප්‍රචාරණ ආකාරය ඔවුන්ගේ පාපන්දු ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ අවස්ථාවක් ලෙස ස්වදේශයේ සිට සැමරෙනු ඇත. අර්ජන්ටිනාව සඳහා, ඉදිරි වටවල ඔට්ටු ඉහළ යත්ම, අනතුරු ලකුණු නොසලකා හරිය නොහැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ Sinhala

ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකා පුරවා ලහිරු උදාර දෙසිය රනක් ලබා ගැනීමට රන් 12 කින් පරාජිත වෙමින් ඉතා රසවත් 188 ක් ඉනිමක් ලබා දුන් අතර, ක්‍රීඩා කළ පළමු දිනයේදී ඔවුන් 5 wicket 338 ක…

04 Jul 2026 Discuss
ගෑස් මිල අඩුවීමත් සමඟ බත් පැකට්, කොත්තු සහ තේ මිල් අඩු කිරීමට අවන්හල් සූදානම් Sinhala

ගෑස් මිල අඩුවීමත් සමඟ බත් පැකට්, කොත්තු සහ තේ මිල් අඩු කිරීමට අවන්හල් සූදානම්

දේශීය ගෑස් මිල මෑතකදී අඩු කිරීමත් සමඟ, කෑම හල් හා අවන්හල් හිමියන්ගේ සංගමය ජනප්‍රිය ආහාර කිහිපයක මිල අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලාංකික ආහාරපාන…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක්

කථානායකවරයා විසින් අත්සන් තබන ලද අගය එකතු කිරීමේ බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අංක 14/2026, නිල වශයෙන් සහතික කර ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බදු…

04 Jul 2026 Discuss