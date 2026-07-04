බිම්පොකුණ ගෘහස්ථ ප්රහාරයකින් බිරිඳ මියෑදීමෙන් පසු පොලිසිය සැමියා සොයයි
බිම්පොකුණ ප්රදේශයේ ගෘහස්ථ ආරවුලකින් පසු වයස අවුරුදු 29ක් වූ බිරිඳ මරාදැමූ බවට සැකපිට සිටින පුද්ගලයෙකු සොයා බලධාරීන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇතැයි පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.
ප්රහාරයකින් තරුණ කාන්තාව මරුට
පවුලේ ආරවුලකින් උද්ගත වූ බව විශ්වාස කෙරෙන කතිර ප්රහාරයකදී ලත් තුවාල හේතුවෙන් එම තරුණ කාන්තාව මියගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරු ලෙස හඳුනාගෙන ඇති, වින්දිතාගේ සැමියා වන පුද්ගලයා සොයා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂකයින් හදිසි මිනිස් සොයාගැනීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර ඇත.
පොලිසිය සොයාගැනීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කරයි
අවශ්ය තොරතුරු ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් වන ලෙස නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. පොලිසිය මෙය සාංඝාතික ඝාතනයක් ලෙස සලකා ක්රියාකාරී පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක කර ඇත.
ගෘහස්ථ හිංසනය පිළිබඳ උත්සුකයන්
මෙම ඛේදජනක මරණය, ශ්රී ලංකාව පුරා ජීවිත හානි සිදු කරමින් දිගින් දිගටම පවතින ගෘහස්ථ හිංසනයේ බියකරු ගැටලුව කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. සමීප සහකරු හිංසනය හා සම්බන්ධ නඩු සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් ආරක්ෂිත පියවරයන් සහ ඉක්මන් නෛතික ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස කාන්තා අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටී.
මාරාන්තික හිංසනයකට හේතු වන ගෘහස්ථ ආරවුල්, රට පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සහ සමාජ සේවා ආයතන මුහුණ දෙන වඩාත්ම බරපතළ අභියෝගයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සැකකරුගේ පිහිටීම පිළිබඳ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකු ආසන්නතම පොලිස් ස්ථානය හා වහාම සම්බන්ධ වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.