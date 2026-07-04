Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බිම්පොකුණ ගෘහස්ථ ප්‍රහාරයකින් බිරිඳ මියෑදීමෙන් පසු පොලිසිය සැමියා සොයයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බිම්පොකුණ ගෘහස්ථ ප්‍රහාරයකින් බිරිඳ මියෑදීමෙන් පසු පොලිසිය සැමියා සොයයි

බිම්පොකුණ ප්‍රදේශයේ ගෘහස්ථ ආරවුලකින් පසු වයස අවුරුදු 29ක් වූ බිරිඳ මරාදැමූ බවට සැකපිට සිටින පුද්ගලයෙකු සොයා බලධාරීන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇතැයි පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.

ප්‍රහාරයකින් තරුණ කාන්තාව මරුට

පවුලේ ආරවුලකින් උද්ගත වූ බව විශ්වාස කෙරෙන කතිර ප්‍රහාරයකදී ලත් තුවාල හේතුවෙන් එම තරුණ කාන්තාව මියගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරු ලෙස හඳුනාගෙන ඇති, වින්දිතාගේ සැමියා වන පුද්ගලයා සොයා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂකයින් හදිසි මිනිස් සොයාගැනීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර ඇත.

පොලිසිය සොයාගැනීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

අවශ්‍ය තොරතුරු ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් වන ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. පොලිසිය මෙය සාංඝාතික ඝාතනයක් ලෙස සලකා ක්‍රියාකාරී පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

ගෘහස්ථ හිංසනය පිළිබඳ උත්සුකයන්

මෙම ඛේදජනක මරණය, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ජීවිත හානි සිදු කරමින් දිගින් දිගටම පවතින ගෘහස්ථ හිංසනයේ බියකරු ගැටලුව කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. සමීප සහකරු හිංසනය හා සම්බන්ධ නඩු සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් ආරක්ෂිත පියවරයන් සහ ඉක්මන් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස කාන්තා අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටී.

මාරාන්තික හිංසනයකට හේතු වන ගෘහස්ථ ආරවුල්, රට පුරා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සහ සමාජ සේවා ආයතන මුහුණ දෙන වඩාත්ම බරපතළ අභියෝගයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සැකකරුගේ පිහිටීම පිළිබඳ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකු ආසන්නතම පොලිස් ස්ථානය හා වහාම සම්බන්ධ වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක් Sinhala

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක්

රාජ්‍ය සතු ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම, දේශීය දියකළ පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් (එල්පී ගෑස්) සිලින්ඩරවල මිල අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, ජීවන වියදමේ ඉහළ යාම හමුවේ දැඩි…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ක්‍රමයේ ඓතිහාසික පරිවර්තනයක් ශ්‍රී ලංකාව, සිය අගය එකතු කිරීමේ බද්ද (VAT) පිළිබඳ නීති රාමුවට පුළුල් සංශෝධන හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙය මෑත වසරවල දී…

04 Jul 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ

2006 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගත් මතභේදාත්මක සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ හිටපු…

04 Jul 2026 Discuss