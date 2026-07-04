Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක්

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක්

රාජ්‍ය සතු ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම, දේශීය දියකළ පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් (එල්පී ගෑස්) සිලින්ඩරවල මිල අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, ජීවන වියදමේ ඉහළ යාම හමුවේ දැඩි පීඩනයට ලක්ව සිටින රට පුරා පවුල් සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඉතා අවශ්‍ය සහනයක් ලබාදීමට මෙය හේතු වේ.

සිලින්ඩර් ප්‍රමාණ හරහා මිල කපා හැරීම්

මිල සංශෝධනය, දිවයිනේ පාරිභෝගිකයින්ට ලබා ගත හැකි බහුලව භාවිතා වන සිලින්ඩර් ප්‍රමාණ සියල්ල ආවරණය කරයි. එල්පී ගෑස් ප්‍රාථමික ඉවුම් පිහුම් ඉන්ධනය ලෙස භාවිතා කරන කෝටි ගණනක් ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වල මූල්‍ය බර සැහැල්ලු කිරීමට මෙම අඩු කිරීම් හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පාරිභෝගිකයින්ට සාදරයෙන් පිළිගත් පියවරක්

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා උපයෝගිතා සේවාවල ඉහළ මිල ගණන් හමුවේ බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තවමත් අසීරුතාවයෙන් පසුවන මෙවැනි අවස්ථාවක මෙම නිවේදනය, පාරිභෝගික සංවිධාන සහ ගෘහස්ථ පරිශීලකයින් විසින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. දිවයිනේ නාගරික හා ග්‍රාමීය ගෘහස්ථ දෙඅංශයෙහිම වඩාත් බහුලව භාවිතා වන ඉවුම් පිහුම් ඉන්ධනයක් ලෙස එල්පී ගෑස් ඉදිරිපත් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය එල්පී ගෑස් වෙළඳපොළේ ප්‍රධානතම කොටස ලිට්රෝ ගෑස් සතු වන අතර, ජනගහනයේ විශාල කොටසකගේ දෛනික ජීවන වියදමට එහි මිළ නිර්ණය කිරීම් සැලකිය යුතු සාධකයක් බවට පත්ව ඇත.

රජයේ ප්‍රතිපත්තිය හා වෙළඳපොළ තත්ත්වයන්

ගෝලීය එල්පී ගෑස් ප්‍රසම්පාදන පිරිවැයේ චලනයන් ඇතුළු ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තත්ත්වයන්ට අනුකූලව මෙම මිල අඩු කිරීම සිදු කෙරෙන බව වටහාගෙන ඇත. ආනයන පිරිවැය හා විනිමය අනුපාත උච්චාවචනයන්හි වෙනස්කම් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බලශක්ති ආයතන මෑත කාලයේ සිල්ලර මිල ගණන් වරින් වර සකස් කරමින් සිටී.

සෑම සිලින්ඩර් ප්‍රමාණයකටම අදාළ සංශෝධිත මිල ගණන් දැන ගැනීම සඳහා, ළඟම ඇති බලයලත් ලිට්රෝ ගෑස් නිෂ්පාදන බෙදාහරිනු ලබන අලෙවිකරුවා සමඟ සොයා බලන ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ක්‍රමයේ ඓතිහාසික පරිවර්තනයක් ශ්‍රී ලංකාව, සිය අගය එකතු කිරීමේ බද්ද (VAT) පිළිබඳ නීති රාමුවට පුළුල් සංශෝධන හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙය මෑත වසරවල දී…

04 Jul 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ

2006 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගත් මතභේදාත්මක සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ හිටපු…

04 Jul 2026 Discuss
කොළඹ නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම අතහරින ලෙස ජනාධිපතිට 촉구 කරයි Sinhala

කොළඹ නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම අතහරින ලෙස ජනාධිපතිට 촉구 කරයි

කොළඹ නීතිඥ සංගමය, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ අරමුණින් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට ගෙනෙන ඕනෑම සැලැස්මක්…

04 Jul 2026 Discuss