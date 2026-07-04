ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක්
රාජ්ය සතු ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම, දේශීය දියකළ පෙට්රෝලියම් ගෑස් (එල්පී ගෑස්) සිලින්ඩරවල මිල අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, ජීවන වියදමේ ඉහළ යාම හමුවේ දැඩි පීඩනයට ලක්ව සිටින රට පුරා පවුල් සහ ව්යාපාරිකයන්ට ඉතා අවශ්ය සහනයක් ලබාදීමට මෙය හේතු වේ.
සිලින්ඩර් ප්රමාණ හරහා මිල කපා හැරීම්
මිල සංශෝධනය, දිවයිනේ පාරිභෝගිකයින්ට ලබා ගත හැකි බහුලව භාවිතා වන සිලින්ඩර් ප්රමාණ සියල්ල ආවරණය කරයි. එල්පී ගෑස් ප්රාථමික ඉවුම් පිහුම් ඉන්ධනය ලෙස භාවිතා කරන කෝටි ගණනක් ශ්රී ලාංකික පවුල්වල මූල්ය බර සැහැල්ලු කිරීමට මෙම අඩු කිරීම් හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පාරිභෝගිකයින්ට සාදරයෙන් පිළිගත් පියවරක්
අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හා උපයෝගිතා සේවාවල ඉහළ මිල ගණන් හමුවේ බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් තවමත් අසීරුතාවයෙන් පසුවන මෙවැනි අවස්ථාවක මෙම නිවේදනය, පාරිභෝගික සංවිධාන සහ ගෘහස්ථ පරිශීලකයින් විසින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. දිවයිනේ නාගරික හා ග්රාමීය ගෘහස්ථ දෙඅංශයෙහිම වඩාත් බහුලව භාවිතා වන ඉවුම් පිහුම් ඉන්ධනයක් ලෙස එල්පී ගෑස් ඉදිරිපත් වේ.
ශ්රී ලංකාවේ දේශීය එල්පී ගෑස් වෙළඳපොළේ ප්රධානතම කොටස ලිට්රෝ ගෑස් සතු වන අතර, ජනගහනයේ විශාල කොටසකගේ දෛනික ජීවන වියදමට එහි මිළ නිර්ණය කිරීම් සැලකිය යුතු සාධකයක් බවට පත්ව ඇත.
රජයේ ප්රතිපත්තිය හා වෙළඳපොළ තත්ත්වයන්
ගෝලීය එල්පී ගෑස් ප්රසම්පාදන පිරිවැයේ චලනයන් ඇතුළු ජාත්යන්තර වෙළඳපොළ තත්ත්වයන්ට අනුකූලව මෙම මිල අඩු කිරීම සිදු කෙරෙන බව වටහාගෙන ඇත. ආනයන පිරිවැය හා විනිමය අනුපාත උච්චාවචනයන්හි වෙනස්කම් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය බලශක්ති ආයතන මෑත කාලයේ සිල්ලර මිල ගණන් වරින් වර සකස් කරමින් සිටී.
සෑම සිලින්ඩර් ප්රමාණයකටම අදාළ සංශෝධිත මිල ගණන් දැන ගැනීම සඳහා, ළඟම ඇති බලයලත් ලිට්රෝ ගෑස් නිෂ්පාදන බෙදාහරිනු ලබන අලෙවිකරුවා සමඟ සොයා බලන ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.