Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකා පුරවා ලහිරු උදාර දෙසිය රනක් ලබා ගැනීමට රන් 12 කින් පරාජිත වෙමින් ඉතා රසවත් 188 ක් ඉනිමක් ලබා දුන් අතර, ක්‍රීඩා කළ පළමු දිනයේදී ඔවුන් 5 wicket 338 ක ශක්තිමත් එකතුවක් රැස් කර ගත්හ.

උදාර ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ශක්තිමත් කරයි

තරුණ වම් අතැති මෙම ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාවේ ශක්තිමත් පිතිකරණ දස්කමේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූ අතර, දිගු කාලයක් ක්‍රීඩා පිටිය අල්ලා සිටිමින් සිය ඉනිම පුරාම ඉතාමත් විශිෂ්ට ශාන්තතාවයක් සහ දක්ෂතාවයක් පෙන්නුම් කළේය. උදාර dismissal වූ විට ප්‍රේක්ෂකයින් නැගිට සිට ඔහුට ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රශංසාවක් දැක්වූ අතර, ඔහු ඔවුනට ශ්‍රේෂ්ඨ පිරවා පිතිකරණයේ ආදර්ශ පාඩමක් ඉදිරිපත් කළේය.

ආශාවෙන් බලා සිටි දෙසිය රන් සංධිස්ථානය රන් 12 කින් මඟ හැරුණද, ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ පිරවා ක්‍රීඩකයකු ලබා දුන් ශ්‍රේෂ්ඨ ඉනිම් අතර සදාකාලිකව සිහිපත් වන ඉනිමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ස්ථිරව සිය නාමය කොටා ගත්තේය.

ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත්ව පළමු දිනය නිමා කරයි

උදාරගේ වටිනා wicket අහිමි වීමේ පසුබැස්ම නොතකා, ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට ගමන් කරමින් ක්‍රීඩාවේ නිමාව වන විට wicket 5 ක් දැමී රන් 338 ක් ඉතා ප්‍රතිස්පන්දනීය ලෙස රැස් කර ගැනීමට සමත් විය. ඉතිරි පිතිකරුවන් සහතික කළේ උදාර ගොඩනගා ගත් ගතිවේගය නාස්ති නොවූ බවයි; ඔවුහු නිරන්තරයෙන් strike රෝලේෂණය කරමින් සීමා සඳහා පහර දෙමින් ඉදිරිය බලා ගමන් කළෝය.

338/5 ක මෙම එකතුව, ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩාවේ ඊළඟ අදියරට ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයක සිටින බව සහතික කරන අතර, ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් ක්‍රීඩා පිටියට ය‍යන විට ඔවුනට ප්‍රමාණවත් රන් ගොඩාකක් ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සිහිකළ යුතු දිනයක්

උදාරගේ 188 ක් ඉනිම, මෙම ආකෘතියේ ශ්‍රී ලංකා පිරවා ක්‍රීඩකයකු ලබා ගත් ඉහළ ම තනි ලකුණු අතර ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිවයිනේ ක්‍රිකට් ප්‍රජාව ශ්‍රේෂ්ඨ පිතිකරු ප්‍රශංසා කිරීමට ඉක්මන් විය. ඉනිම ශක්තිමත් කරමින් සෞඛ්‍යමත් වේගයකින් ලකුණු රැස් කිරීමේ ඔහුගේ හැකියාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආකර්ෂණීය පළමු දින ලකුණු ලැබීමේ තීරණාත්මක සාධකය විය.

  • ලහිරු උදාර පිරවා ලෙස රන් 188 ක් ලකුණු කළේය
  • ශ්‍රී ලංකාව wicket 5 ක් දැමී රන් 338 ක් රැස් කළේය
  • උදාර දෙසිය රන් සංධිස්ථානයෙන් රන් 12 කින් ඈත් විය
  • ශ්‍රී ලංකාව ඉතිරි ක්‍රීඩාවට ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක සිටී

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයින් ප්‍රත්‍යාශා කරන්නේ, උදාරගේ සුවිශේෂ දායකත්වය ඉදිරි දිනවලදී සමස්ත කණ්ඩායමේ ආධිපත්‍යකාරී දස්කමකට ශක්තිමත් පදනමක් සාදා දෙනු ඇති බවය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගෑස් මිල අඩුවීමත් සමඟ බත් පැකට්, කොත්තු සහ තේ මිල් අඩු කිරීමට අවන්හල් සූදානම් Sinhala

ගෑස් මිල අඩුවීමත් සමඟ බත් පැකට්, කොත්තු සහ තේ මිල් අඩු කිරීමට අවන්හල් සූදානම්

දේශීය ගෑස් මිල මෑතකදී අඩු කිරීමත් සමඟ, කෑම හල් හා අවන්හල් හිමියන්ගේ සංගමය ජනප්‍රිය ආහාර කිහිපයක මිල අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලාංකික ආහාරපාන…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක්

කථානායකවරයා විසින් අත්සන් තබන ලද අගය එකතු කිරීමේ බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අංක 14/2026, නිල වශයෙන් සහතික කර ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බදු…

04 Jul 2026 Discuss
විභාගයට බලාසිටින ළමා අපයෝජන වින්දිතයන් 46,000කට යුක්තිය වේගවත් කරන ලෙස සජිත් රජයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

විභාගයට බලාසිටින ළමා අපයෝජන වින්දිතයන් 46,000කට යුක්තිය වේගවත් කරන ලෙස සජිත් රජයෙන් ඉල්ලයි

විපක්ෂ නායක සහ සමගි ජන බලවේගයේ (එස්ජේබී) නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, රටේ අධිකරණ පද්ධතිය තුළ විසඳුමකින් තොරව පවතින ළමා අපයෝජන නඩු 46,000ක් පමණ වන ගැඹුරු…

04 Jul 2026 Discuss