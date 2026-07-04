Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සෙනසුරාදා පළාත් කිහිපයක සහ දිස්ත්‍රික්කවල විරාමීය වර්ෂාපාතයක් අපේක්ෂිතයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සෙනසුරාදා පළාත් කිහිපයක සහ දිස්ත්‍රික්කවල විරාමීය වර්ෂාපාතයක් අපේක්ෂිතයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 4 වැනි සෙනසුරාදා දිනය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක පදිංචිකරුවන්ට දිවා කාලය පුරාම විරාමීය වර්ෂාපාතයක් අත්විඳීමට සිදු විය හැකි බව අනතුරු අඟවා ඇත.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් ප්‍රදේශවල විටින් විට වර්ෂාපාතය ඇති වනු ඇත:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
  • අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
  • මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය

තද වර්ෂාපාත අනතුරු ඇඟවීම

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ තුළ ඇතැම් ස්ථානවල තරමක් තද වර්ෂාපාතයක් ඇති විය හැකි බවත්, යම් යම් ස්ථානවල වර්ෂාපාත සමුච්චය මිලිමීටර් 50 ඉක්මවිය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යාඥයින් අනතුරු අඟවා ඇත.

සඳහන් කළ පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව, විශේෂයෙන් එළිමහන් කටයුතුවල හෝ ගමනාගමනයේ නියුතු අය, අවශ්‍ය පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. සැලකිය යුතු වර්ෂාපාත සමුච්චයක් ඇති විය හැකි බැවින්, පහත් බිම් සහ ගංවතුරට නැඹුරු ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් විශේෂ අවධානයෙන් සිටින ලෙස අවධාරණය කෙරේ.

මෙම අනාවැකිය සෙනසුරාදා උදෑසන පෙ.ව. 5.30 ට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලදී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක් Sinhala

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක්

රාජ්‍ය සතු ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම, දේශීය දියකළ පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් (එල්පී ගෑස්) සිලින්ඩරවල මිල අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, ජීවන වියදමේ ඉහළ යාම හමුවේ දැඩි…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ක්‍රමයේ ඓතිහාසික පරිවර්තනයක් ශ්‍රී ලංකාව, සිය අගය එකතු කිරීමේ බද්ද (VAT) පිළිබඳ නීති රාමුවට පුළුල් සංශෝධන හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙය මෑත වසරවල දී…

04 Jul 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ

2006 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගත් මතභේදාත්මක සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ හිටපු…

04 Jul 2026 Discuss