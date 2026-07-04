සෙනසුරාදා පළාත් කිහිපයක සහ දිස්ත්රික්කවල විරාමීය වර්ෂාපාතයක් අපේක්ෂිතයි
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 4 වැනි සෙනසුරාදා දිනය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්රික්ක කිහිපයක පදිංචිකරුවන්ට දිවා කාලය පුරාම විරාමීය වර්ෂාපාතයක් අත්විඳීමට සිදු විය හැකි බව අනතුරු අඟවා ඇත.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් ප්රදේශවල විටින් විට වර්ෂාපාතය ඇති වනු ඇත:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
- අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය
- මන්නාරම දිස්ත්රික්කය
තද වර්ෂාපාත අනතුරු ඇඟවීම
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ තුළ ඇතැම් ස්ථානවල තරමක් තද වර්ෂාපාතයක් ඇති විය හැකි බවත්, යම් යම් ස්ථානවල වර්ෂාපාත සමුච්චය මිලිමීටර් 50 ඉක්මවිය හැකි බවත් කාලගුණ විද්යාඥයින් අනතුරු අඟවා ඇත.
සඳහන් කළ පළාත් සහ දිස්ත්රික්කවල ජනතාව, විශේෂයෙන් එළිමහන් කටයුතුවල හෝ ගමනාගමනයේ නියුතු අය, අවශ්ය පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. සැලකිය යුතු වර්ෂාපාත සමුච්චයක් ඇති විය හැකි බැවින්, පහත් බිම් සහ ගංවතුරට නැඹුරු ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් විශේෂ අවධානයෙන් සිටින ලෙස අවධාරණය කෙරේ.
මෙම අනාවැකිය සෙනසුරාදා උදෑසන පෙ.ව. 5.30 ට කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලදී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.