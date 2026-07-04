Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දුක්ඛිත හදවත් හා නිරාශාව: විනාශකාරී භූකම්පාවෙන් මිය ගිය ප්‍රියජනයන් සොයා වෙනිසියුලානු පවුල් වෙහෙසෙයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දුක්ඛිත හදවත් හා නිරාශාව: විනාශකාරී භූකම්පාවෙන් මිය ගිය ප්‍රියජනයන් සොයා වෙනිසියුලානු පවුල් වෙහෙසෙයි

වෙනිසියුලාවේ ලා ගුඅයිරා නගරයේ වරාය ගබඩා පහසුකමක් හදිසියේ තාවකාලික මිනීරඳ ශාලාවක් බවට පත් කර ඇති අතර, එහිදී හෘදය ද්‍රාවක දර්ශනයක් නැවත නැවතත් මැවෙයි — රෝහල්, හදිසි නිවාස හා කඩා වැටුණු ගොඩනැගිලි දින ගණනක් සොයාගෙන ගිය, ක්ලාන්ත හා කම්පිත පවුල්, දැන් මිය ගිය අය අතර සිය ආදරණීයන් හඳුනා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් පැය ගණනින් බලා සිටිති.

ඉරිතලා ගිය ප්‍රජාවක්

වෙනිසියුලාවට පහර දුන් භූකම්පාව ප්‍රජාවන් ඛණ්ඩනාශ කළ අතර, ඉහළ යන ගොදුරු සංඛ්‍යාව නිසා බලධාරීන්ට වරාය ගබඩා සහාය ශාලාවක් තාවකාලික මිනීරඳ ගෘහයක් ලෙස යළිත් නම් කිරීමට සිදු විය. බොහෝ පවුල් සඳහා, අතුරුදහන් ඥාතීන් සොයා ගෙන ආ වේදනාකාරී ගමන් මේ ස්ථානයටම, මෙම කලකිරීමෙන් යුතු ශාලාවටම, බලාපොරොත්තුව දුකට හැරෙන ස්ථානයටම අවසන් විය.

කඩා වැටුණු ගොඩනැගිලිවල සිරවූ ජනයා ගොඩ ගන්නා ජනාකීර්ණ රෝහල්වල හදිසි විමසීම් කරමින්, හදිසි නිවාසවල දිවි ගලවාගත් අය අතර හඳුනා ගත හැකි මුහුණු සෙවෙමින් ගත කළ දින ගණනකට පසු, බොහෝ දෙනෙකුට මෙය අවසාන, වේදනාකාරී නැවතුමක් විය. අවිනිශ්චිතතාවේ බර, අවසානයේ විනාශකාරී සත්‍ය ලෙස ස්ථිර වීම, පිළිතුරු සොයා ආ ඔවුන්ට දරා ගත නොහැකි තරම් ඔරොත්තු නොදෙන සුළු බවක් ඔප්පු විය.

වේදනාවේ දර්ශන

ශාලාව තුළ හා පිටතදී ගැඹුරු ශෝකයේ වාතාවරණයක් ඇති බව සාක්ෂිකරුවන් විස්තර කරයි — හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉවසාගෙන සිටන විට, පවුලෙ සාමාජිකයෝ ඔවුනොවුන්ගෙන් ඇලී රැඳෙති. ඛේදවාචකයේ පරිමාණයට නොගැලපෙන ලෙස සකස් කළ මෙම තාවකාලික මිනීරඳ ශාලාව, දුෂ්කර තත්ත්ව යටතේ කටයුතු කරන ශෝකාර්ත ඥාතීන් හා හදිසි ප්‍රතිචාර දක්වන්නන් යන දෙදෙනාටම දැඩි ආතතියක් ඇති කර ඇත.

නැවත නැවත දිස්වන වේදනාවේ දර්ශන — පවුලෙන් පවුල ශාලාවට ළඟා වෙමින්, නරකම දේ සඳහා හදවත් ශක්තිමත් කර ගනිමින් — මේ ව්‍යසනයෙන් බලපෑ ප්‍රදේශ පුරා ප්‍රජාවන් විනාශ කළ, ආපදාවේ මනුෂ්‍ය හිඟිලිය ගැන රළු, කෲර පින්තූරයක් ඉදිරිපත් කරයි.

ආපදාවේ පරිමාණය

භූකම්පාව විශාල පරිමාණයේ හදිසි ප්‍රතිචාරයක් ඇති කළ අතර, බේරාගත හැකි ජීවිත ගලවා ගැනීමට හා කඩා වැටුණු ව්‍යුහයන් යටතේ සිරවූ දිවි ගලවාගත් අය හා ගොදුරු ගොඩ ගැනීමට ගලවාගැනීමේ කණ්ඩායම් දවසෙ පැය විස්සේ කටයුතු කළහ. ගවේෂණ හා ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුමද, නිවසක් හෝ මූලික සාමාන්‍ය සැපයීම් නොමැතිව අවතැන් වූ නේවාසිකයන්ගේ අවශ්‍යතාද සමාලෝචනය කිරීමේදී බලධාරීන්ට සැලකිය යුතු තාර්කික ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීමට සිදු විය.

හදිසි සේවාවන් නේවාසිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ, හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම ඉවසීමෙන් සිටින ලෙසත්, පවුල් ඉවසීමට බල කෙරෙන ගැඹුරු ව්‍යාකූල තත්ත්ව ඔවුන් ද හඳුනා ගන්නා බවත්ය.

මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් බරපතළ ස්වාභාවික ව්‍යසනවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙහි ප්‍රතිවිපාකවලට වෙනිසියුලාව රිංගා ගන්නා විට, ලා ගුඅයිරාවේ දිස්වන දර්ශන, ඕනෑම එවැනි ව්‍යසනයක සංඛ්‍යා ලේඛන පිටුපස සැඟවී ඇති ගැඹුරු මනුෂ්‍ය හිඟිලිය ගැන සිහිනැගවීමක් ලෙස ක්‍රෝධෝදය කරවයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ Sinhala

ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකා පුරවා ලහිරු උදාර දෙසිය රනක් ලබා ගැනීමට රන් 12 කින් පරාජිත වෙමින් ඉතා රසවත් 188 ක් ඉනිමක් ලබා දුන් අතර, ක්‍රීඩා කළ පළමු දිනයේදී ඔවුන් 5 wicket 338 ක…

04 Jul 2026 Discuss
ගෑස් මිල අඩුවීමත් සමඟ බත් පැකට්, කොත්තු සහ තේ මිල් අඩු කිරීමට අවන්හල් සූදානම් Sinhala

ගෑස් මිල අඩුවීමත් සමඟ බත් පැකට්, කොත්තු සහ තේ මිල් අඩු කිරීමට අවන්හල් සූදානම්

දේශීය ගෑස් මිල මෑතකදී අඩු කිරීමත් සමඟ, කෑම හල් හා අවන්හල් හිමියන්ගේ සංගමය ජනප්‍රිය ආහාර කිහිපයක මිල අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලාංකික ආහාරපාන…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක්

කථානායකවරයා විසින් අත්සන් තබන ලද අගය එකතු කිරීමේ බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අංක 14/2026, නිල වශයෙන් සහතික කර ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බදු…

04 Jul 2026 Discuss