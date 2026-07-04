Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දූෂණ චෝදනා මත හිටපු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාපති අත්අඩංගුවට

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දූෂණ චෝදනා මත හිටපු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාපති අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු අණදෙන නිලධාරියෙකු දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරීන්ට එරෙහිව කියනු ලබන මූල්‍ය අවිනය චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වගකීම් පැවරීමේ රට තුළ ක්‍රියාත්මක අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන්හි වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

ඉහළ පෙළේ හමුදා අත්අඩංගුවක්

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ධුරය හෙබවූ කාලය තුළ සිදු කළ බවට කියනු ලබන දූෂිත ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ පරීක්ෂණයකට අනුව හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. රටේ සන්නද්ධ හමුදාවල ඉහළම මට්ටම්වල වගකීම් පැවරීම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන ගන්නා ඉදිරි පියවරක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුව කැපී පෙනේ.

හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා අණදෙන නිලධාරීන් මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ සාපේක්ෂව දුලභ සිදුවීමක් වන අතර, සම්බන්ධ පුද්ගලයාගේ සමාජ පිළිගැනීම හේතුවෙන් මෙම සිද්ධිය සෙස් මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දූෂණ විරෝධී කටයුතු අඛණ්ඩව ඉදිරියට

මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවල අත්විඳි ආර්ථික හා දේශපාලන කැළඹීම් අනුගාමීව ව්‍යාප්ත වූ පුළුල් දූෂණ විරෝධී ප්‍රයත්නයන්ට අනුකූල වේ. බලපෑම් ඇති පුද්ගලයින් නීතිමය විමර්ශනයෙන් නිදහස් නොවන බව සහතික කරන ලෙස මහජනයා සහ ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් යන දෙඅංශයෙන්ම බලධාරීන් වෙත වැඩෙන ලෙස පීඩනය එල්ල වී ඇත.

රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ හමුදා පුද්ගලයින් සම්බන්ධ කියනු ලබන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා විමර්ශනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී ආයතන ක්‍රියාශීලීත්වය ඉහළ නංවා ඇති අතර, එය වඩා විශාල පාරදෘශ්‍යතාවයක් හා වගකීම් දැරීමක් දෙසට දේශපාලන වාතාවරණයේ ඇති වන වෙනසක් පිළිබිඹු කරයි.

මහජන ප්‍රතිචාරය හා ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදා ආයතනය තුළ පාලනය පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් සහ බලය අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම වැළැක්වීම සඳහා පවත්නා යාන්ත්‍රණයන් සම්බන්ධව මෙම අත්අඩංගුව නැවත වරක් ජනතා විවාදයක් ඇවිළවීමට ඉඩ ඇත. සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක සිට සන්නද්ධ හමුදා ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ශක්තිමත් අධීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටිති.

නිශ්චිත චෝදනා, කියනු ලබන දූෂණයේ ස්වරූපය සහ නීතිමය කටයුතුවල කාලසීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට ගෙනයාත් සමඟ එළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනයේ සියලු අංශ ඉදිරිපත් කරන සවිස්තර මහජන නිවේදනයක් බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, එය ප්‍රකාශ වන විට දේශීය හා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් යන දෙඅංශය විසින්ම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලහිරු උදාර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රුථමතම තරඟාවලි විවෘතක පිතිකරු ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

ලහිරු උදාර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රුථමතම තරඟාවලි විවෘතක පිතිකරු ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලහිරු උදාර ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් අත්කර ගනිමින් රට වෙනුවෙන් එම කාර්යය සිදු කළ ප්‍රථම විවෘතක ක්‍රීඩකයා…

04 Jul 2026 Discuss
පොළී අනුපාත හා උද්ධමන සැකයන් මධ්‍යේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඩුවට ඇද වැටේ Sinhala

පොළී අනුපාත හා උද්ධමන සැකයන් මධ්‍යේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඩුවට ඇද වැටේ

පොළී අනුපාත ඉහළ යාමේ පීඩනය සහ දිගින් දිගටම පවතින උද්ධමනය ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය දුර්වල කරමින් තිබීම හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ පහළ ගමනින්…

04 Jul 2026 Discuss
ලිට්‍රෝ ගෑස් සමඟ එක්වෙමින් ලෝෆ්ස් ගෑස් ද දේශීය එල්පීජී මිල අඩු කරයි Sinhala

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමඟ එක්වෙමින් ලෝෆ්ස් ගෑස් ද දේශීය එල්පීජී මිල අඩු කරයි

නව මාසයේ ආරම්භය සමඟ ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලැබෙමින්, ලෝෆ්ස් ගෑස් සමාගම තම දේශීය ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායු (එල්පීජී) සිලින්ඩරවල මිල අද සිට බලපැවැත්වෙන…

04 Jul 2026 Discuss