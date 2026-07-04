Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ

2006 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගත් මතභේදාත්මක සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ හිටපු නාවික හමුදාධිපති, ෆ්ලීට් අද්මිරාල් වසන්ත කාරන්නාගොඩ මහතාට ඇප ලබා දී ඇත.

චෝදනා

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, 2006 වර්ෂයේදී සෑම අයදුම්කරුවෙකුටම අදාළ සම්මත තරඟකාරී නිර්ණායක මඟහරිමින් නාවික හමුදාවට බඳවාගත් බව බලධාරීන් විසින් චෝදනා කරනු ලැබේ. රටේ ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය වන CIABOC, නාවික හමුදාධිපති ධුරය හෙබවූ සිය කාලය තුළ එම අක්‍රමවත් බඳවාගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ කාරන්නාගොඩ මහතාගේ කথිත සම්බන්ධතාව පිළිබඳව ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පියවර ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ ඇප

CIABOCyelding විමර්ශකයන් විසින් කාරන්නාගොඩ මහතා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, සම්බන්ධ ඉහළ පෙළේ පුද්ගලයන් හේතුවෙන් පුළුල් මහජන අවධානයක් දිනාගත් මෙම නඩුවේ තීරණාත්මක සිදුවීමක් ලෙස එය හඳුනාගත හැකිය. අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, නඩු විභාගය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර නිදහසේ සිටීමට ඉඩ සලසමින් හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයාට ඇප ලබා දෙන ලදී.

පසුබිම

වසන්ත කාරන්නාගොඩ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම සම්මානනීය හමුදා නිලධාරීන් අතර ගැනෙන අතර, රටේ සිවිල් ගැටුමේ තීරණාත්මක කාල වකවානුවක නාවික හමුදාධිපති ලෙස කටයුතු කළ බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම, පෙර රාජපක්ෂ පාලන සමයේ සිදු වූ බවට කියනු ලබන බලය අවභාවිත කිරීමේ කථිත සිද්ධීන් විමර්ශනය කිරීමට දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් ගනු ලබන අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නය ඉස්මතු කරයි.

රටේ සන්නද්ධ හමුදා තුළ ස්වජනෝපකාරය සහ ආයතනික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න කෙරෙහි මෙම නඩුව ස්පර්ශ කරන හෙයින්, නීතිඥ නිරීක්ෂකයන් සහ පොදු මහජනයා යන දෙඅංශයෙන්ම දැඩි අවධානයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක් Sinhala

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක්

රාජ්‍ය සතු ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම, දේශීය දියකළ පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් (එල්පී ගෑස්) සිලින්ඩරවල මිල අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, ජීවන වියදමේ ඉහළ යාම හමුවේ දැඩි…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ක්‍රමයේ ඓතිහාසික පරිවර්තනයක් ශ්‍රී ලංකාව, සිය අගය එකතු කිරීමේ බද්ද (VAT) පිළිබඳ නීති රාමුවට පුළුල් සංශෝධන හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙය මෑත වසරවල දී…

04 Jul 2026 Discuss
කොළඹ නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම අතහරින ලෙස ජනාධිපතිට 촉구 කරයි Sinhala

කොළඹ නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම අතහරින ලෙස ජනාධිපතිට 촉구 කරයි

කොළඹ නීතිඥ සංගමය, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ අරමුණින් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට ගෙනෙන ඕනෑම සැලැස්මක්…

04 Jul 2026 Discuss