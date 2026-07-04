යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ
2006 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවට යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගත් මතභේදාත්මක සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ හිටපු නාවික හමුදාධිපති, ෆ්ලීට් අද්මිරාල් වසන්ත කාරන්නාගොඩ මහතාට ඇප ලබා දී ඇත.
චෝදනා
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, 2006 වර්ෂයේදී සෑම අයදුම්කරුවෙකුටම අදාළ සම්මත තරඟකාරී නිර්ණායක මඟහරිමින් නාවික හමුදාවට බඳවාගත් බව බලධාරීන් විසින් චෝදනා කරනු ලැබේ. රටේ ප්රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය වන CIABOC, නාවික හමුදාධිපති ධුරය හෙබවූ සිය කාලය තුළ එම අක්රමවත් බඳවාගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ කාරන්නාගොඩ මහතාගේ කথිත සම්බන්ධතාව පිළිබඳව ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පියවර ගෙන ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ ඇප
CIABOCyelding විමර්ශකයන් විසින් කාරන්නාගොඩ මහතා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, සම්බන්ධ ඉහළ පෙළේ පුද්ගලයන් හේතුවෙන් පුළුල් මහජන අවධානයක් දිනාගත් මෙම නඩුවේ තීරණාත්මක සිදුවීමක් ලෙස එය හඳුනාගත හැකිය. අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, නඩු විභාගය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන අතරතුර නිදහසේ සිටීමට ඉඩ සලසමින් හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයාට ඇප ලබා දෙන ලදී.
පසුබිම
වසන්ත කාරන්නාගොඩ මහතා ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම සම්මානනීය හමුදා නිලධාරීන් අතර ගැනෙන අතර, රටේ සිවිල් ගැටුමේ තීරණාත්මක කාල වකවානුවක නාවික හමුදාධිපති ලෙස කටයුතු කළ බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම, පෙර රාජපක්ෂ පාලන සමයේ සිදු වූ බවට කියනු ලබන බලය අවභාවිත කිරීමේ කථිත සිද්ධීන් විමර්ශනය කිරීමට දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් ගනු ලබන අඛණ්ඩ ප්රයත්නය ඉස්මතු කරයි.
රටේ සන්නද්ධ හමුදා තුළ ස්වජනෝපකාරය සහ ආයතනික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න කෙරෙහි මෙම නඩුව ස්පර්ශ කරන හෙයින්, නීතිඥ නිරීක්ෂකයන් සහ පොදු මහජනයා යන දෙඅංශයෙන්ම දැඩි අවධානයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.