Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෑස් මිල අඩුවීමත් සමඟ බත් පැකට්, කොත්තු සහ තේ මිල් අඩු කිරීමට අවන්හල් සූදානම්

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෑස් මිල අඩුවීමත් සමඟ බත් පැකට්, කොත්තු සහ තේ මිල් අඩු කිරීමට අවන්හල් සූදානම්

දේශීය ගෑස් මිල මෑතකදී අඩු කිරීමත් සමඟ, කෑම හල් හා අවන්හල් හිමියන්ගේ සංගමය ජනප්‍රිය ආහාර කිහිපයක මිල අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලාංකික ආහාරපාන රසිකයන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රියතම ආහාර සඳහා අඩු මිලක් ගෙවීමට හැකි වනු ඇත.

ජනප්‍රිය ආහාර වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට

සංගමය පවසන අන්දමට, රට පුරා කෑම හල් හා කැන්ටිම්වල බත් පැකට්, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් සහ කොත්තු රොටි මිල් අඩු කෙරෙනු ඇත. දෛනික ආහාර සඳහා පාර අයිනේ කෑම හල් හා අවන්හල් මත යැපෙන සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලෙස, තේ කෝප්පයක මිලද අඩු වීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා අවන්හල්, කැන්ටිම් හා ආහාර විකිණුම් ස්ථානවල බහුලව භාවිතා වන ප්‍රධාන ඉන්ධනය වන දියකළ ඛනිජ තෙල් ගෑස් මිල අඩු කිරීමට රජය ගත් තීරණයට සෘජු ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මෙම මිල ගැලපීම් සිදු කෙරේ.

සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක්

නිතිපතා ආහාර ගැනීම සඳහා දැරිය හැකි මිලැති කෑම හල් මත යැපෙන කම්කරුවන්, සිසුන් හා පවුල්වලට මෙම මිල අඩුවීම සතුටින් භාරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව මෑත ඉතිහාසයේ භයානකතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට උත්සාහ ගත් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, කුඩා අවන්හල් හා කැන්ටිම්වල ආහාර මිල ජනතාවගේ බරපතළ කනස්සල්ලට හේතුවක් විය.

කර්මාන්ත නියෝජිතයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, ඉතිරිවීම් අමතර ලාභ ලෙස රඳවා නොගෙන, අඩු මෙහෙයුම් පිරිවැයේ ප්‍රතිලාභ සෘජුවම පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීමට සංගමය කැපවී සිටින බවයි.

ගෑස් මිල අඩුවීමේ පුළුල් බලපෑම

ගෑස් මිල අඩු කිරීමට රජය ගත් තීරණය ආර්ථිකයේ බහු අංශ හරහා රැල්ලක් ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇත. දිගු කාලයක් පුරා ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් පෙළා ගත් උද්ධමන පීඩනය සමනය කිරීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත අඩු ඉන්ධන පිරිවැයෙන් ගෘහස්ථ හා වාණිජ ස්ථාන දෙකම ප්‍රතිලාභ ලබනු ඇත.

ආර්ථික විශේෂඥයන් හා පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පෙරමුණු කරන්නන්, හැකි ම පුළුල් ජනකොටසකට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන පරිදි, සියලු ආයතනවල ස්ථිරව හා විනිවිදභාවයෙන් මිල අඩුකිරීම් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අවන්හල් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉල්ලා ඇත.

සංගමය සිය සාමාජික අවන්හල් හා කැන්ටිම් සියල්ලෙන්ම ප්‍රමාදයකින් තොරව මෙනු හා මිල පුවරු යාවත්කාලීන කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ Sinhala

ලහිරු උදාරගේ අසාධාරණ 188 ක් ශ්‍රී ලංකාවට 338/5 ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගෙනදේ

ශ්‍රී ලංකා පුරවා ලහිරු උදාර දෙසිය රනක් ලබා ගැනීමට රන් 12 කින් පරාජිත වෙමින් ඉතා රසවත් 188 ක් ඉනිමක් ලබා දුන් අතර, ක්‍රීඩා කළ පළමු දිනයේදී ඔවුන් 5 wicket 338 ක…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධිත VAT නීතිය: සෑම බදු ගෙවන්නෙකුම දැනගත යුතු මූලික වෙනස්කම් නවයක්

කථානායකවරයා විසින් අත්සන් තබන ලද අගය එකතු කිරීමේ බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අංක 14/2026, නිල වශයෙන් සහතික කර ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බදු…

04 Jul 2026 Discuss
විභාගයට බලාසිටින ළමා අපයෝජන වින්දිතයන් 46,000කට යුක්තිය වේගවත් කරන ලෙස සජිත් රජයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

විභාගයට බලාසිටින ළමා අපයෝජන වින්දිතයන් 46,000කට යුක්තිය වේගවත් කරන ලෙස සජිත් රජයෙන් ඉල්ලයි

විපක්ෂ නායක සහ සමගි ජන බලවේගයේ (එස්ජේබී) නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, රටේ අධිකරණ පද්ධතිය තුළ විසඳුමකින් තොරව පවතින ළමා අපයෝජන නඩු 46,000ක් පමණ වන ගැඹුරු…

04 Jul 2026 Discuss