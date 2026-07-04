කොළඹ නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම අතහරින ලෙස ජනාධිපතිට 촉구 කරයි
කොළඹ නීතිඥ සංගමය, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ අරමුණින් ව්යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට ගෙනෙන ඕනෑම සැලැස්මක් අත්හරින ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට විධිමත් ලෙස 촉구 කර තිබේ. එවැනි පියවරක් ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසයට බරපතල හානියක් සිදු කළ හැකි බවට එම සංගමය අනතුරු අඟවා ඇත.
විධායකයට අනතුරු ඇඟවීමක්
තදබල භාෂාවෙන් යුත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරමින්, නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාට යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය නැවත සලකා බලන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන්ගේ සේවා කාල සීමාවලට ඕනෑම මැදිහත්වීමක් විධායකයේ බලපෑමට අධිකරණය නතු විය හැකි යැයි සංඥාවක් ඇති කිරීමේ අවදානමක් ගෙන දෙන බවත්, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුවේ礎ශ්මකල්ලක් ලෙස අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ඕනෑම මිලකටත් ආරක්ෂා කළ යුතු බවත් සංගමය අවධාරණය කළේය.
කොළඹ නීතිඥ සංගමයේ මෙම මැදිහත්වීම, දේශයේ නීති ප්රජාව තුළ යෝජිත වෙනස සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වන නොසන්සුන්තාවය පිළිබිඹු කරයි. එම වෙනස ජාතියේ ශ්රේෂ්ඨ අධිකරණවල අපක්ෂපාතී බව දුර්වල කළ හැකි බවට විචාරකයෝ ditakber කරති.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය විමර්ශනයට ලක්වේ
ඕනෑම යුක්ති ක්රමයක විශ්වසනීයත්වය, එහි අධිකරණ දේශපාලන පීඩනයෙන් තොරව ක්රියාත්මක වන ප්රමාණය මත බෙහෙවින් රඳා පවතින බව නීතිමය නිරීක්ෂකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වා ගෙන ෙ`ස් ඇත. ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් හරහා සේවයේ නිරත විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම, ස්ථිරසාර අධිකරණ පත්වීම් දිගු කාලයක් පවත්වා ගැනීමේ යාන්ත්රණයක් ලෙස හැඳිනිය හැකි බවට විරුද්ධවාදීහු තර්ක කරති.
- කොළඹ නීතිඥ සංගමය ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ ඕනෑම ව්යවස්ථා සංශෝධනයකට විධිමත් ලෙස විරෝධය පළ කර ඇත.
- සංගමය, ජනාධිපති දිසානායක මහතාට යෝජනාව ඉදිරියට නොගෙන යන ලෙස සෘජුවම ඉල්ලා සිටියේය.
- මතු කරන ලද මූලික සැලකිල්ල වන්නේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය ඛාදනය වීමේ ඇති හැකියාවයි.
ශ්රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාව, මෑත වසරවලදී විධායකය සහ අධිකරණය අතර බලතල වෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් නැවත නැවත ප්රශ්නවලට මුහුණ දී ඇත. නීතිඥ වෘත්තිකයෝ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඒකමතිකව, රටේ ආයතන ආධාරකරන චෙක් සහ සමතුලිතතාවය දුර්වල කිරීම නොව ශක්තිමත් කිරීමේ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා අඛණ්ඩව ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ කර ඇත.
ඕනෑම එවැනි ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් හරහා අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය යටපත් නොකරන ලෙස සංගමය ජනාධිපතිවරයාට 촉구 කළේය.
විවාදය තීව්ර වෙත්ම, රජය යෝජිත සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙනයාදැයි, නැතිනම් නීති වෘත්තිය තුළ ඇති වී ගිය විරෝධවල වර්ධනය වන හඬට귀 yanna දෙනු ඇත්දැයි දැන ගැනීමට සියලු දෙනාගේ ඇස් ජනාධිපතිවරයා සහ ඔහුගේ පරිපාලනය දෙසට යොමු වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.