Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම අතහරින ලෙස ජනාධිපතිට 촉구 කරයි

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම අතහරින ලෙස ජනාධිපතිට 촉구 කරයි

කොළඹ නීතිඥ සංගමය, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ අරමුණින් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට ගෙනෙන ඕනෑම සැලැස්මක් අත්හරින ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට විධිමත් ලෙස 촉구 කර තිබේ. එවැනි පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසයට බරපතල හානියක් සිදු කළ හැකි බවට එම සංගමය අනතුරු අඟවා ඇත.

විධායකයට අනතුරු ඇඟවීමක්

තදබල භාෂාවෙන් යුත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරමින්, නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාට යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නැවත සලකා බලන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන්ගේ සේවා කාල සීමාවලට ඕනෑම මැදිහත්වීමක් විධායකයේ බලපෑමට අධිකරණය නතු විය හැකි යැයි සංඥාවක් ඇති කිරීමේ අවදානමක් ගෙන දෙන බවත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවේ礎ශ්මකල්ලක් ලෙස අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ඕනෑම මිලකටත් ආරක්ෂා කළ යුතු බවත් සංගමය අවධාරණය කළේය.

කොළඹ නීතිඥ සංගමයේ මෙම මැදිහත්වීම, දේශයේ නීති ප්‍රජාව තුළ යෝජිත වෙනස සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වන නොසන්සුන්තාවය පිළිබිඹු කරයි. එම වෙනස ජාතියේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණවල අපක්ෂපාතී බව දුර්වල කළ හැකි බවට විචාරකයෝ ditakber කරති.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය විමර්ශනයට ලක්වේ

ඕනෑම යුක්ති ක්‍රමයක විශ්වසනීයත්වය, එහි අධිකරණ දේශපාලන පීඩනයෙන් තොරව ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රමාණය මත බෙහෙවින් රඳා පවතින බව නීතිමය නිරීක්ෂකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වා ගෙන ෙ`ස් ඇත. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හරහා සේවයේ නිරත විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම, ස්ථිරසාර අධිකරණ පත්වීම් දිගු කාලයක් පවත්වා ගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් ලෙස හැඳිනිය හැකි බවට විරුද්ධවාදීහු තර්ක කරති.

  • කොළඹ නීතිඥ සංගමය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ ඕනෑම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට විධිමත් ලෙස විරෝධය පළ කර ඇත.
  • සංගමය, ජනාධිපති දිසානායක මහතාට යෝජනාව ඉදිරියට නොගෙන යන ලෙස සෘජුවම ඉල්ලා සිටියේය.
  • මතු කරන ලද මූලික සැලකිල්ල වන්නේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය ඛාදනය වීමේ ඇති හැකියාවයි.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලංකාව, මෑත වසරවලදී විධායකය සහ අධිකරණය අතර බලතල වෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් නැවත නැවත ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දී ඇත. නීතිඥ වෘත්තිකයෝ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඒකමතිකව, රටේ ආයතන ආධාරකරන චෙක් සහ සමතුලිතතාවය දුර්වල කිරීම නොව ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා අඛණ්ඩව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ කර ඇත.

ඕනෑම එවැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හරහා අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය යටපත් නොකරන ලෙස සංගමය ජනාධිපතිවරයාට 촉구 කළේය.

විවාදය තීව්‍ර වෙත්ම, රජය යෝජිත සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙනයාදැයි, නැතිනම් නීති වෘත්තිය තුළ ඇති වී ගිය විරෝධවල වර්ධනය වන හඬට귀 yanna දෙනු ඇත්දැයි දැන ගැනීමට සියලු දෙනාගේ ඇස් ජනාධිපතිවරයා සහ ඔහුගේ පරිපාලනය දෙසට යොමු වී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක් Sinhala

ලිට්රෝ ගෑස් මිල අඩු කරයි — ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට සහනයක්

රාජ්‍ය සතු ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම, දේශීය දියකළ පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් (එල්පී ගෑස්) සිලින්ඩරවල මිල අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, ජීවන වියදමේ ඉහළ යාම හමුවේ දැඩි…

04 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නව VAT නීතිය: බදු ගෙවන සෑම පුද්ගලයෙකුම දත යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් නවයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ක්‍රමයේ ඓතිහාසික පරිවර්තනයක් ශ්‍රී ලංකාව, සිය අගය එකතු කිරීමේ බද්ද (VAT) පිළිබඳ නීති රාමුවට පුළුල් සංශෝධන හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙය මෑත වසරවල දී…

04 Jul 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගැනීමේ වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නාවික හමුදාපති කාරන්නාගොඩට ඇප ලැබේ

2006 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට යෝෂිත රාජපක්ෂ බඳවාගත් මතභේදාත්මක සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ හිටපු…

04 Jul 2026 Discuss