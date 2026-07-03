Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී කටු වැලමිට් සැත්කමකට සාර්ථකව භාජනය වෙයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී කටු වැලමිට් සැත්කමකට සාර්ථකව භාජනය වෙයි

ශ්‍රී ලංකා විවෘත පිතිකරු පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී සිදු කරන ලද මැණික් කටු සැත්කමකින් සාර්ථකව සුවය ලබා ඇති බව ඔහුගේ කළමනාකාර අසංක විජේවර්ධන විසින් තහවුරු කර ඇත.

මෑත වසරවලදී සියලු ආකෘතිවල ජාතික කණ්ඩායමේ ස්ථාවර සාමාජිකයෙකු ලෙස කැපී පෙනෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක ඉහළ පිළිවෙල පිතිකරුවෙකු වන ඔහුගේ සුවය ලැබීමේ ගමනේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස මෙම සැත්කම සලකනු ලැබේ.

නිස්සංකගේ කළමනාකරු සැත්කම සාර්ථකව සිදු කෙරුණු බව තහවුරු කළ අතර, ක්‍රීඩකයාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කළ රසිකයන්ට හා ක්‍රිකට් නිලධාරීන්ට ඒ හරහා සහනයක් ලැබිණ.

ජාතික කණ්ඩායමට ඉදිරියේදී ශ්‍රේණිගත ජාත්‍යන්තර කාලසටහනක් මුහුණ දීමට ඇති හෙයින්, මෙම ආරංචිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට සහනයක් වනු ඇත. නිස්සංක ශ්‍රී ලංකා පිතිකරණ පෙළගැස්මේ ශක්තිමත් ස්තම්භයක් ලෙස තම තනතුර තහවුරු කර ගෙන ඇති අතර, ඔහුගේ නොමැතිකම ඉහළ පිළිවෙලේ දැඩිව දැනෙමින් පවතී.

ප්‍රතිසාධන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ප්‍රතිනියමිත කිරීම සඳහා නිල කාල රාමුවක් මෙතෙක් නිවේදනය කර නොමැති නමුත්, සැත්කමේ සාර්ථක ප්‍රතිඵලය ඉදිරි මාසවලදී සම්පූර්ණ සුවය ලැබීමට මගක් සලසා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දක්ෂ දකුණත් පිතිකරු ඉක්මනින් හා සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලබා හැකිතාක් ඉක්මනින් ක්‍රීඩා පිටියට නැවත පිවිසෙනු ඇතැයි ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයෝ බලාපොරොත්තු වෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝච් තුවාලයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී තර්ජනය මඳකට සැහැල්ලු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කරයි Sinhala

රෝච් තුවාලයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී තර්ජනය මඳකට සැහැල්ලු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කරයි

උතුරු සවුන්ඩ්හිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ ටොස් ශ්‍රී ලංකාව දිනාගත් අතර, ඕනෑම කණ්ඩායම් නායකයෙකු පිතිකරණයට ඇරයුම් කිරීමට පොළඹවන තෘණ…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා税関, 2025 පළමු භාගයේ ආදායම් ඉලක්ක සියයට 30කට ආසන්නව ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関, 2025 පළමු භාගයේ ආදායම් ඉලක්ක සියයට 30කට ආසන්නව ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ආදායම් ඉලක්ක සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, රටේ ආර්ථික…

03 Jul 2026 Discuss
SLMC හිස්බුල්ලා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සඳහා අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් ඉල්ලයි, යුක්තිය බාධා කිරීම් ගැන අනතුරු අඟවයි Sinhala

SLMC හිස්බුල්ලා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සඳහා අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් ඉල්ලයි, යුක්තිය බාධා කිරීම් ගැන අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ (SLMC) උප සභාපති සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා, පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ පවතින විමර්ශනවලට…

03 Jul 2026 Discuss