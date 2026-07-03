පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී කටු වැලමිට් සැත්කමකට සාර්ථකව භාජනය වෙයි
ශ්රී ලංකා විවෘත පිතිකරු පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී සිදු කරන ලද මැණික් කටු සැත්කමකින් සාර්ථකව සුවය ලබා ඇති බව ඔහුගේ කළමනාකාර අසංක විජේවර්ධන විසින් තහවුරු කර ඇත.
මෑත වසරවලදී සියලු ආකෘතිවල ජාතික කණ්ඩායමේ ස්ථාවර සාමාජිකයෙකු ලෙස කැපී පෙනෙන, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක ඉහළ පිළිවෙල පිතිකරුවෙකු වන ඔහුගේ සුවය ලැබීමේ ගමනේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස මෙම සැත්කම සලකනු ලැබේ.
නිස්සංකගේ කළමනාකරු සැත්කම සාර්ථකව සිදු කෙරුණු බව තහවුරු කළ අතර, ක්රීඩකයාගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කළ රසිකයන්ට හා ක්රිකට් නිලධාරීන්ට ඒ හරහා සහනයක් ලැබිණ.
ජාතික කණ්ඩායමට ඉදිරියේදී ශ්රේණිගත ජාත්යන්තර කාලසටහනක් මුහුණ දීමට ඇති හෙයින්, මෙම ආරංචිය ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනයට සහනයක් වනු ඇත. නිස්සංක ශ්රී ලංකා පිතිකරණ පෙළගැස්මේ ශක්තිමත් ස්තම්භයක් ලෙස තම තනතුර තහවුරු කර ගෙන ඇති අතර, ඔහුගේ නොමැතිකම ඉහළ පිළිවෙලේ දැඩිව දැනෙමින් පවතී.
ප්රතිසාධන ක්රිකට් ක්රීඩාවට ප්රතිනියමිත කිරීම සඳහා නිල කාල රාමුවක් මෙතෙක් නිවේදනය කර නොමැති නමුත්, සැත්කමේ සාර්ථක ප්රතිඵලය ඉදිරි මාසවලදී සම්පූර්ණ සුවය ලැබීමට මගක් සලසා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දක්ෂ දකුණත් පිතිකරු ඉක්මනින් හා සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලබා හැකිතාක් ඉක්මනින් ක්රීඩා පිටියට නැවත පිවිසෙනු ඇතැයි ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයෝ බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.