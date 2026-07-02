Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ REGROW ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් මිලියන 150 ක් අනුමත කෙරේ

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ REGROW ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් මිලියන 150 ක් අනුමත කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ REGROW ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන හරහා රටේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ලැබීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව විසින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 150 ක සැලකිය යුතු මූල්‍ය පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය ද්වීපජාතිකයේ මූල්‍ය හා ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසයේ ප්‍රධාන ප්‍රකාශනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

REGROW වැඩසටහන යනු කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අංශ තුළ ආර්ථික වර්ධනය පුනර්ජීවනය කිරීම හා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන REGROW වැඩසටහන, මෑත වර්ෂවල රටට පැමිණි දැඩි ආර්ථික අර්බුදයෙන් ප්‍රකෘතිය ලැබීම සඳහා ආණ්ඩුවේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්‍රීය ශක්තිස්ථම්භයක් නියෝජනය කරයි. රටට වඩාත් තිරසාර හා විවිධාකාර ආර්ථික පදනමක් නිර්මාණය කිරීම ඉලක්ක කරගත් ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ දෙසට මෙම වැඩසටහන නැඹුරු වී ඇත.

ජාත්‍යන්තර සහාය ලැබීමේ තීරණාත්මක ශ්‍රීතයක්

මෙම අරමුදල් නිදහස් කිරීමේ ලෝක බැංකුවේ තීරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය ලැබීමේ ගමන සමඟ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ අඛණ්ඩ සහභාගිත්වය අවධාරණය කරයි. ඩොලර් මිලියන 150 ක මෙම ශ්‍රීතය, ආර්ථික ස්ථාවීකරණ න්‍යාය පත්‍රයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට ආණ්ඩුවට සහාය කරමින්, අංශ කිහිපයක් හරහා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම ත්වරාන්විත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පෙර නොවූ විරූ විදේශ විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟකම් අනුගමනය කරමින් වෘෂ්ටි ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ සම්බන්ධිත උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල හා ලෝක බැංකුව ඇතුළු බහුපාර්ශ්වික මූල්‍ය ආයතන සමඟ සමීපව කටයුතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය ලැබීම සඳහා ඇති වැදගත්කම

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, ණය හිමියන්ගේ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන විශ්වාසය සංඥා කරන හා ගෝලීය ප්‍රාග්ධන වෙළඳපල වෙත වැඩිදුර ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට සහාය කරන බැවින්, මෙවැනි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය කැපවීම් සැලකිය යුතු බරක් දරයි. ආයතනික අරමුදල් මගින් ශක්තිමත් කරන ලද අඛණ්ඩ ප්‍රතිසංස්කරණ ගතිය, පසුගිය වර්ෂය තුළ දක්නට ලැබුණු අස්ථිර නමුත් ක්‍රමිකව ලබා ගත් ආර්ථික දියුණු ව ක්‍රියාත්මකව තිබීමට රටට අත්‍යාවශ්‍ය බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කර ඇත.

  • ඩොලර් මිලියන 150 ක පැකේජය REGROW ප්‍රතිසංස්කරණ රාමුව සමඟ සම්බන්ධ වේ
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය ලැබීමේ ප්‍රධාන බහුපාර්ශ්වික හවුල්කරුවෙකු වන ලෝක බැංකුවෙන් මෙම අරමුදල් ලැබේ
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගමනාන්ත කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය අඛණ්ඩව පවතින බව මෙම අනුමැතිය පිළිබිඹු කරයි
  • ආර්ථික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීමට හා ව්‍යුහාත්මක වෙනසක් ඇති කිරීමට වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇත
මෙම පරිමාණයේ බහුපාර්ශ්වික අරමුදල් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැකියාව, රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් ගෝලීය වේදිකාවේ බැරෑරුම් ලෙස සලකනු ලබන බවට ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාව අර්බුදයෙන් පසු ප්‍රකෘතිය ලැබීමේ ගමන ඉදිරියට ගෙන යද්දී, ලෝක බැංකුවේ නවතම අනුමැතිය මූල්‍ය ජීවිතාධාරයක් පමණක් නොව, රට අර්ථවත් හා මැනිය හැකි ආර්ථික පරිවර්තනයට කැපවී සිටින බවට ආයෝජකයන් හා වෙළඳ හවුල්කරුවන් වෙත යොමු කරන වැදගත් සංඥාවක් ද නියෝජනය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වයට — ආර්ථික සුළං දිශාව ගැන විශේෂඥයෝ සතුටු වෙමිනුත් අවවාද කරති Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වයට — ආර්ථික සුළං දිශාව ගැන විශේෂඥයෝ සතුටු වෙමිනුත් අවවාද කරති

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය වී ඇති අතර, නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සුවය ලබමින් සිටින දිවයිනේ ගමනේ…

02 Jul 2026 Discuss
අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමකට සම්බන්ධ නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ තවත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමකට සම්බන්ධ නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ තවත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බදාදා අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේදී සිදු වූ පහරදීමකට සම්බන්ධ, වත්මන් නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.…

02 Jul 2026 Discuss
සුරේෂ් සල්ලේ මුරපද භාර දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු හේතු හතරක් ගම්මන්පිල පෙන්වා දෙයි Sinhala

සුරේෂ් සල්ලේ මුරපද භාර දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු හේතු හතරක් ගම්මන්පිල පෙන්වා දෙයි

හිටපු ඇමතිවරයා සහ පිවිතුරු හෙළ උරුමය (පිහෙඋ) නායක උදය ගම්මන්පිල, හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (රාබුසේ) අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේට සිය මුරපද පරීක්ෂකයන්ට භාර දීමට බල…

02 Jul 2026 Discuss