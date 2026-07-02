ශ්රී ලංකාවේ REGROW ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් මිලියන 150 ක් අනුමත කෙරේ
ශ්රී ලංකාවේ REGROW ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන හරහා රටේ ක්රියාත්මක ආර්ථික ප්රකෘතිය ලැබීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව විසින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 150 ක සැලකිය යුතු මූල්ය පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය ද්වීපජාතිකයේ මූල්ය හා ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ මාර්ගය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසයේ ප්රධාන ප්රකාශනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
REGROW වැඩසටහන යනු කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අංශ තුළ ආර්ථික වර්ධනය පුනර්ජීවනය කිරීම හා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන REGROW වැඩසටහන, මෑත වර්ෂවල රටට පැමිණි දැඩි ආර්ථික අර්බුදයෙන් ප්රකෘතිය ලැබීම සඳහා ආණ්ඩුවේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්රීය ශක්තිස්ථම්භයක් නියෝජනය කරයි. රටට වඩාත් තිරසාර හා විවිධාකාර ආර්ථික පදනමක් නිර්මාණය කිරීම ඉලක්ක කරගත් ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ දෙසට මෙම වැඩසටහන නැඹුරු වී ඇත.
ජාත්යන්තර සහාය ලැබීමේ තීරණාත්මක ශ්රීතයක්
මෙම අරමුදල් නිදහස් කිරීමේ ලෝක බැංකුවේ තීරණය, ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය ලැබීමේ ගමන සමඟ ජාත්යන්තර ප්රජාවේ අඛණ්ඩ සහභාගිත්වය අවධාරණය කරයි. ඩොලර් මිලියන 150 ක මෙම ශ්රීතය, ආර්ථික ස්ථාවීකරණ න්යාය පත්රයට සම්බන්ධ ප්රධාන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට ආණ්ඩුවට සහාය කරමින්, අංශ කිහිපයක් හරහා ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීම ත්වරාන්විත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පෙර නොවූ විරූ විදේශ විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හිඟකම් අනුගමනය කරමින් වෘෂ්ටි ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ සම්බන්ධිත උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකාව, ජාත්යන්තර මුල්ය අරමුදල හා ලෝක බැංකුව ඇතුළු බහුපාර්ශ්වික මූල්ය ආයතන සමඟ සමීපව කටයුතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය ලැබීම සඳහා ඇති වැදගත්කම
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, ණය හිමියන්ගේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන විශ්වාසය සංඥා කරන හා ගෝලීය ප්රාග්ධන වෙළඳපල වෙත වැඩිදුර ප්රවේශය ලබා ගැනීමට සහාය කරන බැවින්, මෙවැනි ජාත්යන්තර මූල්ය කැපවීම් සැලකිය යුතු බරක් දරයි. ආයතනික අරමුදල් මගින් ශක්තිමත් කරන ලද අඛණ්ඩ ප්රතිසංස්කරණ ගතිය, පසුගිය වර්ෂය තුළ දක්නට ලැබුණු අස්ථිර නමුත් ක්රමිකව ලබා ගත් ආර්ථික දියුණු ව ක්රියාත්මකව තිබීමට රටට අත්යාවශ්ය බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කර ඇත.
- ඩොලර් මිලියන 150 ක පැකේජය REGROW ප්රතිසංස්කරණ රාමුව සමඟ සම්බන්ධ වේ
- ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය ලැබීමේ ප්රධාන බහුපාර්ශ්වික හවුල්කරුවෙකු වන ලෝක බැංකුවෙන් මෙම අරමුදල් ලැබේ
- ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ගමනාන්ත කෙරෙහි ජාත්යන්තර විශ්වාසය අඛණ්ඩව පවතින බව මෙම අනුමැතිය පිළිබිඹු කරයි
- ආර්ථික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීමට හා ව්යුහාත්මක වෙනසක් ඇති කිරීමට වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇත
මෙම පරිමාණයේ බහුපාර්ශ්වික අරමුදල් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ ශ්රී ලංකාවේ හැකියාව, රටේ ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් ගෝලීය වේදිකාවේ බැරෑරුම් ලෙස සලකනු ලබන බවට ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාව අර්බුදයෙන් පසු ප්රකෘතිය ලැබීමේ ගමන ඉදිරියට ගෙන යද්දී, ලෝක බැංකුවේ නවතම අනුමැතිය මූල්ය ජීවිතාධාරයක් පමණක් නොව, රට අර්ථවත් හා මැනිය හැකි ආර්ථික පරිවර්තනයට කැපවී සිටින බවට ආයෝජකයන් හා වෙළඳ හවුල්කරුවන් වෙත යොමු කරන වැදගත් සංඥාවක් ද නියෝජනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.