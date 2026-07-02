Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය යෙරුසලම තානාපති කාර්යාලය පුළුල් කිරීමට ඩොලරයකට පලස්තීන ඉඩමක් අත්කර ගනී

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදය යෙරුසලම තානාපති කාර්යාලය පුළුල් කිරීමට ඩොලරයකට පලස්තීන ඉඩමක් අත්කර ගනී

එක්සත් ජනපදයට බටහිර යෙරුසලමේ ඉඩමක් ලබා දෙන ගිවිසුමක් වොෂිංටනය සහ ඊශ්‍රායලය විසින් නිල වශයෙන් අත්සන් කර ඇති අතර, එම ඉඩම ඇමෙරිකානු ඩොලරයක් පමණ වූ සංකේතාත්මක මිලකට ලබා ගැනීමට නියමිතය. එම ස්ථානය නගරයේ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය පුළුල් කිරීම සඳහා වෙන් කර ඇත.

ආරවුල් සහිත ඉතිහාසයක් ඇති ඉඩමක්

ගිවිසුමට අදාළ ඉඩම මුලින් පලස්තීන හිමිකරුවන්ගෙන් රාජ්‍ය සන්තක කර ගන්නා ලද්දක් වන අතර, එය මෙම ගනුදෙනුවට අතිශය සංවේදී මානයක් එක් කරයි. මෙම ගිවිසුම, ව්‍යාකූල ඊශ්‍රායල-පලස්තීන ගැටුමේ ජ්වලනාගාරයක් ව පවතින, පලස්තීන ඉඩම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දිගෙ දිගටම මතු වන ආකල්පශීලී ගැටළුවට නව අවධානයක් යොමු කර ඇත.

මෙම ගිවිසුම, යෙරුසලමේ තානාපති කාර්යාල පැවැත්ම දිගටම පවත්වා ගැනීමේ වොෂිංටනයේ දිගුකාලීන කැපවීම නිල වශයෙන් තහවුරු කරයි. එහෙත් එම ගිවිසුම පලස්තීන නායකයන් සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් දැඩි ප්‍රතිචාර ඇති කිරීම දිගටම සිදු වෙමින් පවතී.

ආරවුල් සහිත රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පදනමක්

එක්සත් ජනපදය 2018 දී ට්‍රම්ප් පරිපාලනය යටතේ තම තානාපති කාර්යාලය තෙල් අවීව් සිට යෙරුසලමට ස්ථාන මාරු කළ අතර, එය ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්මුතියෙන් බිඳ වැටීමක් ලෙස සලකන ලදී. නැගෙනහිර යෙරුසලම අනාගත පලස්තීන රාජ්‍යයේ අගනුවර ලෙස සලකන පලස්තීන බලධාරීන් විසින් එම තීරණය පුළුල් ලෙස හෙළා දකින ලදී.

මෑතකාලීන ඉඩම් ගිවිසුම නගරය තුළ වොෂිංටනයේ භෞතික හා සංකේතාත්මක සම්බන්ධය ගැඹුරු කරයි; මෙය කලාපය පුරා තතු ඉතා අවදානම් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති කාලෙකදී සිදු වීම විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.

පුළුල් ඇඟවීම්

මීට පෙර පලස්තීනුවන්ගෙන් රාජ්‍ය සන්තක කරගත් ඉඩමක් ශූන්‍යයට ආසන්න මිලකට අත්කර ගැනීම, ලොව බලවත්ම ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන් දෙදෙනා පලස්තීන දේපළ අයිතිවාසිකම් කෙරෙහි තබන වටිනාකම පිළිබඳ සාකච්ඡාමය ඇඟවීමක් ලෙස විවේචකයන් තර්ක කරති.

පලස්තීන නියෝජිතයන් සහ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන, සාකච්ඡා මගින් ද්වි-රාජ්‍ය විසඳුමකට ඇති ඉඩකඩ බිඳ දමන තවත් පියවරක් ලෙස දකිමින්, මෙම දියුණුවට දැඩි ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ගිවිසුමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් නිල ප්‍රතිචාරයක් තවම ලැබී නොමැති නමුත්, අවසාන සාම නිරාකරණයක් සෙවෙන තෙක් සියලු පාර්ශ්වයන් යෙරුසලමේ නීතිමය තත්ත්වය ගරු කළ යුතු යැයි සංවිධානය ඊට පෙර ප්‍රකාශ කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්දොමිනියම් විකිණුම් 15.2%කින් පහත වැටේ — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්දොමිනියම් විකිණුම් 15.2%කින් පහත වැටේ — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්දොමිනියම් වෙළඳපොළ 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටීමකට ලක් වී ඇති අතර, පෙර වර්ෂයේ අදාළ කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ගනුදෙනු 15.2…

02 Jul 2026 Discuss
හෘද කැතීටරීකරණ රෝගීන්ගේ රැඳී සිටීමේ කාලය අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉලක්ක කයයි Sinhala

හෘද කැතීටරීකරණ රෝගීන්ගේ රැඳී සිටීමේ කාලය අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉලක්ක කයයි

හෘද කැතීටරීකරණ ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා රෝගීන් රැඳී සිටීමේ කාලය වර්තමානයේ පවතින වසරක පමණ කාලසීමාවෙන් මාසයකට අඩු කිරීම සඳහා වූ ආකර්ෂණීය රාජ්‍ය වැඩසටහනක් ශ්‍රී…

02 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති අකේඩී 7–8% වර්ධනයක් ඉලක්ක කරයි; තොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් අංශ කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් Sinhala

ජනාධිපති අකේඩී 7–8% වර්ධනයක් ඉලක්ක කරයි; තොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් අංශ කෙරෙහි දැඩි අවධානයක්

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉතා ඉහළ අභිලාෂකාමී ආර්ථික දැක්මක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඉදිරි වසරවල දී වාර්ෂික සියයට 7 සිට 8 දක්වා වර්ධන…

02 Jul 2026 Discuss