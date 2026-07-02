Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තායිලන්ත ඛේදවාචකය: වාහනයක් පදවූ ළමයෙකු බෞද්ධ භික්ෂූන් අට නමක් මරණයට පත් කරයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තායිලන්ත ඛේදවාචකය: වාහනයක් පදවූ ළමයෙකු බෞද්ධ භික්ෂූන් අට නමක් මරණයට පත් කරයි

අවුරුදු 11 ක පිරිමි ළමයෙකු පිකප් රථයක පාලනය අහිමි වී භික්ෂූන් අට නමක් මිය යයි

තායිලන්තයේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයක මාර්ගයක් දිගේ වන්දනා ගමනක යෙදී සිටි බෞද්ධ භික්ෂූන් පිරිසකට පිකප් රථයක් පැමිණ ගැටීමෙන් භික්ෂූන් වහන්සේලා අට නමක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් කිහිප නමක් තුවාල ලැබූහ. රථය පදවා සිටියේ අවුරුදු 11 ක අඩු වයස් දරුවෙකි. බලධාරීන් මෙය විනාශකාරී, සම්පූර්ණයෙන්ම වැළැක්විය හැකිව තිබූ ඛේදවාචකයක් ලෙස හඳුන්වා ඇත.

සිදු වූ දේ

තායිලන්තයේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ මාර්ගයක් දිගේ සාම්ප්‍රදායික වන්දනා ගමනක නිරත වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙසට අඩු වයස් දරුවා පදවූ රථය හදිසියේ හැරී ඇදී ගියේය. ගැටීමේ බලය ඉතා දරුණු වූ අතර, භික්ෂූන් වහන්සේලා අට නමක් ක්ෂණිකව ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් අය බරපතල ලෙස තුවාල ලබා ඇත.

රථය පදවා සිටියේ තායිලන්තයේ නීතිමය රියදුරු වයස ඉතා ඉක්මවා, අවුරුදු 11 ක පමණ ළමයෙකු බව තායි පොලිසිය තහවුරු කළේය. කිසිදු අධීක්ෂණයකින් තොරව ළමයාට රථය පැදවීමට ඉඩ සැලසුණේ කෙසේද යන්නත්, ඒ සඳහා ඉඩ දුන් වැඩිහිටියන්ට අපරාධ වගකීම් පැවරිය හැකිද යන්නත් තහවුරු කිරීමට බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

ශෝකයෙන් ගිලුණු ප්‍රජාවක්

භික්ෂූන් වහන්සේලා ගැඹුරින් ගරු කරනු ලබන තායිලන්තය පුරා මෙන්ම ප්‍රදේශීය ජනතාව අතරටත් මෙම මරණ සිදුවීම් දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය. මෙවැනි වන්දනා ගමන් ආගමික ජීවිතයේ ආදරණීය හා සාම්ප්‍රදායික චාරිත්‍රයක් වන අතර, ඒවා සාමාන්‍යයෙන් පොදු මාර්ග ඔස්සේ සිදු කෙරෙයි. රිය පදවන්නන් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාව යටතේ ඒවා පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

එකම මොහොතක භික්ෂූන් වහන්සේලා අට නමක් අහිමි වීම ඔවුන්ගේ පවුල්වලට හා විහාරස්ථානවලට පමණක් නොව, සමස්ත ප්‍රජාවේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයට ද ගැඹුරු තුවාලයකි.

ප්‍රදේශීය වැසියන් හා බෞද්ධ සංවිධාන ගැඹුරු දුකක් ප්‍රකාශ කළ අතර, ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අඩු වයස් දරුවන් හා මෝටර් රථ සම්බන්ධ නීතිරීති ඇතුළු මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ නීති වඩාත් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව බොහෝ දෙනෙකු ඉල්ලා සිටියහ.

පුළුල් මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිල්ලක්

ලෝකයේ වැඩිම මාර්ග මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා වන රටවල් අතරට තායිලන්තය නිරන්තරයෙන් ඇතුළත් වේ. මෙය දිගු කලක් තිස්සේ මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ හා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන්ගේ කනස්සල්ලට හේතු වූ අර්බුදයකි. අධීක්ෂණය දුර්වල විය හැකි ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අඩු වයස් රියදුරන් සම්බන්ධ සිදුවීම් ඇතත්, මේ ප්‍රමාණයේ ජීවිත හානියක් සිදු වීම දුර්ලභ කරුණකි.

නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇති බව බලධාරීන් දන්වා ඇතත්, රියදුරු ළමයාගේ වයස, තායි නීතිය යටතේ අපරාධ වගකීම සම්බන්ධ සංකීර්ණ ප්‍රශ්න මතු කරයි. ළමයාගේ යහපත හා රථයට ප්‍රවේශය පිළිබඳ වගකීම දරූ වැඩිහිටියන් කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

තුවාල ලැබූ භික්ෂූන් වහන්සේලා ආසන්නතම රෝහල්වලට ප්‍රවාහනය කරන ලද අතර, ඉන් සමහරෙකු බරපතල තත්ත්වයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිති. අනතුරේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය අඛණ්ඩව විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය කොත්තු අවන්හල් දාමයේ සේවක පහරදීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අමාත්‍යාංශය හදිසි පරීක්ෂණයක් නියෝග කරයි Sinhala

ජනප්‍රිය කොත්තු අවන්හල් දාමයේ සේවක පහරදීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අමාත්‍යාංශය හදිසි පරීක්ෂණයක් නියෝග කරයි

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක සේවකයෙකුට පහරදීමේ බරපතල සිදුවීමකට අදාළව, කම්කරු අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වෙමින්, එම ආයතනයේ සේවකයෙකුට කළ බව කියන පහරදීම සම්බන්ධයෙන්…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේදී 9.9%කින් තියුනු ලෙස පහත වැටේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේදී 9.9%කින් තියුනු ලෙස පහත වැටේ

සංචාරක සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවීමක් පෙන්වයි ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය කැපී පෙනෙන අසාර්ථකත්වයකට මුහුණ දී ඇති අතර, පෙර වර්ෂයේ එම කාලය හාසසඳන විට ජූනි…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පුරා වහල් සෞරශක්ති බලය ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්‍රතිශ්‍රුති දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වහල් සෞරශක්ති බලය ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්‍රතිශ්‍රුති දෙයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකාවේ වහල් සෞරශක්ති ඡායාරූප වෝල්ටීය පද්ධති ව්‍යාප්ත කිරීම වේගවත් කිරීමට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්‍රතිශ්‍රුති දී ඇති…

02 Jul 2026 Discuss