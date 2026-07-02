ශ්රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටේ තත්ත්වයට — ආර්ථික සුළං දිශාව ගැන විශේෂඥයෝ සතුටු වෙමිනුත් අවවාද කරති
ශ්රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය වී ඇති අතර, නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ක්රමක්රමයෙන් සුවය ලබමින් සිටින දිවයිනේ ගමනේ වැදගත්이정표වක් ලෙස ඉතිරිය සනිටුහන් වේ — නමුත් ඉදිරි ගමන් මග තවමත් අනතුරු සහ අවිනිශ්චිතතාවෙන් යුක්ත බව විශ්ලේෂකයෝ අවවාද කරති.
ඉහළ ශ්රේණියට නැවත පිවිසීම
මෙම නැවත වර්ගීකරණය හරහා ශ්රී ලංකාව, ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයන් ලෙස නිර්වචනය කරනු ලබන රටවල් කණ්ඩායමට නැවත එකතු වේ — ආර්ථික කඩා වැටීමේ ගැඹුරු අවධියේදී මෙරට අහිමි කරගත් තත්ත්වය ය. මෙය සංකේතාත්මක වුවද, ස්ථාවරකරණ ප්රයත්නයන් ඵල맺기 ආරම්භ කරමින් ඇති බවට අර්ථාන්විත ලකුණක් ලෙස සැලකේ.
දෙගඩිය ප්රතිසංස්කරණ මත ගොඩනැගුණු සුවය
2022 වර්ෂයේ සෞරීය ණය අත්හැරීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව ඇතුළත් වූ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩ සටහන යටතේ ක්රියාත්මක කළ කටුක නමුත් අත්යාවශ්ය ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ මත රැදී ශ්රී ලංකාව මෙම ආදායම් කාණ්ඩයට නැවත ළඟා වී ඇත. ඒ ප්රතිසංස්කරණ අතර බදු සීඝ්ර ලෙස ඉහළ නැංවීම, මුදල් ප්රතිපාදන සංශෝධනය සහ රාජ්ය වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස කප්පාදු කිරීම ඇතුළත් විය — සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් මත දැඩි බරක් පටවූ නමුත් රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට ගෙනෙන්නට අත්යාවශ්ය යැයි සලකනු ලැබූ පියවරයන් ය.
අර්බුදය අතරතුර වාර්තාගත මට්ටම් දක්වා ඉහළ ගිය උද්ධමනය ක්රමක්රමයෙන් සිසිල් වී ඇති අතර, විදේශ විනිමය සංචිත ද ක්රමයෙන් ප්රතිනිර්මාණය වෙමින්, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අනෙකුත් අත්යාවශ්ය ද්රව්ය ලබා ගැනීමට පෙළ ගැසුණු දරුණු ආනයන හිඟය ලිහිල් වී ඇත.
අනතුරු සහ අවිනිශ්චිත අනාගතය පිළිබඳ අවවාද
දිරිමත් කරන නැවත වර්ගීකරණය තිබිය දී වුවද, ආර්ථික විද්යාඥයෝ සහ නිරීක්ෂකයෝ විචක්ෂණශීලි ලෙස කටයුතු කරන ලෙස දිරිගන්වති. සුවය ලැබීමේ ගමන් මල්ල බොහෝ දෙනාට "අස්ථිර" ලෙස විස්තර කෙරෙන අතර, තවමත් සම්පූර්ණයෙන් විසඳා නොගත් ව්යුහාත්මක දුර්වලතා කිහිපයක් ඉතිරිව ඇත, ඒවා නම්:
- රජයේ වියදම් සීමා කරමින් ඉතිරිව ඇති ඉහළ මට්ටමේ රාජ්ය ණය බරක්
- ද්විපාර්ශ්වික සහ වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ දිගටම ක්රියාත්මකවන ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා
- කුටුම්බ ආදායම් දිගටම පීඩනයට ලක්ව ඇති හේතුවෙන් දේශීය පරිභෝජනය දුර්වලව පැවතීම
- ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩ සටහන් ඉලක්ක ඉටු කිරීම සඳහා ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීම අඛණ්ඩව කරගෙන යා යුතු අවශ්යතාව
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් ඇති වන බලපෑම
ආදායම් නැවත වර්ගීකරණය සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයාගේ ජීවන මට්ටම් වහාම ඉහළ නංවන්නේ නොවේ. එහෙත් ජාත්යන්තර මූල්ය ශ්රේණීන් සහ සහන ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ප්රායෝගික ඇඟවුම් රැසක් මෙයින් ලැබේ. ආර්ථිකය, අර්බුදය ගෙවී ගිය කාලයට සාපේක්ෂව වඩා ස්ථාවර පදනමක් මත ක්රියාත්මකව ඇති බවට විදේශ ආයෝජකයන්ට ලැබෙන ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස ද ඒ සැලකේ.
ඉහළ මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය නැවත අත්පත් කරගැනීම, දෙගඩිය ප්රතිසංස්කරණ හරහා ලබාගත් ප්රගතිය පිළිබිඹු කරන නමුත්, මෙම සුවය දිගුකාලීන ව හා සර්වජනීන ව ඉලක්ක ගැනීමට ප්රතිපත්ති立案කරුවන් ශක්තිමත් කිරීමේ ප්රයත්නවලට කැපවී සිටිය යුතු ය.
ඉදිරි ගමන
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන නිමාවට ඇදී ඒ ළඟ පවා නොපැමිණේ. ප්රතිසංස්කරණ ගතිය රඳවාගනිමිනුත් ලක්ෂ සංඛ්යාත ජන
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.