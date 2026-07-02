Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම දූපත් ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ — ග්‍රීසිය, තායිලන්තය සහ පෘතුගාලය පසු කරමින් ගෝලීය සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉදිරිය අත්පත් කරගනී

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම දූපත් ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ — ග්‍රීසිය, තායිලන්තය සහ පෘතුගාලය පසු කරමින් ගෝලීය සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉදිරිය අත්පත් කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සංචාරක රංගනයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම දූපත් ගමනාන්තය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත — ග්‍රීසිය, පෘතුගාලය, අයර්ලන්තය සහ තායිලන්තය ඇතුළු ප්‍රකට ජාත්‍යන්තර සංචාරක නිකේතනයන් පිටු දැකීමෙන් ලොව පුරා සංචාරක කර්මාන්තය කම්පනයට ලක් කළ ඓතිහාසික ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීමකින් මෙය සිදු වී ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකත්වයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්

අද්විතීය වෙරළ තීරයන්, පුරාතන උරුම අඩවි, ශ්‍යාමල කදුකරයන් සහ පොහොසත් ජෛව විවිධත්වය හේතුවෙන් දිගු කලක් ඵලදායි ලෙස සැලකී ආ මෙම දූපත් රාජ්‍යය සඳහා මෙම හඳුනාගැනීම නිශ්චිත හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් සනිටුහන් කරයි. ලොව වඩාත් ප්‍රකට හා ස්ථාපිත සංචාරක ගමනාන්තයන් ඉක්මවා යාම, ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමුඛ නිවාඩු ගමනාන්තයක් ලෙස ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් දකින ආකාරය තුළ සිදු වූ විශාල වෙනසක් ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රේණිගත කිරීම නිකුත් වීමත් සමඟ ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු රැසින් යැයි සැලකෙන ශ්‍රී ලංකාව කේන්ද්‍ර කරගත් සෙවුම්, වෙන්කරවාගැනීම් සහ මාධ්‍ය ආවරණවල සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් සංචාරක කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් වාර්තා කරන අතර, ගමනාන්තය කෙරෙහි ගෝලීය උනන්දුව වාර්තාගත මට්ටම් කරා ළඟා වෙමින් ඇත.

ස්ථාපිත සංචාරක ශූරයන් පරාජය කිරීම

යුරෝපීය හා ගෝලීය සංචාරකයන් අතර සදාකාලික ප්‍රියතම ගමනාන්තයන් ලෙස සැලකෙන ග්‍රීසිය සහ පෘතුගාලය ශ්‍රී ලංකාවෙන් පසු තැන් ගැනීම, ජලය-ඉදිරි ස්ථලයක් ලෙස සැලකෙන්නේ. ආසියාව පුරා ප්‍රමුඛ දූපත් හා වෙරළ ගමනාන්තය ලෙස දිගු කලක් සලකනු ලැබූ තායිලන්තයද ඇගයීමේදී පිටුවහල් වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව ලබා දෙන අද්විතීය ප්‍රලෝභනයන් කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර ආශාව ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන බව ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ සංචාරක අත්දැකීම්, ඉතා තරඟකාරී මිල-ගුණ අනුපාතය, වැඩිදියුණු වන යටිතල පහසුකම් සහ ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් සමඟ ශක්තිමත් ලෙස අනුරූ ව ජනනය කරන ස්ථාවරත්වය හා ආගන්තුක සත්කාරය යන සාධක ගණනාවක් මෙම නැගීමට හේතු ලෙස විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙති.

සංචාරක කර්මාන්තයට ඇති බලපෑම්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය මෙම ගෝලීය අනුමැතියෙන් අති විශාල ප්‍රතිලාභ ලැබීමට නියමිතය. හෝටල් හිමිකරුවන් හා සංචාරක ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සිට ගුවන් සේවා හා දේශීය ව්‍යවසායකයන් දක්වා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්, ගෝලීය දෘශ්‍යතාව ඉහළ යාමෙන් ඇති වන ව්‍යාපාරික වර්ධනයේ පරිවර්තනීය අවධියකට අපේක්ෂා කරමින් සිටිති.

  • කොළඹ සහ මත්තල ගුවන්තොටුපළ වෙත ජාත්‍යන්තර ගුවන් සම්බන්ධතා වර්ධනය
  • ආගන්තුකාගාර හා පාරිසරික සංචාරක ව්‍යාපෘති කෙරෙහි වැඩිවන ආයෝජන උනන්දුව
  • සංචාරකත්වය මත යැපෙන දේශීය ප්‍රජාවන්ට ලැබෙන ශක්තිය
  • 2026 සංචාරක පැකේජවල ශ්‍රී ලංකාව කැපී පෙනෙන ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට විදේශීය සංචාරක ව්‍යාපාරිකයන් අතර යළි ජනනය වන විශ්වාසය

ලොව පිළිගැනීමට සූදානම් රාජ්‍යයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික සෞන්දර්යය, සංස්කෘතික ගැඹුර සහ උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය සෑම විටෙකම ගෝලීය හඳුනාගැනීමට සුදුස්සන් විය — දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ගිය අය දන්නා දෙය මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සහ අදාළ රජයේ අධිකාරීන්, ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර සංචාරක ප්‍රදර්ශනවල සහ අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරවල මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම තීව්‍ර ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනිමින්, 2026 පුරා ගෝලීය කුතූහලය වාර්තාගත සංචාරක පැමිණීමක් බවට

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමකට සම්බන්ධ නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ තවත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමකට සම්බන්ධ නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ තවත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බදාදා අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේදී සිදු වූ පහරදීමකට සම්බන්ධ, වත්මන් නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.…

02 Jul 2026 Discuss
සුරේෂ් සල්ලේ මුරපද භාර දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු හේතු හතරක් ගම්මන්පිල පෙන්වා දෙයි Sinhala

සුරේෂ් සල්ලේ මුරපද භාර දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු හේතු හතරක් ගම්මන්පිල පෙන්වා දෙයි

හිටපු ඇමතිවරයා සහ පිවිතුරු හෙළ උරුමය (පිහෙඋ) නායක උදය ගම්මන්පිල, හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (රාබුසේ) අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේට සිය මුරපද පරීක්ෂකයන්ට භාර දීමට බල…

02 Jul 2026 Discuss
තායිලන්ත ඛේදවාචකය: වාහනයක් පදවූ ළමයෙකු බෞද්ධ භික්ෂූන් අට නමක් මරණයට පත් කරයි Sinhala

තායිලන්ත ඛේදවාචකය: වාහනයක් පදවූ ළමයෙකු බෞද්ධ භික්ෂූන් අට නමක් මරණයට පත් කරයි

අවුරුදු 11 ක පිරිමි ළමයෙකු පිකප් රථයක පාලනය අහිමි වී භික්ෂූන් අට නමක් මිය යයි තායිලන්තයේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයක මාර්ගයක් දිගේ වන්දනා ගමනක යෙදී සිටි බෞද්ධ…

02 Jul 2026 Discuss