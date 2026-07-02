එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියක් ඇතිවීමට 63%ක සම්භාවිතාවක් — ශ්රී ලංකා නිලධාරීන් අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවට දැඩි කාලගුණික තර්ජනයක් එල්ල වෙමින් තිබෙන අතර, ශක්තිමත් එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියක් අත්විඳීමට දිවයිනට 63%ක සම්භාවිතාවක් ඇති බව නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා තිබේ. මෙය කෘෂිකර්මාන්තයට, ජල සම්පත්වලට සහ රටපුරා ජනජීවිතයට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල මතු කර ඇත.
මෙම අනතුරු ඇඟවීමේ තේරුම කුමක්ද?
මධ්යම හා නැගෙනහිර පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජල උෂ්ණත්වය අසාමාන්ය ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඇතිවන කාලගුණික සංසිද්ධියක් වන ශක්තිමත් එල් නිනෝවක් ගොඩනැගීමේ ඉහළ සම්භාවිතාව කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් විසින් ඉස්මතු කර ඇත. එවැනි සිදුවීම් ඇති වූ විට, ඒවා දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාවේ කාලගුණ රටාවන් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් කළ හැකි අතර, සාමාන්යයෙන් ශ්රී ලංකාවට සාමාන්ය මට්ටමට වඩා වියළි තත්ත්වයන් ගෙන ඒමට ඉඩ ඇත.
ශක්තිමත් එල් නිනෝ සිදුවීමක් හේතුවෙන් ප්රධාන මෝසම් කාල සීමාවන් තුළ වර්ෂාපතනය අඩු විය හැකි අතර, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ හා ග්රාමීය ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සඳහා තීරණාත්මක කුළුණක් ව පවතින කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි පීඩනයක් ඇති කළ හැකිය.
දිවයිනට සිදු විය හැකි බලපෑම්
එල් නිනෝ ආශ්රිත නියඟ තත්ත්වයන්ට ශ්රී ලංකාව නිරාවරණය වීමේ අවදානම හොඳින් ලේඛනගත වී ඇත. නිලධාරීන් ඉස්මතු කළ කනස්සල්ලට භාජනය වූ ක්ෂේත්රයන් අතර:
- වාරිමාර්ග හා පානීය ජල සැපයුම සඳහා ඉතා වැදගත් වන ජලාශවල ජල මට්ටම අඩු වීම
- වී වගාවට හා අනෙකුත් ප්රධාන බෝග අස්වැන්නට බාධා ඇති වීම
- වියළි කලාප ප්රදේශවල නියඟ තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි වීම
- ජලවිදුලි උත්පාදන ධාරිතාවට සිදු විය හැකි පීඩනය
ප්රාධිකාරීන් සූදානම් වන ලෙස බලකෙරේ
සම්භාවිතාව 63%ක් ව පවතින බැවින්, සම්බන්ධිත රාජ්ය ආයතන හා ස්ථානීය අධිකාරීන් ප්රමාදයකින් තොරව සූදානම් වීමේ පියවර ගැනීම ආරම්භ කරන ලෙස නිලධාරීන් කඩිනමින් 촉구 කරමින් සිටිති. දිගු කාලීන වියළි කාලගුණ තත්ත්වයක් ආර්ථික පීඩනයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින ජනතාවට ඇති කළ හැකි හානිය අවම කිරීම සඳහා කලින් සැලසුම් කිරීම හා සම්පත් කළමනාකරණය අත්යාවශ්ය වනු ඇත.
ඉදිරි සති හා මාසවල දී තත්ත්වය සමීපව අධීක්ෂණය කෙරෙන බැවින්, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යාවත්කාලීන තොරතුරු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටින ලෙස මහජනතාවටද උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.