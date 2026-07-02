Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියක් ඇතිවීමට 63%ක සම්භාවිතාවක් — ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියක් ඇතිවීමට 63%ක සම්භාවිතාවක් — ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි කාලගුණික තර්ජනයක් එල්ල වෙමින් තිබෙන අතර, ශක්තිමත් එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියක් අත්විඳීමට දිවයිනට 63%ක සම්භාවිතාවක් ඇති බව නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා තිබේ. මෙය කෘෂිකර්මාන්තයට, ජල සම්පත්වලට සහ රටපුරා ජනජීවිතයට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල මතු කර ඇත.

මෙම අනතුරු ඇඟවීමේ තේරුම කුමක්ද?

මධ්‍යම හා නැගෙනහිර පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජල උෂ්ණත්වය අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඇතිවන කාලගුණික සංසිද්ධියක් වන ශක්තිමත් එල් නිනෝවක් ගොඩනැගීමේ ඉහළ සම්භාවිතාව කාලගුණ විද්‍යා අධිකාරීන් විසින් ඉස්මතු කර ඇත. එවැනි සිදුවීම් ඇති වූ විට, ඒවා දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාවේ කාලගුණ රටාවන් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් කළ හැකි අතර, සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා වියළි තත්ත්වයන් ගෙන ඒමට ඉඩ ඇත.

ශක්තිමත් එල් නිනෝ සිදුවීමක් හේතුවෙන් ප්‍රධාන මෝසම් කාල සීමාවන් තුළ වර්ෂාපතනය අඩු විය හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ හා ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සඳහා තීරණාත්මක කුළුණක් ව පවතින කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි පීඩනයක් ඇති කළ හැකිය.

දිවයිනට සිදු විය හැකි බලපෑම්

එල් නිනෝ ආශ්‍රිත නියඟ තත්ත්වයන්ට ශ්‍රී ලංකාව නිරාවරණය වීමේ අවදානම හොඳින් ලේඛනගත වී ඇත. නිලධාරීන් ඉස්මතු කළ කනස්සල්ලට භාජනය වූ ක්ෂේත්‍රයන් අතර:

  • වාරිමාර්ග හා පානීය ජල සැපයුම සඳහා ඉතා වැදගත් වන ජලාශවල ජල මට්ටම අඩු වීම
  • වී වගාවට හා අනෙකුත් ප්‍රධාන බෝග අස්වැන්නට බාධා ඇති වීම
  • වියළි කලාප ප්‍රදේශවල නියඟ තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි වීම
  • ජලවිදුලි උත්පාදන ධාරිතාවට සිදු විය හැකි පීඩනය

ප්‍රාධිකාරීන් සූදානම් වන ලෙස බලකෙරේ

සම්භාවිතාව 63%ක් ව පවතින බැවින්, සම්බන්ධිත රාජ්‍ය ආයතන හා ස්ථානීය අධිකාරීන් ප්‍රමාදයකින් තොරව සූදානම් වීමේ පියවර ගැනීම ආරම්භ කරන ලෙස නිලධාරීන් කඩිනමින් 촉구 කරමින් සිටිති. දිගු කාලීන වියළි කාලගුණ තත්ත්වයක් ආර්ථික පීඩනයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින ජනතාවට ඇති කළ හැකි හානිය අවම කිරීම සඳහා කලින් සැලසුම් කිරීම හා සම්පත් කළමනාකරණය අත්‍යාවශ්‍ය වනු ඇත.

ඉදිරි සති හා මාසවල දී තත්ත්වය සමීපව අධීක්ෂණය කෙරෙන බැවින්, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යාවත්කාලීන තොරතුරු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටින ලෙස මහජනතාවටද උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හොඳම දූපත ලෙස ගෝලීය සංචාරක අධිකාරිය වන Big 7 Travel විසින් නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හොඳම දූපත ලෙස ගෝලීය සංචාරක අධිකාරිය වන Big 7 Travel විසින් නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සංචාරක මාධ්‍ය හා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සංවිධානය වන Big 7 Travel විසින් ලෝකයේ හොඳම දූපත ලෙස නම් කිරීමත් සමග ගෝලීය සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයේ…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේ දී තීව්‍ර ලෙස පහත වැටේ — පහත වැටීම සියයට 10කට ආසන්නයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේ දී තීව්‍ර ලෙස පහත වැටේ — පහත වැටීම සියයට 10කට ආසන්නයි

ජූනි මාස සංඛ්‍යා කලකිරවනසුලු පසුබෑමක් හෙළිදරව් කරමින් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට පහරක් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට සැලකිය යුතු පසුබෑමක් සිදු වී ඇති අතර, පසුගිය වසරේ…

02 Jul 2026 Discuss
සජිත් ප්‍රේමදාස: චීනයේ ආර්ථික පරිවර්තනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පාඩම් ඉගෙන ගත යුතුයි Sinhala

සජිත් ප්‍රේමදාස: චීනයේ ආර්ථික පරිවර්තනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පාඩම් ඉගෙන ගත යුතුයි

විපක්ෂ නායකයා ආර්ථික යථාර්ථයට ආදර්ශයක් ලෙස චීනය පෙන්වා දෙයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, චීනයේ සුවිශේෂී ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ අධ්‍යයනය කර ඉන් ආභාෂය ලබා…

02 Jul 2026 Discuss