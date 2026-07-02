Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගාලු දී ඉන්දියා A සහ ශ්‍රී ලංකා A අතර දෙවන අවිධිමත් ටෙස්ට් තරගය

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගාලු දී ඉන්දියා A සහ ශ්‍රී ලංකා A අතර දෙවන අවිධිමත් ටෙස්ට් තරගය

ගාලු දී නැගී එන කණ්ඩායම් අතර දෙවන අවිධිමත් ටෙස්ට් ගැටුම

ඉන්දියා A සහ ශ්‍රී ලංකා A අතර දෙවන අවිධිමත් ටෙස්ට් තරගය, අලංකාර ගාලු අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වී ඇති අතර, නැගී එන යන දෙකොළොම් කණ්ඩායම් ජ්‍යෙෂ්ඨ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් වෙත සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් තම හැකියාව ඔප්නංවා ගැනීමට මෙමගින් බලාපොරොත්තු වේ.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අතිශය ඓතිහාසික ක්‍රීඩාංගණයක් වන ගාලු, ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතිහාසයෙහි රන් තැන්පත් රටවල් දෙකක් අතර, ඉතා උද්යෝගිමත් ගැටුමක් බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන මෙම තරගයේ පසුබිම සකසයි. මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ වෙරළබඩ පිහිටීම හා ස්පින් සඳහා අනුකූල දඹර මෙම තරගයේ ගමනාගමනය හැඩ ගස්වාලීමේ දී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නැගී එන තරු රාශිය සඳහා වේදිකාවක්

මෙවැනි අවිධිමත් ටෙස්ට් තරග, ස්වකීය ජාතික කණ්ඩායම්වල දොරටු මත සිටින ක්‍රීඩකයින් සඳහා ඉතා වැදගත් ඔප්නැංවීමේ භූමිකාවක් ඉටු කරයි. ඉන්දියා A සහ ශ්‍රී ලංකා A යන දෙකොළොම් කණ්ඩායම්, ත්‍යාගවත් ක්‍රීඩකයින් රැසක් ඇතුළත් ශක්තිමත් කණ්ඩායම් නම් කර ඇති අතර, ඔවුහු ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායම් වෙත ඇතුළත් වීම සඳහා තෝරාගන්නන් 감동 කිරීමට ආශාවෙන් සිටිති.

ගෙදර කණ්ඩායම වන ශ්‍රී ලංකා A, දිනෙන් දිනෙ‍ කදිම ස්ථානීය ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ ආධාරය සහ ගාලු කොන්දේසි සමඟ ඇති හුරුපුරුදු බව කෙරෙහි රඳා පවතිනු ඇති අතර, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ තරගය ඉදිරියට යත්ම මෙම සාධකයන් තීරණාත්මක ස්වභාවයක් ගනු ඇත.

ගාලු දෙස යොමු වූ නෙත්

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයින් මෙම ක්‍රීඩාව සමීපව අනුගමනය කරනු ඇති අතර, විශේෂයෙන් සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ස්ථානයක් සඳහා දිරිමත් ස්ථානීය ක්‍රීඩකයින් ගැන දැඩි අවධානයක් යොමු කෙරේ. ලොව ශක්තිමත්ම සංවර්ධන කණ්ඩායම්වලින් එකකට එරෙහිව තම ගැඹුර හා ගුණාත්මකභාවය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට දිවයිනේ ක්‍රිකට් නළු රේඛාවට ලැබෙන වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස මෙම තරග මාලාව නිරූපණය වේ.

දෙකොළොම් කණ්ඩායම් මෙම දෙවන හා අවසාන අවිධිමත් ටෙස්ට් තරගයේ ආධිපත්‍යය සඳහා සටන් කරත්ම, ලකුණු, දඩු ලැබීම් සහ ප්‍රධාන දස්කම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු දවස පුරා ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — Infinity Rover අතේ නීති විරෝධී මූල්‍ය කටයුතු Sinhala

මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — Infinity Rover අතේ නීති විරෝධී මූල්‍ය කටයුතු

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පත් කරන ලද නිලyelou පරීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී ඇත්තේ, මූල්‍ය සේවා ආයතනයක් වන Infinity Rover, රටේ බැංකු හා මූල්‍ය නියාමන රීති උල්ලංඝනය…

02 Jul 2026 Discuss
සිලෝන් බැංකුව ඩොලර් මිලියන 10ක මූලික බැංකු පද්ධති නවීකරණයකට අත තබයි Sinhala

සිලෝන් බැංකුව ඩොලර් මිලියන 10ක මූලික බැංකු පද්ධති නවීකරණයකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම රාජ්‍ය වාණිජ බැංකුව වන සිලෝන් බැංකුව, එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන දහයක් පමණ වන වියදමකින් තම මූලික බැංකු පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමේ සැලසුම් සමඟ…

02 Jul 2026 Discuss
අනුකූලතාව තහවුරු කිරීමට IMF රඳා පවතින්නේ ස්වාධීනyelämä විමර්ශනවල නොව ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ආයතනවල Sinhala

අනුකූලතාව තහවුරු කිරීමට IMF රඳා පවතින්නේ ස්වාධීනyelämä විමර්ශනවල නොව ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ආයතනවල

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල පැහැදිලි කර ඇත්තේ, ක්‍රියාත්මක ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගතිය ඇගයීමේදී ස්වාධීන විමර්ශන පැවැත්වීම වෙනුවට, ශ්‍රී ලංකාවේ…

02 Jul 2026 Discuss