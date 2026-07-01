විනිවිද පදනම CIABOC හට ගෝඨාභයගේ 2019 ජනාධිපතිවරණ නාමයෝජනාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි
දේශීය රාජ්ය නොවන සංවිධානයක් වන විනිවිද පදනම, හිටපු මැතිවරණ කොමිසම් සභාපති මහින්ද දේශප්රිය සහ ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥ අලි සබ්රි, PC, 2019 ජනාධිපතිවරණය සඳහා හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නාමයෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඉටු කළ බව කියනු ලබන භූමිකාවන් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවෙන් (CIABOC) විධිමත් ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.
ඉල්ලීමේ පසුබිම
එම රාජ්ය නොවන සංවිධානයේ පෙත්සම කේන්ද්ර වී ඇත්තේ, එකල ශ්රී ලාංකික හා එක්සත් ජනපද ද්විත්ව පුරවැසිභාවයක් දරා සිටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂට 2019 නොවැම්බර් ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කිරීමට අවසර ලබා දුන් ආකාරය සම්බන්ධ ප්රශ්න වටා ය. ඔහුගේ අපේක්ෂකත්වය අනුමත කළ ක්රියාවලිය ස්වාධීන අධිකාරීන් විසින් සමීපව පරීක්ෂා කිරීමට සුදුසු බව දීර්ඝ කලක් තිස්සේ විවේචකයන් තර්ක කර ඇත.
පැමිණිල්ලේ නම් කෙරුණු ප්රධාන පුද්ගලයින්
විනිවිද පදනම CIABOC වෙත ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත ඉල්ලීමේ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු විශේෂයෙන් නම් කර ඇත:
- මහින්ද දේශප්රිය — නාමයෝජනාව සකස් කොට භාර ගන්නා ලද කාල සීමාව තුළ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ලෙස සේවය කළ අයෙකි.
- අලි සබ්රි, PC — පසුව ශ්රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්යවරයා ලෙස කටයුතු කළ කීර්තිමත් නීතිඥයෙකු වන අතර, නාමයෝජනා ක්රියාවලිය සක්රීය කිරීමේදී ඔහු භූමිකාවක් ඉටු කළ බව පදනම චෝදනා කරයි.
වගවීම පිළිබඳ ඉල්ලීම
පදනමේ මෙම පියවර, 2019 මැතිවරණයට පෙර ගනු ලැබූ ප්රධාන තීරණ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් ඉල්ලා සිවිල් සමාජය විසින් ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින පීඩනය පිළිබිඹු කරයි. පැමිණිල්ල CIABOC වෙත යොමු කිරීමෙන්, නාමයෝජනා ප්රතිඵලය කෙරෙහි කිසියම් දූෂිත හෝ නුසුදුසු හැසිරීමක් බලපෑවේ ද යන්න පිළිබඳ ස්වාධීන හා විධිමත් පරීක්ෂණයක් ලබා ගැනීම සංවිධානය අපේක්ෂා කරයි.
අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය සඳහා ප්රධාන ආයතනය ලෙස ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ ස්ථාපිත CIABOC, පදනමේ ඉල්ලීමට මෙතෙක් සාර්වජනිකව ප්රතිචාර දක්වා නොමැත. ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත ඉල්ලීම මත කොමිෂන් සභාව විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරනු ඇත්දැයි දැනට පැහැදිලි නැත.
මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් තීරණාත්මක ජනාධිපතිවරණ නාමයෝජනාවන්ගෙන් එකක් වටා ඇති තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කිරීමේදී CIABOC ඉක්මනින් හා අපක්ෂපාතීව කටයුතු කරන ලෙස විනිවිද පදනම ඒ ආයතනය කෙරෙහි ඒ බව අවධාරණය කර ඇත.
මෙම වර්ධනය, රාජපක්ෂ දේශපාලන යුගය හා එය හැඩ ගැන්වූ ආයතනික තීරණ වටා ඇතිව පවතින ජනතා සංවාදයට තවත් නව මානයක් එක් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.