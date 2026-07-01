හදිසි නීතිය දීර්ඝ නොකිරීමට ශ්රී ලංකා රජය නිල වශයෙන් තහවුරු කරයි
මෙම මාසය අවසානයේ කල් ඉකුත් වන ශ්රී ලංකාවේ හදිසි නීතිය අලුත් නොකිරීමට රජය නිල වශයෙන් තීරණය කර ඇති අතර, මෙමගින් දිවයිනේ ක්රියාත්මක වූ විධායක බලතල තීව්ර කිරීමේ කාලපරිච්ඡේදයකට තිත තැබේ.
හදිසි බලතලවලට විධිමත් අවසානයක්
හදිසි නීති ප්රකාශය කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ ද�ීමේ තීරණය බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරන ලද අතර, එය සාමාන්ය නීති හා පරිපාලන රාමුව වෙත ආපසු යාමේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ. හදිසි නීතිය යටතේ රජයට පොදු සාමය හා ආරක්ෂාව පාලනය කිරීම සඳහා පුළුල් බලතල හිමි වූ අතර, එම පියවරයන් ක්රියාත්මක කිරීම් දිගටම කරගෙන යාමට පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය අවශ්ය විය.
ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව යටතේ, හදිසි නීතිය මාසිකව පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කළ යුතුය. තවදුරටත් අනුමැතිය නොඉල්ලීමට රජය ගත් තීරණය, විධිමත් අවලංගු කිරීමේ ඡන්දයක් නොමැතිව ම ප්රායෝගිකව එම ක්රමවේදයට අවසන් කරයි.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
හදිසි බලතල අවසන් වීම මහජනතාවට සහ සිවිල් ආයතනවලට ප්රායෝගික ඇඟවීම් කිහිපයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවා නම්:
- සාමාන්ය නීතිමය ආරක්ෂාවන් සහ නිසි නෛතික ක්රියාවලියේ ඇති සහතිකයන් යළි ස්ථාපිත කිරීම
- සිවිල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක හමුදාවලට හිමි බලතලවල විෂය පථය අඩු කිරීම
- යටින් පවතින ගැටලු සාමාන්ය නීති මාර්ග ඔස්සේ විසඳීමට රජය කෙරෙහි ඇතිවන අලුත් පීඩනය
දේශපාලන වැදගත්කම
සාමාන්ය තත්ත්වයට ආපසු යාමට ඉල්ලීම් කළ විපක්ෂ පක්ෂ, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් විසින් මෙම තීරණය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ. හදිසි නීතිය දිගුකාලීනව ක්රියාත්මක කිරීම ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන සහ මූලික අයිතිවාසිකම් යටපත් කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරතැයි ඒ සඳහා විරෝධීන් තර්ක කළහ.
දේශීය දේශපාලන වාතාවරණය තුළ ඇති විශේෂ බලතල සීමා ඉක්මවූ ක්රියාවක් ලෙස දුටු අය විසින්, දීර්ඝ කිරීමකින් තොරව හදිසි නීතිය කල් ඉකුත් වීමට රජය ගත් තීරණය සාදරයෙන් පිළිගෙන තිබේ.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට සාමාන්ය පාර්ලිමේන්තු ක්රියාවලිය ප්රමාණවත් වේද යන්න කෙරෙහි දැන් අවධානය යොමු වන අතර, රටේ පවතින අභියෝගයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා රජය ගන්නා ප්රවේශයේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් මෙම සිදුවීම සනිටුහන් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.