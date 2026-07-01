Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හදිසි නීතිය දීර්ඝ නොකිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය නිල වශයෙන් තහවුරු කරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හදිසි නීතිය දීර්ඝ නොකිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය නිල වශයෙන් තහවුරු කරයි

මෙම මාසය අවසානයේ කල් ඉකුත් වන ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි නීතිය අලුත් නොකිරීමට රජය නිල වශයෙන් තීරණය කර ඇති අතර, මෙමගින් දිවයිනේ ක්‍රියාත්මක වූ විධායක බලතල තීව්‍ර කිරීමේ කාලපරිච්ඡේදයකට තිත තැබේ.

හදිසි බලතලවලට විධිමත් අවසානයක්

හදිසි නීති ප්‍රකාශය කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ ද�ීමේ තීරණය බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරන ලද අතර, එය සාමාන්‍ය නීති හා පරිපාලන රාමුව වෙත ආපසු යාමේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ. හදිසි නීතිය යටතේ රජයට පොදු සාමය හා ආරක්ෂාව පාලනය කිරීම සඳහා පුළුල් බලතල හිමි වූ අතර, එම පියවරයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම් දිගටම කරගෙන යාමට පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය අවශ්‍ය විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ, හදිසි නීතිය මාසිකව පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කළ යුතුය. තවදුරටත් අනුමැතිය නොඉල්ලීමට රජය ගත් තීරණය, විධිමත් අවලංගු කිරීමේ ඡන්දයක් නොමැතිව ම ප්‍රායෝගිකව එම ක්‍රමවේදයට අවසන් කරයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

හදිසි බලතල අවසන් වීම මහජනතාවට සහ සිවිල් ආයතනවලට ප්‍රායෝගික ඇඟවීම් කිහිපයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවා නම්:

  • සාමාන්‍ය නීතිමය ආරක්ෂාවන් සහ නිසි නෛතික ක්‍රියාවලියේ ඇති සහතිකයන් යළි ස්ථාපිත කිරීම
  • සිවිල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක හමුදාවලට හිමි බලතලවල විෂය පථය අඩු කිරීම
  • යටින් පවතින ගැටලු සාමාන්‍ය නීති මාර්ග ඔස්සේ විසඳීමට රජය කෙරෙහි ඇතිවන අලුත් පීඩනය

දේශපාලන වැදගත්කම

සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ආපසු යාමට ඉල්ලීම් කළ විපක්ෂ පක්ෂ, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් විසින් මෙම තීරණය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ. හදිසි නීතිය දිගුකාලීනව ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන සහ මූලික අයිතිවාසිකම් යටපත් කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරතැයි ඒ සඳහා විරෝධීන් තර්ක කළහ.

දේශීය දේශපාලන වාතාවරණය තුළ ඇති විශේෂ බලතල සීමා ඉක්මවූ ක්‍රියාවක් ලෙස දුටු අය විසින්, දීර්ඝ කිරීමකින් තොරව හදිසි නීතිය කල් ඉකුත් වීමට රජය ගත් තීරණය සාදරයෙන් පිළිගෙන තිබේ.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාණවත් වේද යන්න කෙරෙහි දැන් අවධානය යොමු වන අතර, රටේ පවතින අභියෝගයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා රජය ගන්නා ප්‍රවේශයේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් මෙම සිදුවීම සනිටුහන් කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චක්‍රවාතය ඩිට්වාගෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගැනීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක් ප්‍රදානය කරයි Sinhala

චක්‍රවාතය ඩිට්වාගෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගැනීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක් ප්‍රදානය කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය චක්‍රවාත ඩිට්වාගේ විනාශකාරී ප්‍රහාරයෙන් රට පුරා සිදු වූ බරපතල හානිය අනුව…

01 Jul 2026 Discuss
අවම ගාස්තුව රු. 34 දක්වා නිර්ණය කිරීමත් සමඟ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළට Sinhala

අවම ගාස්තුව රු. 34 දක්වා නිර්ණය කිරීමත් සමඟ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළට

බස් ගාස්තු වැඩිවීම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ මගීන්ට බර වැඩිවෙයි දෛනික ගමනාගමනය සඳහා පෞද්ගලික බස් රථ මත රඳා සිටින ශ්‍රී ලාංකික මගීන්ට, ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව…

01 Jul 2026 Discuss
බලපත්‍ර රහිත මූල්‍ය සමාගම් සහ යෙදවුම් 25ක් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

බලපත්‍ර රහිත මූල්‍ය සමාගම් සහ යෙදවුම් 25ක් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් රටේ මූල්‍ය රෙගුලාසිවලට පටහැනිව කටයුතු කරන බව තහවුරු වූ සමාගම් සහ ජංගම දුරකථන යෙදවුම් 25ක් නම් කරමින්, ශ්‍රී ලාංකිකයන් එම…

01 Jul 2026 Discuss