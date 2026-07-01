Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සෙවනැලි බැංකාරිත්වය: හවාලා සහ උඩියල් ගොඩනැගූ සමාන්තර මූල්‍ය ලෝකය

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ සෙවනැලි බැංකාරිත්වය: හවාලා සහ උඩියල් ගොඩනැගූ සමාන්තර මූල්‍ය ලෝකය

සුනිල් යනු දුබායි හි පදිංචි රියදුරෙකි. සෑම මසකම ඔහුගේ වැටුප ලැබෙන විට, ගාල්ලේ සිටින තම මවට යැවීම සඳහා කොටසක් ඉතිරි කිරීමට ඔහු සැලකිලිමත් වෙයි. වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔහු තම බැංකුවේ නිල ප්‍රේෂණ සේවාව මත රඳා සිටියේය — එක් සවසක කම්කරු නවාතැනේ මිතුරෙක් ඔහුට වෙනස් දෙයක් හඳුන්වා දෙන තෙක්.

නූතන යුගයේ මල් පිපෙන පුරාතන ක්‍රමයක්

සුනිල්ගේ මිතුරා විස්තර කළේ බැංකුවක් නොවේ, ලියාපදිංචි මූල්‍ය ආයතනයක් නොවේ, රජයේ ලේඛනයක සඳහන් වන කිසිවක් ද නොවේ. එහෙත් එය සෑම වසරකම කෝටි ගණනක රුපියල් සීමා හරහා ඉතා කාර්යක්ෂමව චලනය කරවයි. එය හවාලා සහ ඒකට සමාන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රතිසමය වන උඩියල් — අවිධිමත් වටිනාකම් හුවමාරු ක්‍රම දෙකෙකි. මේවා ප්‍රසිද්ධියේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් නිහඬව සමාන්තර බැංකු අධිරාජ්‍යයක් ගොඩනඟා ඇත.

මැදපෙරදිග, ගිනිකොන ආසියාව සහ ඉන් ද ඔබ්බෙහි විසිරී සිටින ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් මිලියන ගණනකට, මෙම සෙවනැලි ජාල අවසාන විකල්පය නොවේ. බොහෝ විට ඒවා ප්‍රථම තේරීම වේ — නිල බැංකුවකට ලබාදිය හැකි ඕනෑම දෙයකට වඩා වේගවත්, ලාභදායී සහ ප්‍රවේශ්‍ය ය.

ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

හවාලාවේ ක්‍රියාකාරිත්වය මතුපිටින් බලන විට සරලය. මුදල් යවන්නා හවාලාදාර් ලෙස හඳුන්වන දේශීය මැදිහත්කරුවෙකු වෙත ළඟා වී, කුඩා ගාස්තුවක් සහිතව මුදල් භාර දෙයි. එම මැදිහත්කරු ලබන්නාගේ රටේ සිටින ස්ථිර සම්බන්ධකයෙකු හා සම්බන්ධ වන අතර, ඔහු නම් කරන ලද පුද්ගලයාට සමාන මුදලක් ගෙවයි — බොහෝ විට පැය කිහිපයක් ඇතුළත. කිසිදු මුදලක් භෞතිකව සීමාවක් හරහා ගමන් නොකරයි. මැදිහත්කරුවන් අතර සමතුලිතතාව ඒ ස්ථිර සම්බන්ධකයෙකු, අන්‍යෝන්‍ය ගනුදෙනු සහ සමහරවිට භාණ්ඩ හුවමාරු ආශ්‍රිත විශ්වාස ජාලයක් හරහා පසුව සිදු කෙරේ.

මෙම ආදර්ශයේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රභේදය වන උඩියල්, සමාන රේඛා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අතර දිවයිනේ වෙළෙඳ ප්‍රජාවන් අතර ගැඹුරු මූලයන් ඇත. වචනය ම විශ්වාසය සහ අවිධිමත් බැඳීමේ සාරය ගෙනෙන අර්ථ දරයි — ඒවාම සමස්ත ක්‍රමය රඳා සිටින පදනමයි.

නිවසට මුදල් යවන සංක්‍රමණික කම්කරුවෙකුට ආකර්ෂණය ක්ෂණිකය: අඩු ගාස්තු, වේගවත් බෙදාහැරීම, සහ ගනුදෙනුවේ දෙපසම බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නොවීම.

නිල නාලිකාවලට තරගකළ නොහැකි ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව සහ අනුප්‍රාප්තික රජයන් දිගු කලක් තිස්සේ සංක්‍රමණික කම්කරුවන් නිල ප්‍රේෂණ නාලිකා භාවිතා කිරීමට දිරිමත් කළේය. හේතු පැහැදිලිය — නිල හුවමාරු සටහන් ගත කෙරේ, අදාළ ස්ථානවල බදු අය කෙරේ, සහ රටේ නිල විදේශ විනිමය සංචිතවලට දායකත්වය ලබාදෙයි. 2022 ශ්‍රී ලංකාවේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර, නිල ඩොලර් ආශ්‍රිත ප්‍රවාහ හිඟය ප්‍රතිපත්ති立案 කරන්නන්ගේ කේන්ද්‍රීය කළකිරීමක් විය.

එහෙත් අවිධිමත් ජාල ඔස්සේ මෙන්ම බොහෝ දෙනාගේ කීමට අනුව, ඒවා මල් පිපෙමින් ඉදිරියට යයි. හේතු තේරුම් ගැනීමට දුෂ්කර නොවේ:

  • අවිධිමත් මැදිහත්කරුවන් හරහා ගනුදෙනු ගාස්තු, බැංකු හෝ බලපත්‍රලාභී මුදල් හුවමාරු ක්‍රියාකරුවන් අය කරන ගාස්තුවලට සාපේක්ෂව බොහෝ විට අඩුය.
  • නිල නාලිකා හරහා දින ගණනාවක් බලා සිටීමට සාපේක්ෂව, සමුච්චය බොහෝ විට එම දිනයේ ම සම්පූර්ණ කෙරේ.
  • ගාල්ලේ සිටින සුනිල්ගේ මව වැනි ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ලබන්නන්ට නිල බැංකු සේවා ව්‍යුහයට ප්‍රවේශය සීමා විය හැකිය.
  • බොහෝ අවස්ථාවල ලේඛන හෝ නිල හඳුනාගැනීම් අවශ්‍ය නොවන අතර, එමඟින් විදේශයේ ලියාපදිංචිය නොමැති කම්කරුවන්ට ද ක්‍රමය ප්‍රවේශ්‍ය කරයි.

විශ්වාසය මත ගොඩනැගුණු ජාලයක් — සහ එහි අවදානම්

හවාලා සහ උඩියල්ගේ ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම මැදිහත්කරුවන් සහ ඔවුන්

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හම්බන්තොට වරාය කලාපීය භූ-දේශපාලනික උද්වේගයන්හි කේන්ද්‍රස්ථානයේ රැඳේ Sinhala

හම්බන්තොට වරාය කලාපීය භූ-දේශපාලනික උද්වේගයන්හි කේන්ද්‍රස්ථානයේ රැඳේ

ගෝලීය අවධානය යටතේ පවතින වරායක් ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය (HIP) දිගින් දිගටම දැඩි ජාත්‍යන්තර අවධානයට ලක්වෙමින්, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ වඩාත් සියුම්…

01 Jul 2026 Discuss
විනිවිද පදනම CIABOC හට ගෝඨාභයගේ 2019 ජනාධිපතිවරණ නාමයෝජනාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි Sinhala

විනිවිද පදනම CIABOC හට ගෝඨාභයගේ 2019 ජනාධිපතිවරණ නාමයෝජනාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

දේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන විනිවිද පදනම, හිටපු මැතිවරණ කොමිසම් සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ අලි සබ්රි, PC, 2019 ජනාධිපතිවරණය සඳහා හිටපු…

01 Jul 2026 Discuss
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සුළු මිල අඩු කිරීම් පාරිභෝගිකයන් තෘප්තිමත් කිරීමට අපොහොසත් වේ Sinhala

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සුළු මිල අඩු කිරීම් පාරිභෝගිකයන් තෘප්තිමත් කිරීමට අපොහොසත් වේ

සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව (CPC) විසින් 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු. 20 කින් සහ ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රු. 25 කින් අඩු කරමින් සුළු මිල ගණන් අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර…

01 Jul 2026 Discuss