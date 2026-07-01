Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූනි මාසයේ තුන් අවුරුදු ඉහළම අගයට ළඟා වෙමින් මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිමුඛ වෙයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූනි මාසයේ තුන් අවුරුදු ඉහළම අගයට ළඟා වෙමින් මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිමුඛ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 2026 ජූනි මාසය වන විට වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම මට්ටමට ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ඉලක්ක පථයේ ඉහළ සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතී. මෙය රටේ අස්ථිර ආර්ථික ය立ථිතාවය පිළිබඳව ආර්ථික විශේෂඥයන් හා ප්‍රතිපත්ති立 立立ත්‍රීන් අතර නැවුම් කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.

උද්ධමනය කලකිරවනසුලු සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වෙයි

මෙම නවතම දත්ත, ද්වීපයේ මිල ගණන් පිළිබඳ පරිසරයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි. මෑත වසරවලදී රටව අල්ලාගත් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු, මිල ස්ථාවරත්වයේ ලකුණු කලිනුත් දක්නට ලැබිණ. 2026 ජූනි මාස කියවීම දැන් උද්ධමනය මහ බැංකුවේ නිල ඉලක්ක පථයේ සීමාවට භයානක ලෙස ළඟා වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සාමාන්‍යයෙන් උද්ධමන ඉලක්ක පථයක් පවත්වාගෙන යයි. ඉහළ සීමාවට ළඟා වන කියවීමක් සංඥා කරන්නේ, මුදල් අධිකාරීන් ඉක්මනින් පොලී අනුපාත සැකසුම් හෝ මිල ගණන් වර්ධනය පාලනය යටතේ ගෙන ඒමට අනෙකුත් ප්‍රතිපත්ති මෙවලම් නැවත සලකා බැලීමේ පීඩනයකට මුහුණ දිය හැකි බවයි.

ගෘහස්ථ පවුල් හා පුළුල් ආර්ථිකය මත බලපෑම්

ඉහළ යන උද්ධමනය සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, විශේෂයෙන් ආහාර, ඉන්ධන හා උපයෝගිතා වැනි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා තම ආදායමෙන් වැඩි කොටසක් වියදම් කරන අඩු හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා සැබෑ ප්‍රතිවිපාක ගෙනදෙයි. මිල ගණන්වල ඕනෑම දිගු කාලීන ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවක් පාරිභෝගිකයන් මෑතකදී පමණක් යළිත් ලබාගැනීමට සමත් වූ ඔවුන්ගේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඛාදනය කළ හැකිය.

  • උද්ධමනය දැන් වසර තුනකට ආසන්න කාලයක ඉහළම ලක්ෂ්‍යයට ළඟා වී ඇත
  • 2026 ජූනි මාස අගය මහ බැංකුවේ ඉහළ ඉලක්ක සීමාවට ආසන්න වෙමින් ඇත
  • ප්‍රතිපත්ති立ත්‍රීන් මුදල් තත්ත්ව තදකිරීමේ අළුත් පීඩනයකට මුහුණ දිය හැකිය

ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිචාරයක් අපේක්ෂාවෙන්

විශ්ලේෂකයන් ඕනෑම මැදිහත්වීමේ සංඥා සොයා මහ බැංකුවේ ඊළඟ ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. උද්ධමනය ඉලක්ක පථය ඉක්මවා ඉහළ ගමනාන්තය දිගටම පවත්වාගෙන ගියහොත්, අපේක්ෂාවන් නිශ්චිත කරගැනීමට හා පුළුල් මිල සර්පිලාකාර ගතියක් වැළැක්වීමට අනුපාත සකස් කිරීම් ඉඩකඩ ඇති මෙවලමක් බවට පත් විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනක් ඇතුළු සහයෝගයෙන් තෙරපෙමින් ප්‍රවේශමෙන් කළමනාකරනය කළ ආර්ථික යළිස්ථාපනය මගේ ගමන් කරමින් සිටී. එබැවින් ඕනෑම උද්ධමන ඉහළ යාමක් රටේ ගෘහස්ථ විශ්වාසය සහ රටේ මූල්‍ය විනය නිරීක්ෂණය කරන ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සඳහා විශේෂයෙන් සංවේදී වර්ධනයක් වේ.

නවතම උද්ධමන දත්ත, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය තවමත් අසම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියක් බවත්, බාහිර පීඩනයන් හා ගෘහස්ථ ඉල්වුම් ගතිකත්වය යළිස්ථාපනයේ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය සීරිමත් කිරීම දිගටම සිදු වන බවත් කාලෝචිත ලෙස මතක් කර දෙයි.

ජූනි මාසයේ ඉහළ යාමේ හේතු සහ ඉදිරි මාසවලදී ඉඩකඩ ඇති ප්‍රතිපත්ති ගමන් මඟ පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි අවබෝධයක් සපයනු ඇතැයි අපේක්ෂිත තවත් දත්ත නිකුත් කිරීම් හා මහ බැංකුවේ නිල ප්‍රකාශ ශීඝ්‍රයෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

මාලබේ දානශාලාවක් අසල තරුණයෙකුට එල්ල වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන්…

01 Jul 2026 Discuss
ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර අනුමත කරයි Sinhala

ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර අනුමත කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සහ යළි ඉදිකිරීමේ කටයුතු සඳහා සහාය වීමට ඩොලර් මිලියන 200ක සුවිශේෂී හදිසි ආධාර…

01 Jul 2026 Discuss
IMF ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු අඟවයි: ප්‍රකෘතිය තවමත් අස්ථිර බැවින් ප්‍රතිසංස්කරණ විනය අඛණ්ඩව පවත්වාගත යුතුයි Sinhala

IMF ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු අඟවයි: ප්‍රකෘතිය තවමත් අස්ථිර බැවින් ප්‍රතිසංස්කරණ විනය අඛණ්ඩව පවත්වාගත යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දිනාගත් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම තීරණාත්මක නව අදියරකට පිවිසෙමින් පවතින අතර, ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ නොසැලකිල්ලට ඉඩක්…

01 Jul 2026 Discuss