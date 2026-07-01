Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාකිස්තානය ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ශ්‍රී ලංකාවට ටොන් 200ක සහන ආධාර ලබාදේ

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාකිස්තානය ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ශ්‍රී ලංකාවට ටොන් 200ක සහන ආධාර ලබාදේ

දරුණු ගංවතුර තත්ත්වයෙන් සිදු වූ විනාශකාරී ප්‍රතිවිපාකවලින් මිදීමට ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අරගල කරමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, දෙරට අතර සහෝදරත්වය ප්‍රකාශ කිරීමක් ලෙස පාකිස්තානය ශ්‍රී ලංකාවට මානවීය සහන සැපයුම් ටොන් 200ක් යවා ඇත.

ගංවතුර අර්බුදය මධ්‍යේ ආධාර එළඹේ

පාකිස්තාන රජය විසින් යවනු ලැබූ මෙම සහන භාණ්ඩ තොගය, ගංවතුරෙන් සිදු වූ හානිවලින් සමස්ත රටේ ප්‍රජාවන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වනු පිණිස ගෙන යනු ලබන පුළුල් ජාත්‍යන්තර ප්‍රයත්නයේ කොටසක් වේ. මෙම සැපයුම් අදහස් කරනුයේ විපතට පත් හා අවතැන් වූ අය වෙනුවෙන් ක්ෂණික ආධාර ලබාදීම සඳහා ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගංවතුරෙන් නිවාස, යටිතල පහසුකම් සහ ජීවනෝපාය වලට 광범위 හානි සිදු වූ අතර, දහස් ගණනක් පවුල් ආහාර, නවාතැන් සහ අත්‍යවශ්‍ය සැපයුම් සඳහා හදිසි අවශ්‍යතාවයක් මත සිටිති.

ද්විපාර්ශ්වික මිත්‍රත්වයේ 身姿ලකුණක්

මෙම ආධාර ලබාදීම ඉස්ලාමාබාද් සහ කොළඹ අතර දීර්ඝකාලීනව පවත්නා සබඳතාවයන් ඉස්මතු කරන අතර, ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට ස්පර්ශයෙන් දැනෙන සහාය ලබාදීමට තීරණාත්මක මොහොතක් වූ දෙශයේ ඉදිරිපත් වීම ඒ ඔස්සේ ස්ථිර වේ.

පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව උෂ්ණ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා මානවීය සබඳතා පවත්වාගෙන ආ අතර, මෙම නවතම 身姿ලකුණ ජාතික දුෂ්කරතාවයේ කාලයක් තුළ එම බන්ධනය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සහන ක්‍රියාවලිය දිගටම පවතී

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ගංවතුරෙන් ආක්‍රාන්ත ප්‍රදේශ පුරා සහන හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින අතර, දැන් රටවල් කිහිපයකින් හා ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලින් සහාය ලැබෙමින් පවතී. සැපයුම් ටොන් 200ක පාකිස්තාන දායකත්වය, වර්තමාන අර්බුදය තුළ ලැබෙන සැලකිය යුතු ද්විපාර්ශ්වික ආධාර ප්‍රදානයන් අතරින් එකක් ලෙස ඉස්මතු වේ.

රටේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ පුරා යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ හා නැවත ස්ථාපිත කිරීමේ කටයුතු දිගටම පවත්නා අතර, රජය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග හරහා විධිමත් ලෙස මෙම ආධාර පිළිගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ Sinhala

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ

පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය දරන දේශපාලන පක්ෂයක් වන නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ (NDF) මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC)…

01 Jul 2026 Discuss
දුම්රිය මාවතේ සටන: ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් ලොවම ජය ගන්නේ ඇයි? Sinhala

දුම්රිය මාවතේ සටන: ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් ලොවම ජය ගන්නේ ඇයි?

ආසියාවේ අපූරු දුම්රිය ගමන් ගැන කතා කළ හොත්, නිතරම ඉස්මතු වන රටවල් දෙකක් ඇත — ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව. ඉන්දියාව ලෝකයේ විශාලතම දුම්රිය ජාලයන්ගෙන් එකක් පුරසාරම්…

01 Jul 2026 Discuss
LOLC Holdings කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දිදුලයි — MAS Intimates සමඟ පහසු ජය Sinhala

LOLC Holdings කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දිදුලයි — MAS Intimates සමඟ පහසු ජය

MCA C අංශ 50 ඕවර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2026 හි දී LOLC Holdings කණ්ඩායම MAS Intimates සමඟ පැවති තරගයේ දී පහසු පන්දු පහකින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වූ අතර, ඒ…

01 Jul 2026 Discuss