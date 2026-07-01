පාකිස්තානය ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ශ්රී ලංකාවට ටොන් 200ක සහන ආධාර ලබාදේ
දරුණු ගංවතුර තත්ත්වයෙන් සිදු වූ විනාශකාරී ප්රතිවිපාකවලින් මිදීමට ශ්රී ලංකාව තවමත් අරගල කරමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, දෙරට අතර සහෝදරත්වය ප්රකාශ කිරීමක් ලෙස පාකිස්තානය ශ්රී ලංකාවට මානවීය සහන සැපයුම් ටොන් 200ක් යවා ඇත.
ගංවතුර අර්බුදය මධ්යේ ආධාර එළඹේ
පාකිස්තාන රජය විසින් යවනු ලැබූ මෙම සහන භාණ්ඩ තොගය, ගංවතුරෙන් සිදු වූ හානිවලින් සමස්ත රටේ ප්රජාවන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ශ්රී ලංකාවට සහාය වනු පිණිස ගෙන යනු ලබන පුළුල් ජාත්යන්තර ප්රයත්නයේ කොටසක් වේ. මෙම සැපයුම් අදහස් කරනුයේ විපතට පත් හා අවතැන් වූ අය වෙනුවෙන් ක්ෂණික ආධාර ලබාදීම සඳහා ය.
ශ්රී ලංකාවේ ගංවතුරෙන් නිවාස, යටිතල පහසුකම් සහ ජීවනෝපාය වලට 광범위 හානි සිදු වූ අතර, දහස් ගණනක් පවුල් ආහාර, නවාතැන් සහ අත්යවශ්ය සැපයුම් සඳහා හදිසි අවශ්යතාවයක් මත සිටිති.
ද්විපාර්ශ්වික මිත්රත්වයේ 身姿ලකුණක්
මෙම ආධාර ලබාදීම ඉස්ලාමාබාද් සහ කොළඹ අතර දීර්ඝකාලීනව පවත්නා සබඳතාවයන් ඉස්මතු කරන අතර, ශ්රී ලංකා ජනතාවට ස්පර්ශයෙන් දැනෙන සහාය ලබාදීමට තීරණාත්මක මොහොතක් වූ දෙශයේ ඉදිරිපත් වීම ඒ ඔස්සේ ස්ථිර වේ.
පාකිස්තානය සහ ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව උෂ්ණ රාජ්යතාන්ත්රික හා මානවීය සබඳතා පවත්වාගෙන ආ අතර, මෙම නවතම 身姿ලකුණ ජාතික දුෂ්කරතාවයේ කාලයක් තුළ එම බන්ධනය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සහන ක්රියාවලිය දිගටම පවතී
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ගංවතුරෙන් ආක්රාන්ත ප්රදේශ පුරා සහන හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින අතර, දැන් රටවල් කිහිපයකින් හා ජාත්යන්තර සංවිධාන වලින් සහාය ලැබෙමින් පවතී. සැපයුම් ටොන් 200ක පාකිස්තාන දායකත්වය, වර්තමාන අර්බුදය තුළ ලැබෙන සැලකිය යුතු ද්විපාර්ශ්වික ආධාර ප්රදානයන් අතරින් එකක් ලෙස ඉස්මතු වේ.
රටේ ආශ්රිත ප්රදේශ පුරා යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ හා නැවත ස්ථාපිත කිරීමේ කටයුතු දිගටම පවත්නා අතර, රජය රාජ්යතාන්ත්රික මාර්ග හරහා විධිමත් ලෙස මෙම ආධාර පිළිගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.