Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හම්බන්තොට වරාය කලාපීය භූ-දේශපාලනික උද්වේගයන්හි කේන්ද්‍රස්ථානයේ රැඳේ

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හම්බන්තොට වරාය කලාපීය භූ-දේශපාලනික උද්වේගයන්හි කේන්ද්‍රස්ථානයේ රැඳේ

ගෝලීය අවධානය යටතේ පවතින වරායක්

ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය (HIP) දිගින් දිගටම දැඩි ජාත්‍යන්තර අවධානයට ලක්වෙමින්, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ වඩාත් සියුම් ලෙස නිරීක්ෂණය කෙරෙන උපායමාර්ගික වත්කම්වලින් එකක් ලෙස ස්ථාන ගැනීමට සමත් වී ඇත. මෑත වසරවල චීන නාවික හා විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ නෞකා රැසක් ඉහළ මට්ටමේ සංචාරවල නිරත වීම, කලාපීය බලවතුන් මෙන්ම බටහිර රාජ්‍යයන් අතර ද සැලකිය යුතු ගැටළු මතු කරමින් මෙම වරායේ භූ-දේශපාලනික වැදගත්කම වඩාත් ඉස්මතු කර ඇත.

චීන නෞකා සහ ස්වෛරීත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය

2022 අගෝස්තු මාසයේදී චීන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ නෞකාව වූ යුවාන් වැං 5 හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායට පැමිණීම, ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය බලවතුන් සමඟ ගෙනයන සියුම් සමතුලිතතා ක්‍රියාවලියේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් බවට පත් විය. දශක ගණනාවක කාලය තුළ රට මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නාටකාකාර ලෙස බලයෙන් පහ කෙරුණු සතු කිහිපයකට පසු සිදු වූ මෙම සංචාරය, දිවයිනේ ඒ වන විටත් කළඹලා තිබූ දේශපාලනික වාතාවරණය මධ්‍යයේ දකුණු වරාය නැවතත් ජාත්‍යන්තර අවධානයේ මධ්‍යස්ථානයට ගෙන ආවේය.

යුවාන් වැං 5 නෞකාවේ නැංගුරම් ලැමීම, ඉන්දියාව සහ එක්සත් ජනපදය යන දෙරටෙහිම දැඩි විරෝධය අවුලුවා ලීය. මිලිටරි කටයුතුවලට යොදා ගැනීමේ හැකියාව ඇති බව තර්ක කළ නෞකාවේ චන්ද්‍රිකා නිරීක්ෂණ හා අභ්‍යවකාශ අධීක්ෂණ හැකියාවන් සම්බන්ධයෙන් ද රටවල් දෙකම කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කළේය. රාජතාන්ත්‍රික පීඩනයට තිබියදීත් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සංචාරයට අවසර දුන් අතර, එම තීරණය රටේ ප්‍රධාන ණය හිමිකරුවන් හා හවුල්කරුවන් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෙනයන සම්බන්ධතාවල සංකීර්ණ ස්වභාවය මනාව පිළිබිඹු කළේය.

නිරීක්ෂණය එතැනින් නතර නොවීය. දෙවන චීන පර්යේෂණ නෞකාව වූ ෂි යාන් 6, ඒ අවුරුද්දේම ඔක්තෝබර් මාසයේ කොළඹ වරායට පැමිණීම, ශ්‍රී ලංකා ජලය හා වරාය යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි චීනය දරන නිරන්තර සමුද්‍රීය අවධානය වඩාත් ප්‍රකාශිත කළේය.

දකුණු වරායේ උපායමාර්ගික වැදගත්කම

හම්බන්තොට වරාය ලොව ජනාකීර්ණතම නාවික මාර්ගවලින් එකක් ඔස්සේ ප්‍රධාන ස්ථානයක් හිමිකර ගනී; ගෝලීය සමුද්‍ර තෙල් වෙළෙඳාමෙන් සියයට 80ක් පමණ ගමන් කරන්නේ එම මාර්ගය ඔස්සේ ය. ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටීම නිසා, මැදපෙරදිග, නැගෙනහිර අප්‍රිකාව සහ ගිනිකොනදිග ආසියාව සම්බන්ධ කරන තීරණාත්මක මාර්ග සන්ධියක් ලෙස ස්ථාන ගත් මෙම වරාය, වාණිජ නාවික අවශ්‍යතාවලට පමණක් නොව, ගෝලීය මිලිටරි උපායමාර්ගිකයන්ට ද ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ව පවතී.

2017 දී ශ්‍රී ලංකාව, හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායේ සියයට 70ක කොටසක් චයිනා මර්චන්ට්ස් පෝට් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගමට ලබා දෙමින් අවුරුදු 99ක් සඳහා බදු ගිවිසුමකට අත්සන් කළේය. දේශීය හා විදේශීය තලයන්හිදී ව්‍යාපකව විවේචනයට ලක් වූ මෙම ගනුදෙනුව, "ණය උගුල් රාජනය" ලෙස හැඳින්වෙන සංකල්පයේ සම්භාව්‍ය නිදර්ශනයක් ලෙස විවේචකයන් හෙළිදරව් කළ ද, චීන නිලධාරීන් හා ශ්‍රී ලංකා රජයේ සමහර නියෝජිතයන් ඒ නිරූපණය දිගින් දිගටම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

කොළඹ මුහුණ දෙන සමතුලිතතා අභියෝගය

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, ජාතික ස්වෛරීත්වය හෝ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කැප නොකරමින් ඉහළ-ගැටුම් භූ-දේශපාලනික අවශ්‍යතා කළමනාකරණය කිරීම දිගෙන් දිගටම ප්‍රධාන අභියෝගයක් ලෙස පවතී. දිවයින තම උපායමාර්ගික අසල්වැසි කලාපය ලෙස සලකන ඉන්දියාව, සිය දකුණු වෙරළ ආසන්නයේ සිදුවන චීන නාවික ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් නැවත නැවත අසහනය ප්‍රකාශ කර ඇත. විදේශ රාජ්‍ය හා ද්විත්ව-භාවිත නෞකාවලට ලබාදෙන ප්‍රවේශය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස කොළඹට හඬ නගා දන්වා ඇත්ත

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සෙවනැලි බැංකාරිත්වය: හවාලා සහ උඩියල් ගොඩනැගූ සමාන්තර මූල්‍ය ලෝකය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සෙවනැලි බැංකාරිත්වය: හවාලා සහ උඩියල් ගොඩනැගූ සමාන්තර මූල්‍ය ලෝකය

සුනිල් යනු දුබායි හි පදිංචි රියදුරෙකි. සෑම මසකම ඔහුගේ වැටුප ලැබෙන විට, ගාල්ලේ සිටින තම මවට යැවීම සඳහා කොටසක් ඉතිරි කිරීමට ඔහු සැලකිලිමත් වෙයි. වසර ගණනාවක්…

01 Jul 2026 Discuss
විනිවිද පදනම CIABOC හට ගෝඨාභයගේ 2019 ජනාධිපතිවරණ නාමයෝජනාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි Sinhala

විනිවිද පදනම CIABOC හට ගෝඨාභයගේ 2019 ජනාධිපතිවරණ නාමයෝජනාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

දේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන විනිවිද පදනම, හිටපු මැතිවරණ කොමිසම් සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ අලි සබ්රි, PC, 2019 ජනාධිපතිවරණය සඳහා හිටපු…

01 Jul 2026 Discuss
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සුළු මිල අඩු කිරීම් පාරිභෝගිකයන් තෘප්තිමත් කිරීමට අපොහොසත් වේ Sinhala

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සුළු මිල අඩු කිරීම් පාරිභෝගිකයන් තෘප්තිමත් කිරීමට අපොහොසත් වේ

සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව (CPC) විසින් 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු. 20 කින් සහ ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රු. 25 කින් අඩු කරමින් සුළු මිල ගණන් අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර…

01 Jul 2026 Discuss