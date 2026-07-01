Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 앞으로 도래할 2026 යල වගා කන්නය තුළ ගොවීන්ගෙන් ධාන්‍ය මිලදී ගන්නා සහතික මිල නිවේදනය කර ඇති අතර, වසරේ ප්‍රධාන වගා කාලසීමා දෙකෙන් එකක් ආරම්භයට පෙර රටේ ගොවි ප්‍රජාවට යම් මූල්‍යමය ස්ථාවරත්වයක් ලබා දීම මෙමඟින් අපේක්ෂා කෙරේ.

ධාන්‍ය ගොවීන්ට ජීවිතාරක්ෂාවක්

මෙම නිවේදනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය සඳහා වැදගත් සංවර්ධනයක් ලෙස සැලකේ. යෝගදාන පිරිවැය ඉහළ යාම, අනපේක්ෂිත කාලගුණ රටාවන් සහ වෙළඳපල මිල උච්චාවචනයන් හේතුවෙන් මෑත වසරවලදී එම අංශය දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇත. සහතික මිල සඳහා කැපවීම තුළින් දිවයිනේ ධාන්‍ය වගාකරුවන් දිගුකලක් පැවති මූල්‍යමය අවිනිශ්චිතතාවෙන් ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීම රජයේ අරමුණ වේ.

ධාන්‍ය සහතික මිල යෝජනා ක්‍රම සකස් කර ඇත්තේ ගොවීන්ට自己 ස්වකීය අස්වැන්නෙන් අවම ආදායමක් ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා වන අතර, හදිසි වෙළඳපල මිල පහතවීම් නිසා කුඩා ගොවීන්ට නිෂ්පාදන පිරිවැය නොසොයාගත හැකි වන අවදානමෙන් ඔවුන් ආරක්ෂා කරයි.

යල කන්නයේ වැදගත්කම

සාමාන්‍යයෙන් මැයි සිට අගෝස්තු දක්වා පවතින යල වගා කන්නය, ශ්‍රී ලංකාවේ ධාන්‍ය වගාවේ ප්‍රධාන කන්න දෙකෙන් එකකි; අනෙක වන්නේ මහ කන්නයයි. මහ කන්නය වඩාත් හිතකර වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් විශාල අස්වැන්නක් ලබා දුන්නද, රට පුරා වියළි හා අතරමැදි කලාපවල ගොවි පවුල්වල ජීවනෝපාය සහ සහල් නිෂ්පාදනය සඳහා යල කන්නය ඉතා වැදගත් වේ.

සහල් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය ලෙස පවතින අතර, දේශීය ධාන්‍ය නිෂ්පාදනය ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතාවෙහි කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එබැවින් ධාන්‍ය වගාවට බලපාන ඕනෑම ප්‍රතිපත්ති පියවරක් ගොවීන් සහ පාරිභෝගිකයන් යන දෙපාර්ශ්වයම දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරයි.

කෘෂිකාර්මික අංශය සඳහා රජයේ කැපවීම

කන්නය ආරම්භයට පෙර සහතික මිල නිවේදනය කිරීමේ තීරණය ගොවීන් වැඩි විශ්වාසයකින් වගා කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයාමට දිරිගැන්වීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශීය සහල් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට සහ ආනයනය මත යැපීම අඩු කිරීමට ගන්නා පුළුල් ප්‍රයත්නයන්ට ද සහාය විය හැකිය.

කෘෂිකාර්මික පාර්ශ්වකරුවන් සහ ගොවි සංවිධාන ඊට පෙරද රජයෙන් නියමිත වේලාවේ මිල සහතික ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි අතර, ප්‍රමාද නිවේදන නිසා වගාකරුවන්ට සිය රෝපණ සැලසුම් සහ යෝගදාන ලබාගැනීම effectively effectively effectively ඵලදායී ලෙස සිදු කිරීමට නොහැකි වන බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

නිශ්චිත මිල මට්ටම්, ධාන්‍ය එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍රණය සහ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා වගකිව යුතු රාජ්‍ය ආයතන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කලාපීය කෘෂිකාර්මික කාර්යාල හරහා ගොවි ප්‍රජාවට දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි

දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ කඩිනම් තරග මාලාවේ පළමු T20 ජාත්‍යන්තරයේදී මුහුණ දුන් අතර, තරගය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ප්‍රේක්ෂකයන් ආසන අද්දරට…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබුණද තවමත් අස්ථිර බව IMF අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබුණද තවමත් අස්ථිර බව IMF අනතුරු අඟවයි

ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයන් මධ්‍යයේ අවදානම් තවදුරටත් පවතී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය, ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ස්ථාවර වෙමින් පවතින බවට දිරිගන්වන සංඥා…

01 Jul 2026 Discuss