පලා ගිය ෂිරාන් බාසික් ශ්රී ලංකාවට රැගෙනෙයි — බහු-ආයතන පරීක්ෂණ පුළුල් වෙමින්
ශ්රී ලංකා නීතිය බලාත්මක කරන අධිකාරීන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව සිටි ෂිරාන් බාසික්, ඔහුට එරෙහිව කරනු ලබන බවට කියැවෙන ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ජරී ලෙස සිදු වෙමින් පවතින බහුවිධ පරීක්ෂණ මධ්යයේ රටට රැගෙනවිත් ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවට ආපසු පැමිණීම
බාසික්ගේ රට බලා ආපසු පැමිණීම, ශ්රී ලංකා පරීක්ෂණ ආයතන සම්බන්ධ සංකීර්ණ විමර්ශන මාලාවක් ලෙස හැඩගැසෙමින් පවතින මෙම සිදුවීමේ කැපී පෙනෙන ප්රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඔහු රටට ගෙනෙනු ලැබීමත් සමඟ, අධිකාරීන්ට තමන්ගේ පරීක්ෂණ ධාරාවන් ඉදිරිපත් කිරීමේදී සැකකරු සමඟ වඩාත් සමීපව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
බහු පරීක්ෂණ ක්රියාත්මකව
බාසික් සම්බන්ධයෙන් අධිකාරීන් විසින් වෙන් වෙන්ව නමුත් අන්යෝන්ය සම්බන්ධතාවක් තිබිය හැකි කිහිපයක් පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක කරනු ලබන බව වටහා ගෙන ඇත. මෙම පරීක්ෂණවල සමගාමී ස්වභාවය, ඒ සෑම එකක්ම ව්යාප්ත කෙරෙන්නේ කියැවෙන සිදුවීම් ගණනාවක් හරහා බව පෙන්වා දෙන අතර, නඩු ක්රියා ඉදිරියට යත්ම සම්පූර්ණ විස්තර ජනගත වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරි පියවර
බාසික් දැන් ශ්රී ලංකා භූමියේ පසුවීමත් සමඟ, පරීක්ෂණ ආයතන ඔහු ප්රශ්න කිරීම සහ තවදුරටත් සාක්ෂි රැස් කිරීම සඳහා ඉදිරි පියවර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නීතිමය කටයුතු නිසි කලාවේ ආරම්භ කෙරෙනු ඇති බවත්, මෙම නඩුව මහජන හා අධිකරණ අවධානය දිගටම ආකර්ෂණය කරගනු ඇති බවත් කියනු ලැබේ.
විමර්ශනය කෙරෙන චෝදනා හෝ අදාළ කරුණුවල සම්පූර්ණ විෂය පථය ගෙනහැර දක්වන සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් අධිකාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම ඉදිරි දිනවල තවත් ප්රගතියක් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.