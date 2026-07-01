Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සුළු මිල අඩු කිරීම් පාරිභෝගිකයන් තෘප්තිමත් කිරීමට අපොහොසත් වේ

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සුළු මිල අඩු කිරීම් පාරිභෝගිකයන් තෘප්තිමත් කිරීමට අපොහොසත් වේ

සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව (CPC) විසින් 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු. 20 කින් සහ ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රු. 25 කින් අඩු කරමින් සුළු මිල ගණන් අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ගෝලීය වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් සලකා බැලීමේදී මෙම අඩු කිරීම් ඉතා අල්පය යැයි තර්ක කරන පාරිභෝගිකයන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් මෙම ගැලපීම් දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් කර ඇත.

ගෝලීය මිල පහත වැටීමේ පසුබිමක සුළු සහනයක්

ගෝලීය අමු ඛනිජ තෙල් මිල සාපේක්ෂව පහළ මට්ටමක ගනුදෙනු වෙමින් පවතින අතර, වෙස්ට් ටෙක්සාස් ඉන්ටර්මීඩියෙට් (WTI) බැරලයක් ඩොලර් 70 ක් පමණ සහ බ්‍රෙන්ට් ක්‍රූඩ් බැරලයක් ඩොලර් 73 ක් පමණ ලෙස ගනුදෙනු වේ. ශ්‍රී ලංකාව පුරා බොහෝ ඉන්ධන පාරිභෝගිකයන්ට, මෙම ජාත්‍යන්තර අගයන් සලකා බැලීමේදී සංස්ථාවේ සුළු මිල අඩු කිරීම් පවතින වෙළෙඳපොළ යථාර්ථයේ සාධාරණ පිළිබිඹුවක් ලෙස පිළිගැනීම දුෂ්කර ය.

වාහන රිය පදවන්නන්, ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන් සහ කුඩා ව්‍යාපාර හිමිකරුවන් තම අසහනය ප්‍රකාශ කරමින්, මෑත වසරවල දක්නට ලැබූ ඉහළ මට්ටම් හා සසඳන කල ගෝලීය ඛනිජ තෙල් පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී ඇත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ පොම්ප මිල ගණන් වඩාත් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු නොකළේ මන්දැ යි ප්‍රශ්න කරති.

පාරිභෝගිකයන් වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිති

ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන පාරිභෝගිකයන්ගේ පිරිසක් සංස්ථාවෙන් හා අදාළ රජයේ බලධාරීන්ගෙන් ගෘහස්ථ ඉන්ධන මිල ගණන් ගණනය කරන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි හා විනිවිද පෙනෙන විස්තරයක් ඉල්ලා සිටිති. බදු, ශුල්ක සහ රාජ්‍ය බලශක්ති අංශය තුළ ක්‍රියාකාරී අකාර්යක්ෂමතාවන් හේතුවෙන් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල පහත වැටීමෙන් අර්ථවත් ලෙස ප්‍රතිලාභ ලැබීම වළකාලන බව බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරති.

  • 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල ලීටරයකට රු. 20 කින් අඩු කෙරිණි
  • ඔටෝ ඩීසල් මිල ලීටරයකට රු. 25 කින් අඩු කෙරිණි
  • ගෝලීය WTI ක්‍රූඩ් බැරලයකට ඩොලර් 70 ක් පමණ ලෙස ගනුදෙනු වේ
  • ගෝලීය බ්‍රෙන්ට් ක්‍රූඩ් බැරලයකට ඩොලර් 73 ක් පමණ ලෙස ගනුදෙනු වේ
පාරිභෝගිකයන් සහ වෙළෙඳ සංවිධාන පවත්නා ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල පරිසරය තුළ සංස්ථාවට පොම්ප මිල ගණන්හි වඩා සැලකිය යුතු සහනයක් ලබා දීමට හැකියාව තිබූ බව ස්ථිරව අදහස් ප්‍රකාශ කරති.

රාජ්‍ය බලශක්ති ආයතනය කෙරෙහි පීඩනය තීව්‍ර වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන සැපයුම් දාමයේ ප්‍රධාන ස්ථානයක් හිමිකරගෙන ඇති සංස්ථාව, තම මිල නියම කිරීමේ යාන්ත්‍රණයන් සහ මූල්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් දිගටම දැඩි විමර්ශනයට ලක් ව ඇත. ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයන් හිතකර වන විට පවා රාජ්‍ය සංස්ථාවේ ව්‍යුහාත්මක පිරිවැය සහ ණය බැඳීම් අවසාන පාරිභෝගිකයන් වෙත මාරු කෙරෙන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

රට පුරා ගෘහස්ථ වියදම් ඉහළ යාම ප්‍රධාන ගැටලුවක් ව පවතින බැවින්, ඉන්ධන මිල නියම කිරීම සම්බන්ධ විවාදය ඉදිරි සති කිහිපය තුළ තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, පාරිභෝගික උපදේශන කණ්ඩායම් සංස්ථාව භාවිත කරන මිල සූත්‍රය පිළිබඳ විධිමත් සමාලෝචනයක් සඳහා බලකිරීමට ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එස්.ජේ.බී සන්ධානය කියයි — ඉන්ධන මිල ලීටරයට රු. 115කින් අඩු කළ හැකිව තිබුණැයි Sinhala

එස්.ජේ.බී සන්ධානය කියයි — ඉන්ධන මිල ලීටරයට රු. 115කින් අඩු කළ හැකිව තිබුණැයි

සමගි ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය රජයේ මෑත ඉන්ධන මිල සංශෝධනයට අභියෝග කරමින්, ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් යන දෙකම ලීටරයට රුපියල් 115 දක්වා අඩු කළ හැකිව…

01 Jul 2026 Discuss
පාකිස්තානය ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ශ්‍රී ලංකාවට ටොන් 200ක සහන ආධාර ලබාදේ Sinhala

පාකිස්තානය ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ශ්‍රී ලංකාවට ටොන් 200ක සහන ආධාර ලබාදේ

දරුණු ගංවතුර තත්ත්වයෙන් සිදු වූ විනාශකාරී ප්‍රතිවිපාකවලින් මිදීමට ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අරගල කරමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, දෙරට අතර සහෝදරත්වය ප්‍රකාශ කිරීමක් ලෙස…

01 Jul 2026 Discuss
නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ Sinhala

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ

පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය දරන දේශපාලන පක්ෂයක් වන නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ (NDF) මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC)…

01 Jul 2026 Discuss