Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹදී 2026 ජූලි මාසයේ දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛතම ඉදිකිරීම් හා යටිතල පහසුකම් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වේ

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹදී 2026 ජූලි මාසයේ දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛතම ඉදිකිරීම් හා යටිතල පහසුකම් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වේ

2026 ජූලි 3 සිට 5 දක්වා කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ (BMICH) INFRACON 2026 දොරවල් විවෘත වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව යටිතල පහසුකම් හා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ කලාපීය මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීමට නියමිතය.

යටිතල පහසුකම් හා ඉදිකිරීම් අංශයට කැපවූ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සිදුවීම ලෙස පුළුල් ලෙස සම්මත වී ඇති මෙම ඓතිහාසික ප්‍රදර්ශනය, දකුණු ආසියාව පුරා සිටින ප්‍රමුඛ සමාගම්, පළපුරුදු කර්මාන්ත වෘත්තිකයන් සහ ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් එක වහළක් යටට එක් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

කර්මාන්ත නායකයන්ගේ කලාපීය එකතුවීමක්

INFRACON 2026, කලාපයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක ආර්ථික අංශයන්ගෙන් එකක් තුළ ජාලකරණය, දැනුම හුවමාරුව සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා වූ ප්‍රධාන වේදිකාවක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇත. කොළඹ නගර හදවතේ ස්ථිතව ඇති සංකේතාත්මක BMICH ස්ථානයේ දින තුනක් පැවැත්වෙන මෙම උත්සවයට ඉදිකිරීම් හා යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රයේ දේශීය හා විදේශීය ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සැලකිය යුතු සහභාගිත්වයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගයේ ගමන් කරමින් විශාල පරිමාණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සක්‍රියව අනුගමනය කරන ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, මෙම සිදුවීමේ කාලය සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි. රටේ නැවත ගොඩනැගීමේ හා සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රයට සෘජුවම සහාය විය හැකි නව්‍යකරණ, තාක්ෂණ හා ආයෝජන අවස්ථා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට මෙම ප්‍රදර්ශනය අපේක්ෂා කෙරේ.

INFRACON 2026 ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

මෙවැනි පරිමාණයේ දකුණු ආසියානු කර්මාන්ත සමුළුවක් සත්කාරකත්වය දැරීම, ශ්‍රී ලංකාවට යටිතල පහසුකම් ආයෝජනය හා විශේෂඥ දැනුම සඳහා ගමනාන්තයක් ලෙස තම ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමේ වටිනා අවස්ථාවක් සලසා දෙයි. මෙවැනි සිදුවීම් සාමාන්‍යයෙන් පහසු කරනු ලබන්නේ:

  • සැපයුම්කරුවන්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් හා ව්‍යාපෘති සංවර්ධකයන් අතර සෘජු සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම
  • අති නවීන ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ හා ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම
  • දේශීය යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතිවලට විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන ලබා ගැනීමේ අවස්ථා
  • කර්මාන්ත සංසද හා පැනල් සාකච්ඡා හරහා දැනුම බෙදා ගැනීම

2026 ජූලි සිදුවීම සඳහා සංවිධායකයන් කටයුතු අවසන් කරත්තම්, ප්‍රදර්ශකයන්, මූලික කතා කරන්නන් සහ ලියාපදිංචිය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි මාසවලදී නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි

දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ කඩිනම් තරග මාලාවේ පළමු T20 ජාත්‍යන්තරයේදී මුහුණ දුන් අතර, තරගය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ප්‍රේක්ෂකයන් ආසන අද්දරට…

01 Jul 2026 Discuss
2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 앞으로 도래할 2026 යල වගා කන්නය තුළ ගොවීන්ගෙන් ධාන්‍ය මිලදී ගන්නා සහතික මිල නිවේදනය කර ඇති අතර, වසරේ ප්‍රධාන වගා කාලසීමා දෙකෙන් එකක් ආරම්භයට පෙර රටේ…

01 Jul 2026 Discuss