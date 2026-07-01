මහ බැංකුව ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වන නීති විරෝධී පිරමිඩ් වංචා යෝජනා ක්රම 25ක් නම් කරයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් රට පුරා නීති විරෝධී පිරමිඩ් වංචා යෝජනා ක්රම ලෙස ක්රියාත්මක වන සමාගම් 25ක් සහ ජංගම දුරකථන යෙදුම් හඳුනාගනිමින් දැඩි රාජ්ය අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
බැංකු පනත යටතේ ගෙන ඇති නිල පියවර
බැංකු පනතේ 83(C) වගන්තිය යටතේ පවත්වන ලද විමර්ශන මාලාවක් අනුව, මහ බැංකුව විසින් සම්බන්ධ ආයතන නිල වශයෙන් නම් කරමින් එම ක්රියාකාරකම් සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් ඇතිවිය හැකි අවදානම් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කර ඇත. නොදැනුවත්ව රැවටෙන ශ්රී ලාංකිකයන් ඉලක්ක කරගනිමින් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන වංචනික ආයෝජන යෝජනා ක්රම වලට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන ස්ථාවරයක් ගැනීමට මෙම පියවර දායක වේ.
පිරමිඩ් යෝජනා ක්රම යනු කුමක්ද?
පිරමිඩ් යෝජනා ක්රම යනු නීති විරෝධී මූල්ය සැලැස්මකි. මෙහිදී සහභාගිවන්නන් ඉහළ ප්රතිලාභ පොරොන්දු සහිතව බඳවා ගනු ලබන අතර, එම ප්රතිලාභ සාමාන්යෙයන් ගෙවනු ලබන්නේ ඕනෑම නීත්යානුකූල ව්යාපාරික ක්රියාකාරකමක් හරහා නොව, නව සාමාජිකයන්ගේ ආයෝජන මගිනි. එවැනි යෝජනා ක්රම ස්වභාවයෙන්ම දිගු කාලීනව පවත්වාගෙන යා නොහැකි අතර, අවසානයේදී ඒවා කඩා වැටී සාමාජිකයන්ගෙන් බහුතරයක් — බොහෝ විට සාමාන්ය මහජනතාව — දැඩි මූල්ය පාඩු වලට ලක් වේ.
මහජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමක්
හඳුනාගත් සමාගම් 25 සහ ජංගම දුරකථන යෙදුම් කිසිවක ආයෝජනය කිරීමෙන් හෝ ඒවා ප්රවර්ධනය කිරීමෙන් වැළකී ඉතාමත් විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන ලෙස මහ බැංකුව සමස්ත මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
සාම්ප්රදායික සමාගම් මෙන්ම ජංගම දුරකථන යෙදුම් ඇතුළු ඩිජිටල් වේදිකා ද යොදාගනිමින් මෙම නීති විරෝධී යෝජනා ක්රම ක්රියාත්මක කෙරෙන බව බලධාරීන් ඉස්මතු කර ඇති අතර, ගොදුරු ආකර්ෂණය කරගැනීමට ක්රියාකරුවන් යොදාගන්නා ක්රමවේද ඉතා සංකීර්ණ බවට පත් වෙමින් ඇති බවද ඊට ප්රතිබිම්බ වේ.
ඔබ ගත යුතු පියවර
- නම් කරන ලද සමාගම් හෝ යෙදුම් සමඟ කිසිදු මූල්ය ගනුදෙනුවක් සිදු නොකරන්න.
- ඕනෑම ආයෝජන අවස්ථාවක නීත්යානුකූල බව මුදල් ආයෝජනය කිරීමට පෙර මහ බැංකුව හරහා තහවුරු කරගන්න.
- සැක සහිත ඕනෑම මූල්ය යෝජනා ක්රමයක් පිළිබඳව මහ බැංකුවට හෝ අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්ට වාර්තා කරන්න.
- පවුලේ සාමාජිකයන් සහ ප්රජා සබඳතා ඇති අය පිරමිඩ් යෝජනා ක්රම වල සහභාගිත්වයේ අවදානම් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමෙන් දැනුවත් කරන්න.
මහ බැංකුවේ මෙම මැදිහත්වීම, විශේෂයෙන් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ව්යාප්තිය වැඩිවෙමින් ඇති ඩිජිටල් නාලිකා හරහා ක්රියාත්මක වන ඉක්මනින් ධනවත් වීමේ යෝජනා ක්රම පිළිබඳව ශ්රී ලාංකිකයන් දැඩි සිහිකල්පනාවෙන් සිටිය යුතු බවට කාලෝචිත මතක් කිරීමක් වේ. නම් කරන ලද ආයතන සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සහ වැඩිදුර මාර්ගෝපදේශය සඳහා මහ බැංකුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන ලෙස හෝ බැංකුව සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.