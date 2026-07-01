Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහ බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන නීති විරෝධී පිරමිඩ් වංචා යෝජනා ක්‍රම 25ක් නම් කරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහ බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන නීති විරෝධී පිරමිඩ් වංචා යෝජනා ක්‍රම 25ක් නම් කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් රට පුරා නීති විරෝධී පිරමිඩ් වංචා යෝජනා ක්‍රම ලෙස ක්‍රියාත්මක වන සමාගම් 25ක් සහ ජංගම දුරකථන යෙදුම් හඳුනාගනිමින් දැඩි රාජ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.

බැංකු පනත යටතේ ගෙන ඇති නිල පියවර

බැංකු පනතේ 83(C) වගන්තිය යටතේ පවත්වන ලද විමර්ශන මාලාවක් අනුව, මහ බැංකුව විසින් සම්බන්ධ ආයතන නිල වශයෙන් නම් කරමින් එම ක්‍රියාකාරකම් සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් ඇතිවිය හැකි අවදානම් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කර ඇත. නොදැනුවත්ව රැවටෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉලක්ක කරගනිමින් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන වංචනික ආයෝජන යෝජනා ක්‍රම වලට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන ස්ථාවරයක් ගැනීමට මෙම පියවර දායක වේ.

පිරමිඩ් යෝජනා ක්‍රම යනු කුමක්ද?

පිරමිඩ් යෝජනා ක්‍රම යනු නීති විරෝධී මූල්‍ය සැලැස්මකි. මෙහිදී සහභාගිවන්නන් ඉහළ ප්‍රතිලාභ පොරොන්දු සහිතව බඳවා ගනු ලබන අතර, එම ප්‍රතිලාභ සාමාන්‍යෙයන් ගෙවනු ලබන්නේ ඕනෑම නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකමක් හරහා නොව, නව සාමාජිකයන්ගේ ආයෝජන මගිනි. එවැනි යෝජනා ක්‍රම ස්වභාවයෙන්ම දිගු කාලීනව පවත්වාගෙන යා නොහැකි අතර, අවසානයේදී ඒවා කඩා වැටී සාමාජිකයන්ගෙන් බහුතරයක් — බොහෝ විට සාමාන්‍ය මහජනතාව — දැඩි මූල්‍ය පාඩු වලට ලක් වේ.

මහජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමක්

හඳුනාගත් සමාගම් 25 සහ ජංගම දුරකථන යෙදුම් කිසිවක ආයෝජනය කිරීමෙන් හෝ ඒවා ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙන් වැළකී ඉතාමත් විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන ලෙස මහ බැංකුව සමස්ත මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

සාම්ප්‍රදායික සමාගම් මෙන්ම ජංගම දුරකථන යෙදුම් ඇතුළු ඩිජිටල් වේදිකා ද යොදාගනිමින් මෙම නීති විරෝධී යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව බලධාරීන් ඉස්මතු කර ඇති අතර, ගොදුරු ආකර්ෂණය කරගැනීමට ක්‍රියාකරුවන් යොදාගන්නා ක්‍රමවේද ඉතා සංකීර්ණ බවට පත් වෙමින් ඇති බවද ඊට ප්‍රතිබිම්බ වේ.

ඔබ ගත යුතු පියවර

  • නම් කරන ලද සමාගම් හෝ යෙදුම් සමඟ කිසිදු මූල්‍ය ගනුදෙනුවක් සිදු නොකරන්න.
  • ඕනෑම ආයෝජන අවස්ථාවක නීත්‍යානුකූල බව මුදල් ආයෝජනය කිරීමට පෙර මහ බැංකුව හරහා තහවුරු කරගන්න.
  • සැක සහිත ඕනෑම මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමයක් පිළිබඳව මහ බැංකුවට හෝ අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ට වාර්තා කරන්න.
  • පවුලේ සාමාජිකයන් සහ ප්‍රජා සබඳතා ඇති අය පිරමිඩ් යෝජනා ක්‍රම වල සහභාගිත්වයේ අවදානම් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමෙන් දැනුවත් කරන්න.

මහ බැංකුවේ මෙම මැදිහත්වීම, විශේෂයෙන් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ව්‍යාප්තිය වැඩිවෙමින් ඇති ඩිජිටල් නාලිකා හරහා ක්‍රියාත්මක වන ඉක්මනින් ධනවත් වීමේ යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකිකයන් දැඩි සිහිකල්පනාවෙන් සිටිය යුතු බවට කාලෝචිත මතක් කිරීමක් වේ. නම් කරන ලද ආයතන සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සහ වැඩිදුර මාර්ගෝපදේශය සඳහා මහ බැංකුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන ලෙස හෝ බැංකුව සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි Sinhala

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජූනි මාසය තුළ සංචාරකයන් පැමිණීමේ සැලකිය යුතු පහත වැටීමක් වාර්තා වූ අතර, නව දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව සියයට 9.90ක අඩුවීමක්…

01 Jul 2026 Discuss
මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ Sinhala

මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මගීන් නැවත වරක් බස් ගාස්තු ඉහළ යාමකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙමින් සිතින, මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ සිදු කළ අවසාන ගාස්තු සංශෝධනයෙන් පසු නව වැඩිවීමක්…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම් මැයි මාසයේදී අහස උසට 치솟ා, දිවයිනේ මාසික බිල එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ළඟා වූ අතර, එය පෙර මාසයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස…

01 Jul 2026 Discuss