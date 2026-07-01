Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් Infinity Rover අවලංගු මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ බව හෙළිවෙයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් Infinity Rover අවලංගු මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ බව හෙළිවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද නිල පරීක්ෂණයකින් තහවුරු වී ඇත්තේ, රටේ ක්‍රියාත්මක වූ Infinity Rover නමැති මූල්‍ය ආයතනය තහනම් ආයෝජන යෝජනා ක්‍රමයක නිරත වී ඇති බවය. නියාමන ප්‍රයත්නයන් දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යයේ ද නීති විරෝධී මූල්‍ය කටයුතු පැවතීම සම්බන්ධයෙන් මෙමගින් නැවතත් බරපතල කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.

පරීක්ෂණ සොයාගැනීම්

Infinity Rover ආයතනය ශ්‍රී ලාංකික නීතිය යටතේ අනුමත සීමාවන්ගෙන් බාහිරව මූල්‍ය කටයුතු සිදු කරන බවට සැකයක් මතු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් මෙම පරීක්ෂණය ආරම්භ කරන ලදී. එම පරීක්ෂණයෙන් තහවුරු වූයේ, ආයතනය පවතින මූල්‍ය රෙගුලාසි යටතේ තහනම් ලෙස වර්ගීකරණය කරන ලද යෝජනා ක්‍රමයක නිරත වෙමින් ආයෝජකයන් හා පොදු ජනතාව අවදානමට ලක් කර ඇති බවය.

ඉහළ ප්‍රතිලාභ හෝ ආකර්ශනීය දිරිගැන්වීම් පිළිබඳ පොරොන්දු වලට රැවටී මෙවැනි යෝජනා ක්‍රමවලට ඇදී එන නොදැනුවත් ජනතාවට මෙවැනි තහනම් යෝජනා ක්‍රම හේතුවෙන් සැලකිය යුතු මූල්‍ය හානියක් සිදු විය හැකි බව අධිකාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

නීති විරෝධී යෝජනා ක්‍රම ඉන්ධනය කරන මාර්ගගත වේදිකා

නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ශක්තිමත් කළ ද තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම දිගින් දිගටම ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බවත්, ක්‍රියාකරුවන් ක්‍රමයෙන් මාර්ගගත වේදිකා හරහා ගොදුරු සොයා ගන්නා බවත් මහ බැංකුව ඉස්මතු කළ ප්‍රධාන කරුණකි. ඩිජිටල් ක්ෂේත්‍රය හේතුවෙන් අධිකාරීන්ගේ ඇස් හියොළොව ගනිමින් සහභාගිකයන් බඳවා ගැනීම එවැනි ආයතනවලට සැලකිය යුතු ලෙස පහසු වී ඇත.

ලියාපදිංචි නොවූ හෝ සත්‍යාපනය නොකළ ආයෝජන වේදිකාවන් සමඟ කටයුතු කිරීමෙහි ඇති අන්තරායන් පිළිබඳව, විශේෂයෙන් සාමාජීය මාධ්‍ය නාලිකා, පණිවිඩ යෙදුම් සහ පැහැදිලි නියාමන අක්‍රිමිතිකතාවයෙන් තොර වෙබ් අඩවි හරහා ක්‍රියාත්මක වන ඒවා සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව නැවත නැවත ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීම් කර ඇත.

ජනතා උපදේශනය

මෙම නවතම පරීක්ෂණය හමුවේ, විශේෂයෙන් මාර්ගගත නාලිකා හරහා ප්‍රවර්ධනය කරන ලද ඕනෑම ආයෝජන අවස්ථාවකට මුදල් ආයෝජනය කිරීමට පෙර අතිශය විමසිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙස මහ බැංකුව ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. ජනතාව පහත කරුණු සලකා බලන ලෙස උපදෙස් ලබා දෙයි:

  • ඕනෑම මූල්‍ය ආයතනයක් හෝ ආයෝජන යෝජනා ක්‍රමයක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිසි ලෙස ලියාපදිංචි කර අධිකාරිතාව ලබා දී ඇත්දැයි සත්‍යාපනය කරන්න.
  • අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ ප්‍රතිලාභ පොරොන්දු කරන ආයෝජන බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සළකන්න.
  • සැකසහිත මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම ගැන වහාම මහ බැංකුවට හෝ අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අධිකාරීන්ට වාර්තා කරන්න.
  • සත්‍යාපනය නොකළ මාර්ගගත වේදිකාවන් සමඟ පෞද්ගලික හා මූල්‍ය තොරතුරු හුවමාරු කිරීමෙන් වළකින්න.
තහනම් යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස සොයා ගනු ලබන ආයතනවලට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණ සිදු කරමින් නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා අතර, සාධාරණ හේතු පවතින විට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් පසුබට නොවනු ඇත.

නීති විරෝධී ආයෝජන කටයුතු මර්දනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමකයන් මුහුණ දෙන අභියෝග නැවතත් සිහිපත් කිරීමක් ලෙස මෙම නඩුව සැළකිය හැකිය. විශේෂයෙන් තාක්ෂණය හේතුවෙන් අනාරක්ෂිත ජනතාව සූරාකෑමට නරක චේතනා ඇති පාර්ශ්වයන්ට නව මාර්ග ලැබෙමින් පවතින්නේය. පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට හා රටේ මූල්‍ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමට කැපවී සිටින බව CBSL නැවත අවධාරණය කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි Sinhala

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජූනි මාසය තුළ සංචාරකයන් පැමිණීමේ සැලකිය යුතු පහත වැටීමක් වාර්තා වූ අතර, නව දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව සියයට 9.90ක අඩුවීමක්…

01 Jul 2026 Discuss
මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ Sinhala

මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මගීන් නැවත වරක් බස් ගාස්තු ඉහළ යාමකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙමින් සිතින, මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ සිදු කළ අවසාන ගාස්තු සංශෝධනයෙන් පසු නව වැඩිවීමක්…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම් මැයි මාසයේදී අහස උසට 치솟ා, දිවයිනේ මාසික බිල එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ළඟා වූ අතර, එය පෙර මාසයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස…

01 Jul 2026 Discuss