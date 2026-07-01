Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දුම්රිය මාවතේ සටන: ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් ලොවම ජය ගන්නේ ඇයි?

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දුම්රිය මාවතේ සටන: ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් ලොවම ජය ගන්නේ ඇයි?

ආසියාවේ අපූරු දුම්රිය ගමන් ගැන කතා කළ හොත්, නිතරම ඉස්මතු වන රටවල් දෙකක් ඇත — ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව. ඉන්දියාව ලෝකයේ විශාලතම දුම්රිය ජාලයන්ගෙන් එකක් පුරසාරම් දොඩන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා නමුත් විස්මිත මාර්ග, සැබවින්ම අමතක නොවන අත්දැකීමක් සෙවෙන සංචාරකයන්ගේ හදවත් ජය ගනිමින් ඇත.

දුම්රිය අත්දැකීම් දෙකක කතාව

ඉන්දියාවේ දුම්රිය පද්ධතිය, විශාල හා විවිධාකාර අර්ධද්වීපයක් හරහා දිනපතා මිලියන ගණනක් මගීන් ප්‍රවාහනය කරන, පුළුල් පරිමාණයෙන් යුත් විස්මයකි. රාජස්ථානයේ වියළි තැනිතලා සිට දාර්ජිලිං හි ලා කොළ තේ වත්ත දක්වා විහිදෙන භූ දර්ශනවල අසාමාන්‍ය විවිධත්වය, ඉන්දීය දුම්රිය ගමන ම වකවානුවක් බවට පත් කරයි. දීර්ඝ දුර රාත්‍රී නිදාගෙන යන ගමන්, ජනාකීර්ණ දුම්රිය ස්ථාන වේදිකා, සහ කිලෝමීටර් දහස් ගණනක් හරහා රෝද ගෙරවෙන සිහිකිල්ලෝල නාදය, ඉන්දීය අත්දැකීම නිර්වචනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව, ඊට වෙනස්ව, සම්පූර්ණයෙන් ම ආත්මීය දෙයක් ඉදිරිපත් කරයි. දිවයිනේ දුම්රිය ජාලය ප්‍රමාණයෙන් සාමාන්‍ය විය හැකි නමුත්, දුරස්ථභාවයෙන් නොලැබෙන දේ, අපූරු භූ දර්ශන සෞන්දර්යයෙන් ගෙවී යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම දුම්රිය මාර්ග

මහනුවරේ සිට ඇල්ල දක්වා දිවෙන කඳුකර රේඛාව, ලොව ම වඩාත්ම සුන්දර දුම්රිය ගමන්වලින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සළකනු ලැබේ. මගීන්, මීදුමෙන් වැසුණු තේ වත්ත හරහා, গগනාලිංගිත රේල් පාලම් හරහා, සහ පුරාණ කඳු ගල් කපා සෑදූ උමං හරහා ගමන් කරන අතර, සිසිල් කඳුකර සීතල සුළඟ ආරාධනා කරන, දොරවල් විවෘතව ඇති මැදිරිවල ගෙවේ.

කොළඹ සිට ගාල්ල දක්වා දකුණු වෙරළබඩ රේඛාව, ඉන්දියන් සාගරය මාර්ගය අස්සෙ කෙළවරක් නොමැතිව විහිදෙන, සහ රළ සමහරවිට ජනේල් ද ඉස්සිය හැකි තරම් ළඟ ළඹ කඩා වැටෙන, දකුණු වෙරළ ඔස්සේ සමාන ලෙස ආකර්ෂණීය අත්දැකීමක් ලබා දෙයි.

  • මහනුවර සිට ඇල්ල — රළු තේ කරාපිටි සහ කඳු මීදුම
  • කොළඹ සිට ගාල්ල — දකුණු වෙරළ ඔස්සේ විලාසිතාව ගෙනෙන සාගර දර්ශන
  • කොළඹ කොටුවේ සිට මහනුවර — කඳුකර ගමනේ දොරටුව

දැරිය හැකි මිල සහ ප්‍රවේශ්‍යතාව

දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයන් යන දෙඅංශයටම, ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් සේවාව ඉතාමත් දැරිය හැකි ලෙස පවතී. තෙවන පන්තියේ ආසන සඳහා ගෙවෙන්නේ රුපියල් කිහිපයක් පමණ වන අතර, ආරක්ෂිත දෙවන සහ පළමු පන්තියේ මැදිරි, ඉතා සාධාරණ ගාස්තු යටතේ වඩාත් සුවදායි ගමනක් ලබා දෙයි. මෙම සේවාව ප්‍රායෝගිකව සෑම කෙනෙකුටම ලද හැකි වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ගමනේ සත්‍යාත්මක, ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සෞන්දර්යයට ඒ බව ද හේතු වේ.

ඉන්දියාව ද එහි ටිකට් පන්ති රාශිය හරහා අඩු වියදම් විකල්ප ලබා දෙන නමුත්, ඇඳිරිලියා ක්‍රමය හරහා ගමන් කිරීම, විශේෂයෙන් ම වෙන් කිරීම් ක්‍රියාවලියට හුරු නොවූ විදේශිකයන් සඳහා, අභියෝගාත්මක විය හැකිය.

සංචාරකයා සඳහා තීරණය

අවසාන වශයෙන්, ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තෝරා ගැනීම, සංචාරකයා සොයන දේ මත රඳා පවතී. ඉන්දියාව, ශබ්ද, වර්ණ සහ සංකීර්ණතාවයෙන් පොහොසත්, විශාල ශිෂ්ටාචාරයක් හරහා ඒකාබද්ධ, ශ්‍රේෂ්ඨ ගමනක් ලබා දෙයි. ශ්‍රී ලංකාව, සංකේන්ද්‍රිත සෞන්දර්යයක් ලබා දෙයි — සෙමෙන්, ආත්මය ගිනිගන්වන, ස්වාභාවිකත්වයෙන් ඉතිරෙන ලෙස සිත්ගන්නා භූ දර්ශන හරහා ලිස්සා යෑමක්.

තම දිවයිනේ ගෞරවය ඉහළින් ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, ජාත්‍යන්තර සංචාරක ලේඛකයන් සහ සංචාරකයන් මහනුවර-ඇල්ල මාර්ගය ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ කළ යුතු දේවල් ලැයිස්තුවේ ඉහළම තැනට දැමීම, පුදුමයක් නොවනු ඇත — ඉන්දීය සාගරයේ මුතු දිවයිනට, දුම්රිය ගමනක් හෝ වෙනත් ඕනෑ දෙයකින් හෝ, කලාපයේ ඕනෑම ගමනාන්තයකට සමාන ගෞරව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ Sinhala

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ

පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය දරන දේශපාලන පක්ෂයක් වන නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ (NDF) මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC)…

01 Jul 2026 Discuss
LOLC Holdings කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දිදුලයි — MAS Intimates සමඟ පහසු ජය Sinhala

LOLC Holdings කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දිදුලයි — MAS Intimates සමඟ පහසු ජය

MCA C අංශ 50 ඕවර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2026 හි දී LOLC Holdings කණ්ඩායම MAS Intimates සමඟ පැවති තරගයේ දී පහසු පන්දු පහකින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වූ අතර, ඒ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි

දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ…

01 Jul 2026 Discuss