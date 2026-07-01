Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

භයානක සොයාගැනීමක්: කැලණි ගඟ ද්‍රෝණියේ පුරා ප්‍රතිජීවක-ප්‍රතිරෝධී බැක්ටීරියා හමුවෙයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික පර්යේෂණයකින් හෙළිදරව්

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
භයානක සොයාගැනීමක්: කැලණි ගඟ ද්‍රෝණියේ පුරා ප්‍රතිජීවක-ප්‍රතිරෝධී බැක්ටීරියා හමුවෙයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික පර්යේෂණයකින් හෙළිදරව්

කැලණි ගඟ ද්‍රෝණියේ සිදු කරන ලද획기적인 විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයකින් ඉතා කනගාටුදායක සොයාගැනීමක් අනාවරණය වී ඇත — ජලයේ මැනිය හැකි ප්‍රතිජීවක දූෂණයක් නොමැති විටදී පවා ප්‍රතිජීවක-ප්‍රතිරෝධී බැක්ටීරියා එම ගංගා පද්ධතිය තුළ පවතින බව සනාථ වී තිබේ.

අවධානයට ලක්වූ අත්‍යවශ්‍ය ජල මූලාශ්‍රයක්

කැලණි ගඟ ද්‍රෝණිය, විශාල කොළඹ කලාපයේ ජනගහනයෙන් 80%කට අධික ප්‍රමාණයකට මූලික මිරිදිය සැපයුම් ප්‍රභවය ලෙස සේවය කරන අතර, එය රට තුළ ඇති උපාය මාර්ගිකව වඩාත්ම තීරණාත්මක ජල පද්ධතිවලින් එකක් බවට පත්ව ඇත. මෑතකදී සම්පූර්ණ කරන ලද මෙම පර්යේෂණය, කැලණි ද්‍රෝණිය තුළ ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද පළමු සම්පූර්ණ විමර්ශනය නියෝජනය කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ මිරිදිය සෞඛ්‍ය අවදානම් පිළිබඳ අවබෝධය ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් cột柱ස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.

මැනිය හැකි හේතුවක් නොමැතිව ප්‍රතිරෝධය

මෙම අධ්‍යයනයේ සොයාගැනීම්වල වඩාත්ම කලබලකාරී අංගය නම්, විද්‍යාඥයින්ට ජලයේ කිසිදු සැලකිය යුතු ප්‍රතිජීවක ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් මැනගත නොහැකි වූ ස්ථානවලදී පවා ප්‍රතිරෝධී බැක්ටීරියා හඳුනාගෙන ඇති බවයි. ස්වාභාවික ජලාශ වල ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය ඇති වන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ රසායනික දූෂණය නිසා පමණක් බව සිතිය යුතු නැති බවට මෙය අභියෝග කරන අතර, ගඟේ ක්ෂුද්‍රජීවී පරිසර පද්ධතිය තුළ මෙම ගැටලුව පෙර සිතූවාට වඩා කෙතරම් ගැඹුරට කා වැදී ඇත්දැයි යන්න ද ඉඟි කරයි.

මෙය මහජන සෞඛ්‍යයට වැදගත් වන්නේ ඇයි

ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය, ගෝලීය සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් විසින් මානව වර්ගයා ඉදිරියේ ඇති වඩාත්ම බරපතළ තර්ජනවලින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගෙන ඇත. බැක්ටීරියා ප්‍රතිජීවකවලට ප්‍රතිරෝධය වර්ධනය කරගත් විට, සාමාන්‍ය ආසාදනවලට ප්‍රතිකාර කිරීම ඉතා දුෂ්කර — සහ සමහර අවස්ථාවල කළ නොහැකි — කාරණයක් බවට පත් වේ. ලක්ෂ ගණනක් කොළඹ වැසියන් දිනපතා රඳා සිටින පානීය ජල ප්‍රභවයක එවැනි බැක්ටීරියා පැවතීම, ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයන් සහ දිගු කාලීන මහජන සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධයෙන් හදිසි ප්‍රශ්න මතු කරයි.

  • කැලණි ගඟ ද්‍රෝණිය, විශාල කොළඹ කලාපයේ 80%කට අධික ජනතාවට පානීය ජලය සපයයි
  • මැනිය හැකි ප්‍රතිජීවක දූෂණයක් නොමැති ස්ථානවලදී පවා ප්‍රතිරෝධී බැක්ටීරියා හඳුනාගෙන ඇත
  • මෙම ගංගා පද්ධතිය පිළිබඳව සිදු කරන ලද මෙවැනි සම්පූර්ණ ස්වභාවයේ පළමු අධ්‍යයනය මෙය වේ

හදිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා ඇරයුමක්

සෞඛ්‍ය හා පරිසර විශේෂඥයින් මෙම අධ්‍යයනයේ නිගමනයන් සමීපව විමර්ශනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය පුරා ගෘහස්ත නළ දක්වා කැලණි ගඟ ජලය ළඟා වීමට පෙර ජල පිරිපහදු ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදාගනු ලබන වර්තමාන ජල ප්‍රතිකාර ප්‍රමිතීන් සමාලෝචනය කිරීම ඇතුළු, ශක්තිමත් නිරීක්ෂණ රාමු ගොඩනැඟීමේ අවශ්‍යතාවය මෙම සොයාගැනීම් පෙන්නුම් කරයි.

මැනිය හැකි ප්‍රතිජීවක සාන්ද්‍රණයක් නොමැතිව පවා ප්‍රතිජීවක-ප්‍රතිරෝධී බැක්ටීරියා මෙම ගංගා පද්ධතිය තුළ ශක්තිමත්ව පවතින බවේ සොයාගැනීම, ප්‍රතිරෝධ අර්බුදයේ සංකීර්ණ ස්වභාවය සහ සම්බන්ධීකෘත ජාතික ප්‍රතිචාරයක් සඳහා ඇති හදිසි අවශ්‍යතාව යන දෙකම අවධාරණය කරයි.

අධිකාරීන් තවමත් මෙම අධ්‍යයනයේ හෙළිදරව්වීම් සම්බන්ධයෙන් නිල මහජන ප්‍රතිචාරයක් ප්‍රකාශ කර නොමැත. දිනපතා ජල සැපයුම සඳහා කැලණි ගඟ ද්‍රෝණිය මත රඳා සිටින ජනගහනයේ පරිමාව සැලකිල්ලට ගත් විට, ජාතික මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සැලකිය යුතු, ක්ෂණික හා විනිවිද පෙ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි

දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ කඩිනම් තරග මාලාවේ පළමු T20 ජාත්‍යන්තරයේදී මුහුණ දුන් අතර, තරගය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ප්‍රේක්ෂකයන් ආසන අද්දරට…

01 Jul 2026 Discuss
2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 앞으로 도래할 2026 යල වගා කන්නය තුළ ගොවීන්ගෙන් ධාන්‍ය මිලදී ගන්නා සහතික මිල නිවේදනය කර ඇති අතර, වසරේ ප්‍රධාන වගා කාලසීමා දෙකෙන් එකක් ආරම්භයට පෙර රටේ…

01 Jul 2026 Discuss