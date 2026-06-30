Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව උද්ධමනය තුන් අවුරුදු උච්චස්ථානයකට ළඟා වන අතරතුරදී ඉන්ධන මිල කපා හරියි

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව උද්ධමනය තුන් අවුරුදු උච්චස්ථානයකට ළඟා වන අතරතුරදී ඉන්ධන මිල කපා හරියි

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් සෙමෙන් සුවය ලබමින් සිටින පාරිභෝගිකයන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට යම් සහනයක් ලබා දෙයි — මේ අතර රට තුන් අවුරුදු තුළ ඉහළම මට්ටමට ළඟා වූ උද්ධමනයකට මුහුණ දෙමින් සිටී.

ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමෙන් තාවකාලික සහනයක්

දිගු කලක් තිස්සේ ඉහළ ශක්ති පිරිවැය දරා ගෙන සිටි ගෘහස්ථ හා කාර්මික අංශවල මූල්‍යමය බර සැහැල්ලු කිරීමේ අරමුණින් රජය ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. මෙම මිල අඩු කිරීම ආර්ථිකය පුරා රැල්ලක් ලෙස බලපෑ හැකි අතර, ප්‍රවාහන පිරිවැය අඩු කිරීමට සහ බෙදා හැරීම හා නිෂ්පාදනය සඳහා ඉන්ධන මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල පහළ දැමීමට ඉවහල් විය හැකිය.

2022 ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු දරාගත නොහැකි ඉන්ධන පිරිවැයකට මුහුණ දී සිටි රියදුරන් සහ ව්‍යාපාරිකයන් මෙම තීරණයට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. එම ආර්ථික කඩාවැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන ආනයනය සඳහා අවශ්‍ය විදේශ විනිමය සංචිත දැඩි ලෙස හිඟ විය.

උද්ධමනය තුන් අවුරුදු උච්චස්ථානයකට නැඟේ

කෙසේ වෙතත්, ඉන්ධන මිල සම්බන්ධ ධනාත්මක ප්‍රවෘත්තිය, තුන් අවුරුදු තුළ ඉහළම මට්ටමට ළඟා වූ උද්ධමනයෙහි ගැටළු සහගත ඉහළ යාමකින් හීන වේ. මෙම ඉහළ යාම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය ඇතිව ගෙන යන ස්ථාවරකරණ ප්‍රයත්නයන් තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය තුළ මිල පීඩනය ගැඹුරින් ඇති බව සංඥා කරයි.

ඉහළ යන උද්ධමනය ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ට සැලකිය යුතු අභියෝගයක් එල්ල කරයි. ඔවුන් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව සහ මිල පාලනයේ අත්‍යාවශ්‍යතාව අතර සමතුලිතතාවය රකිමින් කටයුතු කළ යුතු ය. සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, ඉහළ උද්ධමනයෙන් ජීවන වියදම ක්‍රමයෙන් ඔවුන්ගේ ගැනුම් බලය ඛාදනය කරයි — විශේෂයෙන් ආහාර හා මූලික අවශ්‍යතා සඳහා ඔවුන්ගේ ආදායමෙන් අසමාන කොටසක් වැය කරන අඩු ආදායම්ලාභී පිරිස් සඳහා මෙය දරාගැනීමට අපහසු ය.

ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ට සියුම් සමතුලිතතාවයක්

ඉන්ධන මිල කපා හැරීම සහ ඉහළ යන උද්ධමනය එකවරම ප්‍රකාශ කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික කළමනාකරුවන් මුහුණ දෙන සංකීර්ණ හා බොහෝ විට පරස්පර විරෝධී පීඩනයන් ඉස්මතු කරයි. ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම නිෂ්පාදන හා ප්‍රවාහන පිරිවැය අඩු කිරීම හරහා කාලයත් සමඟ උද්ධමන පීඩනය සමනය කිරීමට දායක විය හැකි නමුත්, ක්ෂණික උද්ධමන අගය ශක්ති මිල ගනිමින් ඔබ්බට ව්‍යාප්ත වූ ව්‍යුහාත්මක අභියෝග ගැන ඇඟවුම් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව, රටේ ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට විදේශ ණය ගෙවීමෙන් පැහැර හැරීමට බල කළ ඓතිහාසික අර්බුදයෙන් පසු සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. රජය, IMF සහාය ඇති ප්‍රකෘති කිරීමේ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස බදු වැඩිකිරීම් සහ සහනාධාර කප්පාදු ඇතුළත් දැඩි මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

ඉන්ධන මිල පහළ යාම හා ඉහළ යන උද්ධමනය යන දෙවිදි ගතිකතාවයන් ඉදිරි මාසවලදී කෙසේ ප්‍රකාශ වේ දැයි ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සහ වෙළඳ නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාව අස්ථිර නමුත් ක්‍රමයෙන් ඉදිරියට ගෙන යන ආර්ථික ප්‍රකෘති කිරීමේ මාර්ගය දිගින් දිගටම ගෙන යයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනාරක්ෂිත වාහන පිළිබඳ දේශව්‍යාප්ත මෙහෙයුමක් දියත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනාරක්ෂිත වාහන පිළිබඳ දේශව්‍යාප්ත මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

මාර්ග සුරක්ෂිතතාවය ඉලක්ක කරගත් දේශව්‍යාප්ත පරීක්ෂණ මෙහෙයුම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය දිවයිනේ මාර්ගවලින් අනාරක්ෂිත වාහන හඳුනාගෙන ඉවත් කිරීම අරමුණු කරගත් පුළුල්…

30 Jun 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් සමූහය ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම් Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් සමූහය ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම්

සොෆ්ට්ලොජික් සිය මූල්‍ය සේවා පියසටහන පුළුල් කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සංකලනය සොෆ්ට්ලොජික් සමූහය, ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් අත්පත් කර ගැනීමට සැලසුම් කර…

30 Jun 2026 Discuss
හත්වන සමාලෝචනය ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ පවත්වා ගන්නා ලෙස IMF අවධාරණය කරයි Sinhala

හත්වන සමාලෝචනය ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ පවත්වා ගන්නා ලෙස IMF අවධාරණය කරයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ වේගය පවත්වා ගෙන යන ලෙස රටට 촉구 කර ඇත. මෙය, අරමුදලේ හත්වන සමාලෝචනයට සූදානම් වීම සඳහා…

30 Jun 2026 Discuss