ශ්රී ලංකා රේගුව ජූනි මාසයේදී වාර්තාගත සයවන අඛණ්ඩ මාසය සඳහා ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලයි
ශ්රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව අඛණ්ඩව සයවන මාසය වශයෙන් ආදායම් එකතු කිරීමේ ඉලක්කය ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, ජූනි මාසයේදී තවත් ශක්තිමත් කාර්යසාධනයක් වාර්තා කර ඇති බව නිලධාරීන් විස්තර කරන්නේ මූල්ය විනයක් සහ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවයක් පවත්වාගෙන යන කාලපරිච්ඡේදයක් ලෙසිනි.
අඛණ්ඩ ඉලක්ක ඉක්මවීම
මෙම ජයග්රහණය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා කැපී පෙනෙන ධාවනයක් සනිටුහන් කරන අතර, වසර ආරම්භයේ සිට කිසිදු බාධාවකින් තොරව මාසික ආදායම් ඉලක්කයන් ඉක්මවා ඇත. අඛණ්ඩ සාර්ථකත්වයන් රටේ බාහිර අංශය දැඩිලෙස කඩාකප්පල් කළ වර්ෂ ගණනාවක් පුරා පැවති ආර්ථික කැළඹිලිවලින් පසු ශ්රී ලංකාවේ ආනයන හා වෙළෙඳ කටයුතු පුළුල් ලෙස ස්ථාවර වෙමින් පවතින බවට සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකා රේගුව රජයේ ආදායම් එකතු කිරීමේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා අය කරන සීමා සහ තීරුබදු රාජ්ය ආදායමේ සැලකිය යුතු කොටසක් සෑදේ. නියමිත ඉලක්කයන් ඉක්මවා ස්ථාවරව කාර්යසාධනය කිරීම, දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලන කාර්යක්ෂමතාවයේ පමණක් නොව පුළුල් ආර්ථිකයේ සෞඛ්ය සම්පන්නභාවයේ ද ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස සැලකේ.
පුළුල් ආර්ථික වැදගත්කම
මෙම ස්ථාවර ආදායම් අතිරික්තය ශ්රී ලංකාව සඳහා ඉතා තීරණාත්මක කාලයක දී ලැබෙන්නක් වන අතර, රට ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ අධීක්ෂණය යටතේ සිය ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කරමින් සිටී. ජාත්යන්තර ණය හිමියන්ගේ විශ්වාසය පවත්වාගෙන යාමටත් මූල්ය සහායේ තවදුරටත් කොටස් ලබාගැනීමටත් මූල්ය සන්ධිස්ථාන සපුරාලීම සහ ඉක්මවා යාම අත්යාවශ්ය වේ.
රේගු ආදායම ඉහළ යාම 2022 සහ 2023 වසරවල අර්බුද-ග්රස්ත කාලය හා සසඳන විට ආනයන කරන්නන් ආර්ථික දෘෂ්ටිකෝණය ගැන වැඩි විශ්වාසයක් දක්වමින් පාරිභෝගික ඉල්ලුම හා ව්යාපාරික ක්රියාකාරකම් ක්රමයෙන් නැවත ශක්තිමත් වෙමින් ඇති බව ද පිළිබිඹු කරයි.
ඉදිරි ගමනේ අරුත
ශ්රී ලංකා රේගුවට වසරේ දෙවන භාගයේදී ද මෙම ගමන් වේගය පවත්වාගත හැකිද යන්න විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. කාර්යසාධනයට බලපාන ප්රධාන සාධක ලෙස පහත දෑ සැලකිල්ලට ගත හැකිය:
- ගෝලීය වෙළෙඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් සහ ඒවා ආනයනවල වටිනාකමට ඇති බලපෑම
- විනිමය අනුපාත ස්ථාවරත්වය සහ ඒවා බදු ගණනය කිරීම් මත ඇති කරන බලපෑම
- අඩු-ඉන්වොයිස් කිරීම් සහ밀수 වැළැක්වීම සඳහා ක්රියාත්මක බලාත්මක කිරීමේ උත්සාහයන් දිගටම ගෙනයාම
- සමස්ත පාරිභෝගික වියදම් මට්ටම් සහ ව්යාපාරික ආයෝජන ක්රියාකාරකම්
රජය, මූල්ය හිඟය අවම කිරීමට සහ දිගුකාලීන ණය තිරසාරභාවය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන විට, ස්ථාවර රේගු ආදායම් ඉක්මවා යාම ප්රයෝජනවත් රොවල් ශේෂයක් ලෙස සලකනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බාධාවකින් තොරව ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගත් මාස හයක් දෙපාර්තමේන්තුවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් ධෛර්යජනක කාලපරිච්ඡේදයක් නියෝජනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.