Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ සිහිනය රන්වන් කළේ නැත — කාන්තා කණ්ඩායම ආසියා කුසලාන අවසන් මහ තරගයේ දී පරාජයට

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ සිහිනය රන්වන් කළේ නැත — කාන්තා කණ්ඩායම ආසියා කුසලාන අවසන් මහ තරගයේ දී පරාජයට

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ACC කාන්තා ආසියා කුසලාන අවසන් මහ තරගයේ දී ඉන්දියාව අතින් කඳුළු සළලන පරාජයකට මුහුණ දුන් අතර, කලාපයේ වඩාත් කීර්තිමත් ක්‍රිකට් තරගාවලියක අවසාන පියවරේ දී ඔවුන්ගේ ජය ගමන නතර විය.

අසල්වැසි ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර දියත් වූ මෙම ඉහළ අවදානම් සහිත අවසන් මහ තරගයේ දී ඉන්දියාව සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාවේ මහාද්වීපික ජයග්‍රහණ අරමුණ ඉදිරියේ අති බලසම්පන්න බවක් දක්වූහ. මුළු ආසියාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් 虜 කළ මෙම තරගාවලියේ උච්චස්ථානය ලෙස මෙම තරගය ඉතිහාසගත විය.

සිහිවටනයක් ව නතර වූ තරගාවලියක්

අවසන් මහ තරගයේ දී කලකිරවන ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණද, ACC කාන්තා ආසියා කුසලාන තරගාවලිය පුරාවට ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන ඉතා ඉදිරිපත්කළ හැකි ජයග්‍රහණයක් ලෙස ඉස්මතු වූ අතර, දූපතේ කාන්තා ක්‍රිකට්වල වර්ධනය වෙමින් පවතින ශක්තිය හා ගැඹුර එහිදී පැහැදිලිව ප්‍රදර්ශනය විය. කණ්ඩායම අධිෂ්ඨාන සහිතව තරගාවලිය හරහා සටන් කළ අතර, මහාද්වීපයේ ක්‍රිකට් බලවතකුට එරෙහිව ශූරතා තීරණකාරී තරගයට සුදුසුකම් ලැබීය.

ආසියානු කලාපයේ කාන්තා ක්‍රිකට්හි ආධිපත්‍යදායී බලවතෙකු ලෙස බොහෝ කලෙක් සිට ස්ථාපිත ඉන්දියාව, වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේ දී තම ගුණාත්මකභාවය ඔප්පු කරමින්, ඉතා දැඩිව අවසන් කළ තරගාවලි මහ තරගයෙන් ශූරතාව ලබා ගත්තාය.

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් දියුණු කිරීම

ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන්ට ප්‍රතිඵලය කටුක අත්දැකීමක් වූවද, තරගාවලිය පුරා කාන්තා කණ්ඩායමේ දක්වන ලද දස්කම් රටේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ධනාත්මක ගමන් මාර්ගයක් පිළිබඳ ආරංචිය දෙයි. ACC කාන්තා ආසියා කුසලාන අවසන් මහ තරගයට ළඟා වීම සුළු ජයග්‍රහණයක් නොවන අතර, කණ්ඩායම ඉදිරි තරගාවලි සඳහා සැලකිය යුතු විශ්වාසයක් රැගෙන යයි.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් ප්‍රේමීහු, මෙම අවසන් මහ තරග පෙනුම ජාතික කාන්තා කණ්ඩායම සඳහා නව යුගයක ආරම්භය ලෙස සලකුණු කරනු ඇතැයි, ඔවුන් ඉහළම මට්ටමේ කලාපයේ ශ්‍රේෂ්ඨ කණ්ඩායම් අභියෝගයට ලක් කරමින් දිනෙන් දින දියුණු වෙමින් සිටිනු ඇතැයි, බලාපොරොත්තු ගනිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අද පළාත් කිහිපයකට හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වර්ෂාව අපේක්ෂිතයි Sinhala

අද පළාත් කිහිපයකට හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වර්ෂාව අපේක්ෂිතයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූනි 26 වැනි දිනට කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වශයෙන් වර්ෂාව ලැබෙනු…

26 Jun 2026 Discuss
ධනංජය ද සිල්වාගේ අදිතේජස් සියය ගොළුබෙල්ලන් දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවට ජීවය ලබා දෙයි Sinhala

ධනංජය ද සිල්වාගේ අදිතේජස් සියය ගොළුබෙල්ලන් දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවට ජීවය ලබා දෙයි

පළමු ටෙස්ට් තරගයේ මුල් දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව හුරුපුරුදු අවදානමකට ලක් වූ නමුත්, නායක ධනංජය ද සිල්වාගේ අපූරු සතකයක් සත්‍යවශයෙන්ම අවශ්‍ය ප්‍රත්‍යාශාව ලබා දෙමින්…

26 Jun 2026 Discuss
විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවයක් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවාගැනීම් විවෘත කෙරේ Sinhala

විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවයක් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවාගැනීම් විවෘත කෙරේ

දකුණු නැගෙනහිර ආසියාවට ළඟා වීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයන්ට දැන් නව හා උද්වේගජනක විකල්පයක් ලබා ගත හැකි අතර, වියට්නාමයේ අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සමාගමක් වන…

26 Jun 2026 Discuss