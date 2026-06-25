Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියා A කණ්ඩායම 2026 දී ශ්‍රී ලංකාව තරණය කිරීමට සූදානම් — සුරුසුරු ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් අපේක්ෂිතයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියා A කණ්ඩායම 2026 දී ශ්‍රී ලංකාව තරණය කිරීමට සූදානම් — සුරුසුරු ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් අපේක්ෂිතයි

2026 වර්ෂය ගැන ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයින්ට සතුටු විය හැකි හේතුවක් ඇත — ඉන්දියා A කණ්ඩායම එළඹෙන වසරේ දිවයිනේ සංචාරයක් සිදු කිරීමට නියමිත අතර, දෙරට නැගී එන දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් සඳහා එය ඉතාමත් ආකර්ෂණීය තරඟාවලියක් බවට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නැගී එන තරු සඳහා වේදිකාවක්

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියා A සංචාරය, ජාතික කණ්ඩායම් දෙකෙහිම දේශසීමාවේ සිටින ක්‍රීඩකයන් සඳහා ඉතා වැදගත් පරීක්ෂණ භූමියක් ලෙස සේවය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙවැනි සංචාර, තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් පූර්ණ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හි ඉල්ලීම් සඳහා සූදානම් කිරීමේ ඉතිහාසගත වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින්, ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් ප්‍රතිවාදීන්ට එරෙහිව තරඟකාරී ක්‍රීඩා අත්දැකීම් ලබා දේ.

අපේක්ෂා කළ හැකි දෑ

සම්පූර්ණ කාලසටහන් විස්තර තවමත් තහවුරු වෙමින් පවතිනු ලැබුවද, ක්‍රීඩාවේ විවිධ අංශ හරහා ක්‍රීඩකයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද ආකෘති සංයෝජනයක් ඇතුළත් වනු ඇතැයි සංචාරය සම්බන්ධව අනාවැකි පළ වේ. ශ්‍රී ලංකාව පුරා ස්ථාපිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන රැසක තරඟ පැවැත්වීමට නියමිත අතර, ඉන්දීය හා ශ්‍රී ලාංකික ඊළඟ පරම්පරාවේ දක්ෂතා ක්‍රියාත්මකව දැකීමට දේශීය රසිකයන්ට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

දෙරටටම ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉන්දියා A කණ්ඩායම සත්කාරකත්වය දැරීම, ලෝක ක්‍රිකට්හි ශක්තිමත්ම සංවර්ධන කණ්ඩායම්වලින් එකකට එරෙහිව නැගී එන දේශීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට අත්දැකීම් ලබා දීමේ වැදගත් අවස්ථාවකි. ඉන්දියාවේ A කණ්ඩායම් පරම්පරාව අඛණ්ඩව ඉහළ මට්ටමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට ගිය ක්‍රීඩකයන් නිෂ්පාදනය කර ඇත.

තරඟ කාලසටහන්, කණ්ඩායම් නිවේදන, ලකුණු ක්‍රමවේද සහ ටිකට් පහසුකම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, තරඟාවලිය ආරම්භ වීමට ප්‍රථම ක්‍රිකට් මණ්ඩල විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

2026 සංචාරය ළඟා වන විට නිල යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි Sinhala

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි

තරුණ පරිශීලකයින් අන්තර්ජාලයේ ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්‍රියා කරයි රටේ තරුණ පරම්පරාවේ මානසික සෞඛ්‍යය සහ අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ අරමුණින්, අවුරුදු 16ට අඩු…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබුණු ශක්තිමත් ඉල්ලුම හේතුවෙන් අපනයන ප්‍රමාණය පසුගිය…

25 Jun 2026 Discuss
EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා Sinhala

EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා

ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජය විසින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) එකම ත්‍රිපාර්ශ්වික පාලන රාමුවක් යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති…

25 Jun 2026 Discuss