සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්රමවේදය යළි සකස් කරයි
සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය, 2026 වර්ෂයේ තරඟාවලිය ඉදිරිපිට, සිය බහුකාලීන හොඳම ආයතනික පුරවැසි තිරසාරතා සම්මාන (Best Corporate Citizen Sustainability Awards) ක්රමවේදය සැලකිය යුතු ලෙස නවීකරණය කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, පරිසරය, සමාජය සහ පාලනය — සාමාන්යයෙන් ESG ලෙස හඳුන්වන — මූලධර්ම මෙහි කේන්ද්රස්ථානයට ගෙන ඒමට නියමිතය.
මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ව්යාපාරික සාමාජික සංවිධානය ලෙස ක්රියාත්මක වන සිලෝන් චේම්බරය, ඉදිරි වසරවලදී ආයතනික විශිෂ්ටතාව තක්සේරු කොට පිළිගන්නා ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන ප්රධාන වෙනසක් සංකේතවත් කරන අතර, තිරසාරතාව සහ වගකීම්සහගත ව්යාපාරික පිළිවෙත් සම්මාන නිර්ණායකවල හරය ලෙස ස්ථාපිත කෙරේ.
ආයතනික වගකීම සඳහා නව මිම්මක්
නවීකරණය කරන ලද සම්මාන ක්රමවේදය, තිරසාර ව්යාපාරික හැසිරීම වටා ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතින ගෝලීය ප්රමිතීන් පිළිබිඹු කිරීමට සකස් කර ඇති අතර, ශ්රී ලාංකීය සමාගම් ජාත්යන්තරව පිළිගත් ESG මිම්ම සමඟ වඩාත් සමීපව සංගත කිරීමට දිරිගැන්වීමක් ලබා දෙයි. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ආයතනික පුරවැසිභාවය ප්රවර්ධනය කර ඇති සිලෝන් චේම්බරය, ප්රතිව්යුහගත වැඩසටහන, අද ලෝකයේ වගකීම්සහගත ව්යාපාරිකයෙකු වීම යනු කුමක්ද යන්න සඳහා ඉහළ සහ වඩාත් අදාළ ප්රමිතියක් නිර්ණය කරනු ඇතැයි ප්රකාශ කරයි.
යාවත්කාලීන නිර්ණායක, සහභාගී වන සමාගම් පරිසර කළමනාකරණය, සාමාජීය බලපෑම, 윤리적 පාලනය සහ දිගුකාලීන තිරසාරතා සැලසුම් ඇතුළත් පුළුල් හා දැඩි දර්ශක සමූහයක් හරහා තක්සේරු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම වෙනස වැදගත් වන්නේ ඇයි
ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාරික ප්රජාව, විශේෂයෙන් ලොව පුරා ආයෝජකයින්, නියාමකයින් සහ පාරිභෝගිකයින් සමාගම් ඔවුන්ගේ පාරිසරික අඩිපාර සහ සාමාජීය වගකීම් කළමනාකරණය කරන ආකාරය ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන මෙම කාලයේ, තිරසාර පිළිවෙතන් සඳහා අව්යාජ කැපවීමක් ප්රදර්ශනය කිරීමට වැඩෙන ඉල්ලීමකට මුහුණ දී ඇත.
- නව ESG-සංගත ක්රමවේදය, ව්යාපාරවල නාමික තිරසාරතා 身振 ඉක්මවා අර්ථාන්විත, මැනිය හැකි ක්රියාමාර්ග කරා ගමන් කිරීමට දිරිගැන්වීමට අරමුණු කරයි.
- සමාගම් ඔවුන්ගේ තිරසාරතා උපාය මාර්ගවල ගැඹුර සහ අව්යාජභාවය මත, මතුපිට අනුකූලතාවට වඩා, තක්සේරු කෙරෙනු ඇත.
- යාවත්කාලීන සම්මාන, බහු ක්ෂේත්ර හරහා පුළුල් හා වඩාත් ප්රතිස්පර්ධී ආයතනික සහභාගිත්ව කොටසක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කාලෝචිත පරිවර්තනයක්
මෙම නිවේදනය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක දී ප්රකාශ කෙරෙන අතර, අළුත් ආර්ථික අභියෝගවලින් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා ප්රතිව්යුහගතවීම දිගින් දිගටම සිදු වෙමින් පවතී. ව්යාපාරික නායකයින් සහ ප්රතිපත්ති立案者යින් දෙදෙනාම, තිරසාර හා වගකීම්සහගත ආයතනික හැසිරීම හුදෙක්윤理ීය බැඳීමක් පමණක් නොව, දිගුකාලීන ආර්ථික ස්ථිතිස්ථායිතාව සඳහා ප්රායෝගික අවශ්යතාවයක් බව ඉතා සිහිකැඳවූ ලෙස පිළිගෙන ඇත.
නවීකරණය කරන ලද සම්මාන ක්රමවේදය, ශ්රී ලාංකීය ව්යාපාරයේ අනාගතය තිරසාරතාවේ, වගවීමේ සහ අව්යාජ සාමාජීය දායකත්වයේ මූලධර්ම මත ගොඩනගිය යුතු බවට සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනයෙන් ලැබෙන පැහැදිලි ප්රකාශනයකි.
නව තක්සේරු නිර්ණායක, සුදුසුකම් අවශ්යතා සහ 2026 සම්මාන චක්රය සඳහා නිල කාල රේඛාව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, ඉදිරි මාසවලදී සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය විසින් ව්යාපාරික ප්රජාව වෙත දැනුම් දීමට නියමිතය. සෑම ක්ෂේත්රයකම සමාගම්, යාවත්කාලීන ESG ක්රමවේදය හුරුපුරුදු කර ගැනීමට සහ සහභාගී වීමේ සූදානම තක්සේරු කිරීමට දිරිමත් කෙරේ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.