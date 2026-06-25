වෙනිසුවේලාවට පිටුපිට බලවත් භූකම්පා දෙකක් - කැරකස් නගරයේ ගොඩනැඟිලි කඩා වැටේ
වෙනිසුවේලාවට බලවත් භූකම්පා දෙකක් එකිනෙකට පිටුපාමින් 덮විය, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස රාජධානියක් වන කැරකස් නගරයේ ගොඩනැඟිලි කඩා වැටී, දහස් ගණනක් පදිංචිකරුවන් දැඩි භීතියට හා කලබලයට පත් විය.
මෙතෙක් දැනගත් කරුණු
එක්සත් ජනපද භූගෝලීය සමීක්ෂණ ආයතනයට (USGS) අනුව, පළමු භූකම්පාව රික්ටර් 7.1 ක් ලෙස මිනුම් කෙරිණි. එහි අ震中 ස්ථානය වෙනිසුවේලා වෙරළ තීරයේ පිහිටි මොරෝන් ප්රජාවට බටහිරින් පිහිටා තිබිණ. කම්පනය ඉතා බලවත් වූ නිසා, පදිංචිකරුවන් තම නිවාස හා කාර්යාලවලින් පිටතට දිව පාරවලට රැස් වූ අතර, රාජධානිය පුරා ගොඩනැඟිලිවලට හානි සිදු විය.
දෙවන භූකම්පාව ඉන් ටික වේලාවකට පසු ඇති වූ අතර, එය ජනතාව අතර පැවති අවුල් සහගත තත්ත්වය හා භීතිය තවදුරටත් උග්ර කළේය. කැරකස් නගරයේ විවිධ ප්රදේශවලින් ගොඩනැඟිලි කඩා වැටීමේ වාර්තා ලැබෙත්ම හදිසි සේවා ඉක්මනින් ක්රියාත්මක කෙරිණි.
රාජධානියට සිදු වූ බලපෑම
එකිනෙකට පිටුපාමින් ඇති වූ මෙම කම්පන කැරකස් නගරය පුරා දැඩි කලබලයක් ඇති කළ අතර, ඇස් දිය හේ දුටු සාක්ෂිකරුවන් කඩා වැටෙන ගොඩනැඟිලිවලින් දූවිලි වලාකුළු ඉහළ නැඟෙන දර්ශන හා ගොඩනැඟිලිවලින් ඈත විවෘත ස්ථානවල රැස් වූ ජනකාය විස්තර කළහ. ව්යසනය ඇති වූ වහාම, මළ සිරුරු ගණන හා ව්යුහාත්මක හානියේ සම්පූර්ණ ප්රමාණය තක්සේරු කිරීම තවමත් සිදු වෙමින් පැවතිණි.
භූකම්පා ක්රියාකාරීත්වයට අමුතු නොවන කලාපයක්
වෙනිසුවේලාව භූකම්පා ක්රියාකාරී කලාපයක් තුළ පිහිටා ඇති අතර, මෙරට අතීතයේ දී ද සැලකිය යුතු භූකම්පාවලට මුහුණ දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම කම්පන දෙකේ පිටුපා ඇති වූ ස්වභාවය සහ පළමු භූකම්පාවේ තීව්රතාව, සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම් දිගටම සිදු වෙත්ම තහවුරු විය හැකි විනාශයේ පරිමාණය පිළිබඳව විපත් කළමනාකරණ බලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.
බලධාරීන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් ප්රවේශමෙන් සිටින ලෙස, හානි වූ ගොඩනැඟිලිවලින් ඈත් වන ලෙස, සහ තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වන විට නිල මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.