Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙනිසුවේලාවට පිටුපිට බලවත් භූකම්පා දෙකක් - කැරකස් නගරයේ ගොඩනැඟිලි කඩා වැටේ

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙනිසුවේලාවට පිටුපිට බලවත් භූකම්පා දෙකක් - කැරකස් නගරයේ ගොඩනැඟිලි කඩා වැටේ

වෙනිසුවේලාවට බලවත් භූකම්පා දෙකක් එකිනෙකට පිටුපාමින් 덮විය, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රාජධානියක් වන කැරකස් නගරයේ ගොඩනැඟිලි කඩා වැටී, දහස් ගණනක් පදිංචිකරුවන් දැඩි භීතියට හා කලබලයට පත් විය.

මෙතෙක් දැනගත් කරුණු

එක්සත් ජනපද භූගෝලීය සමීක්ෂණ ආයතනයට (USGS) අනුව, පළමු භූකම්පාව රික්ටර් 7.1 ක් ලෙස මිනුම් කෙරිණි. එහි අ震中 ස්ථානය වෙනිසුවේලා වෙරළ තීරයේ පිහිටි මොරෝන් ප්‍රජාවට බටහිරින් පිහිටා තිබිණ. කම්පනය ඉතා බලවත් වූ නිසා, පදිංචිකරුවන් තම නිවාස හා කාර්යාලවලින් පිටතට දිව පාරවලට රැස් වූ අතර, රාජධානිය පුරා ගොඩනැඟිලිවලට හානි සිදු විය.

දෙවන භූකම්පාව ඉන් ටික වේලාවකට පසු ඇති වූ අතර, එය ජනතාව අතර පැවති අවුල් සහගත තත්ත්වය හා භීතිය තවදුරටත් උග්‍ර කළේය. කැරකස් නගරයේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ගොඩනැඟිලි කඩා වැටීමේ වාර්තා ලැබෙත්ම හදිසි සේවා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

රාජධානියට සිදු වූ බලපෑම

එකිනෙකට පිටුපාමින් ඇති වූ මෙම කම්පන කැරකස් නගරය පුරා දැඩි කලබලයක් ඇති කළ අතර, ඇස් දිය හේ දුටු සාක්ෂිකරුවන් කඩා වැටෙන ගොඩනැඟිලිවලින් දූවිලි වලාකුළු ඉහළ නැඟෙන දර්ශන හා ගොඩනැඟිලිවලින් ඈත විවෘත ස්ථානවල රැස් වූ ජනකාය විස්තර කළහ. ව්‍යසනය ඇති වූ වහාම, මළ සිරුරු ගණන හා ව්‍යුහාත්මක හානියේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය තක්සේරු කිරීම තවමත් සිදු වෙමින් පැවතිණි.

භූකම්පා ක්‍රියාකාරීත්වයට අමුතු නොවන කලාපයක්

වෙනිසුවේලාව භූකම්පා ක්‍රියාකාරී කලාපයක් තුළ පිහිටා ඇති අතර, මෙරට අතීතයේ දී ද සැලකිය යුතු භූකම්පාවලට මුහුණ දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම කම්පන දෙකේ පිටුපා ඇති වූ ස්වභාවය සහ පළමු භූකම්පාවේ තීව්‍රතාව, සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම් දිගටම සිදු වෙත්ම තහවුරු විය හැකි විනාශයේ පරිමාණය පිළිබඳව විපත් කළමනාකරණ බලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.

බලධාරීන් බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් ප්‍රවේශමෙන් සිටින ලෙස, හානි වූ ගොඩනැඟිලිවලින් ඈත් වන ලෙස, සහ තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වන විට නිල මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි Sinhala

මිලියන ගණනක් අතරමග: ඊශ්‍රායල් නෛතික ආරවුලකින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසකගේ ඉපැයීම් අවහිර වෙයි

ඊශ්‍රායල් මූල්‍ය ආරවුලකට ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන් හසුවෙයි ඊශ්‍රායලයේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි

නවීන දුම්රිය ගමනාගමනය කරා තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකාව, රටේ කාර්යබහුලම හා මගීන් වැඩිම ගනුදෙනු ඇති දුම්රිය මාර්ග ඉලක්ක කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වඩාත්…

25 Jun 2026 Discuss
සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි Sinhala

සිලෝන් චේම්බර් ආයතනය 2026 සඳහා ESG හා තිරසාර සංවර්ධන අවධානයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාපිත ආයතනික සම්මාන ක්‍රමවේදය යළි සකස් කරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය, 2026 වර්ෂයේ තරඟාවලිය ඉදිරිපිට, සිය බහුකාලීන හොඳම ආයතනික පුරවැසි තිරසාරතා සම්මාන (Best Corporate Citizen Sustainability…

25 Jun 2026 Discuss