Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඉල්ලූ විපක්ෂය NPP රජය මගින් අවහිර කෙරේ

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඉල්ලූ විපක්ෂය NPP රජය මගින් අවහිර කෙරේ

රට ඉදිරියේ මතුව ඇති අධිකරණ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් පැවැත්වීමේ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු අයිතිය අහිමි කිරීමට ජේවීපී නායකත්වයෙන් යුත් ජාතික ජන බලවේගය ආණ්ඩුව ක්‍රියා කිරීම හේතුවෙන් එම ආණ්ඩුව අඟහරුවාදා දැඩි විවේචනයට ලක් විය.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සහ ක්‍රියාකාරිත්වයට අත්‍යවශ්‍ය ලෙස හඳුනාගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විවාදයක් ඉල්ලා සිටිමින්, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු නියාමනය කරන පරිපාටි රීති වන සභා විධි නීති ඇසුරින් විපක්ෂය නිල වශයෙන් කථානායකවරයා වෙත ඉදිරිපත් වී සිටියේය.

විපක්ෂය යටපත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයක් යැයි විපක්ෂය චෝදනා කරයි

නීත්‍යානුකූල ව්‍යවස්ථාදායක පරීක්ෂණය යටපත් කිරීමේ හිතාමතා ගත් තීරණයක් ලෙස විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හඳුන්වා දුන් මෙම ක්‍රියාව ගැන ඔවුන් දැඩි කෝපයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වූහ. NPP පාලනය බලයට පැමිණෙමින් ප්‍රගුණ කළ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික මූලධර්මවලට මෙය පටහැනිය යනු ඔවුන්ගේ තර්කයයි.

නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් පොරොන්දු වූ ඒ ආණ්ඩුවම, ජනතාව පාර්ලිමේන්තුවට යැව් ඔවුන් වෙනුවෙන් කතා කිරීමේ විපක්ෂයේ මූලික අයිතිය දැන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

විවාදය සඳහා ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම, අදාළ සභා විධි නීති ප්‍රකාරව නිසි පාර්ලිමේන්තු මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරිපත් කර තිබූ හෙයින්, ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ ආණ්ඩුවේ තීරණය විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් වඩාත් ආන්දෝලනාත්මක වූයේය.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවදානමේ

විපක්ෂය පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ ගෙන ඒමට සෙව් නිශ්චිත කරුණු සම්බන්ධ වන්නේ අධිකරණය සමගය — ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ශිලාස්ථම්භයක් ලෙස සැලකෙන ස්වාධීන ආයතනයක් සමගය. එවැනි විවාදයක් වළක්වා ගැනීම වත්මන් පාලනය පිළිබඳ කලකිරවනසුළු පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කරන බව විවේචකයෝ අනතුරු ඇඟවූහ.

දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කළේ, කලින් ආණ්ඩු පෙළේ ඒකාධිපති ප්‍රවණතාවලින් ඉවත් වන බවට නිතර නිතර ප්‍රකාශ කළ ආණ්ඩුවක් වශයෙන්, විශේෂයෙන් ම, NPP ආණ්ඩුවේ විනිවිද පෙනෙන පාලනය සහ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය ගරු කිරීම සම්බන්ධ ව්‍යාපකව ගැටලු මතු කිරීමට මෙම සිදුවීම හේතු වූ බවයි.

ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සම්මතයන් විමර්ශනයට ලක් වේ

මෙම සිදුවීම නිසා, පාර්ලිමේන්තුව තුළ බල සමතුලිතතාව සහ දැවැන්ත බහුතර බලයෙන් යුත් ආණ්ඩුවකට විපක්ෂ හඩු ආන්තික කිරීමට පරිපාටිමය යාන්ත්‍රණ යොදාගත හැකි පරිමාව පිළිබඳ විවාදය නැවත දැල්වී ගියේය.

  • විවාදය නිල වශයෙන් ඉල්ලා සිටිමින් විපක්ෂය සභා විධි නීති ප්‍රකාශ කෙළේය
  • ජේවීපී-NPP ආණ්ඩුව එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ක්‍රියා කෙළේය
  • ගැටලු ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය සෘජුවම සම්බන්ධ වේ
  • විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ප්‍රජාතාන්ත්‍රික අයිතිවාසිකම්වලට කරන ලද අපහාසයක් ලෙස එම තීරණය හෙළා දැකූහ

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර ඉදිරියට ගෙන යන විට, ක්‍රියාත්මක දේශපාලන ගණිතය කෙසේ වෙතත්, සුළු පාර්ෂව ඔවුන්ට ව්‍යවස්ථානුකූලව සහතික කෙරුණු ඉඩකඩ සභා මහලේ රැකෙන බව සහතික කිරීමට කථානායකවරයා කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අධිකරණ පුරප්පාඩු අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ විරෝධතාවයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අත්හිටුවයි Sinhala

අධිකරණ පුරප්පාඩු අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ විරෝධතාවයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අත්හිටුවයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය යන දෙකෙහිම පුරප්පාඩු පිරවීමේ දිගුකාලීන අසාර්ථකත්වය පිළිබඳ හදිසි විවාදයක් ඉල්ලා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු මහලේ声高に…

24 Jun 2026 Discuss
චාමරී අතාපත්තු අපරාජිත සතකයකින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණයේදී අයර්ලන්තය පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දිනවයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තු අපරාජිත සතකයකින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණයේදී අයර්ලන්තය පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දිනවයි

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාණයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු අපරාජිත සතකයක් ගොනු කරමින් අයර්ලන්තයට එරෙහිව තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙමින් උදාර ක්‍රීඩා…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් විශාල ප්‍රමාණ මත පදනම් වූ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය ඉහළ අගය සහිත උපාය මාර්ගයකට යොමු කරන ලෙස 촉구 කරති Sinhala

ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් විශාල ප්‍රමාණ මත පදනම් වූ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය ඉහළ අගය සහිත උපාය මාර්ගයකට යොමු කරන ලෙස 촉구 කරති

අපනයන ප්‍රවේශය මූලිකව නැවත සලකා බලන ලෙස කර්මාන්ත නායකයන් 촉구 කරති ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ප්‍රජාව, ප්‍රමාණ-කේන්ද්‍රීය වෙළඳ ආකෘතියෙන් ඉවත් වී, ගෝලීය වෙළඳපොළේ ඉහළ මිල්…

24 Jun 2026 Discuss