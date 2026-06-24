දශක දෙකක් පුරා භාවිතා වූ මැකිය නොහැකි තීන්ත අවශ්යතාවය කැබිනට් මණ්ඩලය අහෝසි කරයි
ශ්රී ලංකාවේ මැතිවරණ ක්රියාවලියේ දිගුකාලීනම සිරිතක් ඉවත් කිරීමට රට සූදානම් වන අතර, මේ සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලය රට පුරා මැතිවරණවලදී මැකිය නොහැකි තීන්ත අනිවාර්යෙන් භාවිතා කිරීම අත්හිටුවීමේ යෝජනාවට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාවට සම්පූර්ණ කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇති අතර, ඡන්ද මධ්යස්ථානවලදී ඡන්දදායකයින් සත්යාපනය කිරීමේ ක්රමවේදය සම්බන්ධයෙන් රටේ ප්රතිපත්තියේ සැලකිය යුතු වෙනසක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
දශක දෙකක් පැරණි සිරිතක්
2004 වර්ෂයේ සිට මැකිය නොහැකි තීන්ත භාවිතය ශ්රී ලංකා මැතිවරණවල අනිවාර්ය අංගයක් බවට පත්ව තිබේ. සාමාන්යෙන් ඡන්දදායකයාගේ ඇඟිල්ලට යෙදෙන මෙම තීන්ත, බහු ඡන්ද ප්රතිරෝධය කිරීමේ දෘශ්යමාන ක්රමවේදයක් ලෙස ක්රියා කළ අතර, දැනටමත් ඡන්දය ප්රකාශ කර ඇත්තන් හඳුනා ගැනීමේ සරල ක්රමයක් මැතිවරණ නිලධාරීන්ට සළසා දුණි.
එහෙත්, පවතින නීතිමය රාමුව යටතේ, ඡන්ද ශාලා කාර්ය මණ්ඩලයට ප්රමාණවත් හැඳුනුම්පත් ලේඛන මගින් ද ඡන්දදායකයාගේ අනන්යතාව සත්යාපනය කිරීම අනිවාර්ය වී ඇති අතර, මෙම සමාන්තර ක්රියාවලිය තනිව ප්රමාණවත් බව බලධාරීන් දැන් සලකන බව පෙනේ.
ලේඛන පදනම් කරගත් සත්යාපනය වෙත මාරුවීමක්
කැබිනට් අනුමැතිය සමඟ, රජය රටේ මැතිවරණ ක්රියාවලියෙන් මැකිය නොහැකි තීන්ත භාවිතයේ නීතිමය බැඳීම ඉවත් කිරීමට අදහස් කරන අතර, ඡන්ද පොළ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන නිල හැඳුනුම්පත් පරීක්ෂාව කෙරෙහි වැඩි විශ්වාසයක් තැබීමට සූදානම් වේ.
මෙම තීරණය, දිසානායක පරිපාලනය විසින් ස්ථාපිත මැතිවරණ ක්රියාවලීන් සමාලෝචනය කර නවීකරණය කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයක් පිළිඹිබු කරන අතර, මූලික නැවත ඇගැයීමකින් තොරව වසර ගණනාවක් පවත්වාගෙන ආ ක්රියාවලීන් සරල කිරීම ඉලක්ක කෙරේ.
ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව සහ අවශ්ය ව්යවස්ථාපිත සංශෝධන සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, සුදුසු කාලයේදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.