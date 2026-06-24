Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දශක දෙකක් පුරා භාවිතා වූ මැකිය නොහැකි තීන්ත අවශ්‍යතාවය කැබිනට් මණ්ඩලය අහෝසි කරයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දශක දෙකක් පුරා භාවිතා වූ මැකිය නොහැකි තීන්ත අවශ්‍යතාවය කැබිනට් මණ්ඩලය අහෝසි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියේ දිගුකාලීනම සිරිතක් ඉවත් කිරීමට රට සූදානම් වන අතර, මේ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය රට පුරා මැතිවරණවලදී මැකිය නොහැකි තීන්ත අනිවාර්යෙන් භාවිතා කිරීම අත්හිටුවීමේ යෝජනාවට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාවට සම්පූර්ණ කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇති අතර, ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවලදී ඡන්දදායකයින් සත්‍යාපනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් රටේ ප්‍රතිපත්තියේ සැලකිය යුතු වෙනසක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

දශක දෙකක් පැරණි සිරිතක්

2004 වර්ෂයේ සිට මැකිය නොහැකි තීන්ත භාවිතය ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණවල අනිවාර්ය අංගයක් බවට පත්ව තිබේ. සාමාන්‍යෙන් ඡන්දදායකයාගේ ඇඟිල්ලට යෙදෙන මෙම තීන්ත, බහු ඡන්ද ප්‍රතිරෝධය කිරීමේ දෘශ්‍යමාන ක්‍රමවේදයක් ලෙස ක්‍රියා කළ අතර, දැනටමත් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇත්තන් හඳුනා ගැනීමේ සරල ක්‍රමයක් මැතිවරණ නිලධාරීන්ට සළසා දුණි.

එහෙත්, පවතින නීතිමය රාමුව යටතේ, ඡන්ද ශාලා කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රමාණවත් හැඳුනුම්පත් ලේඛන මගින් ද ඡන්දදායකයාගේ අනන්‍යතාව සත්‍යාපනය කිරීම අනිවාර්ය වී ඇති අතර, මෙම සමාන්තර ක්‍රියාවලිය තනිව ප්‍රමාණවත් බව බලධාරීන් දැන් සලකන බව පෙනේ.

ලේඛන පදනම් කරගත් සත්‍යාපනය වෙත මාරුවීමක්

කැබිනට් අනුමැතිය සමඟ, රජය රටේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියෙන් මැකිය නොහැකි තීන්ත භාවිතයේ නීතිමය බැඳීම ඉවත් කිරීමට අදහස් කරන අතර, ඡන්ද පොළ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන නිල හැඳුනුම්පත් පරීක්‍ෂාව කෙරෙහි වැඩි විශ්වාසයක් තැබීමට සූදානම් වේ.

මෙම තීරණය, දිසානායක පරිපාලනය විසින් ස්ථාපිත මැතිවරණ ක්‍රියාවලීන් සමාලෝචනය කර නවීකරණය කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයක් පිළිඹිබු කරන අතර, මූලික නැවත ඇගැයීමකින් තොරව වසර ගණනාවක් පවත්වාගෙන ආ ක්‍රියාවලීන් සරල කිරීම ඉලක්ක කෙරේ.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව සහ අවශ්‍ය ව්‍යවස්ථාපිත සංශෝධන සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, සුදුසු කාලයේදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි

තීව්‍ර වන ඩෙංගු තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමට සන්නද්ධ හමුදාව සූදානම් දිවයින පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, ගොඩනැගෙමින් තිබෙන…

24 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ප්‍රදානය කරන ලද හෙලිකොප්ටර් දහයක් නිල වශයෙන් භාරදීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ආරක්ෂා සමත්ත්වයන් සැලකිය යුතු ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන දෙකක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ කෙරෙන් ආර්ථික ය立直 ගෙන යාම සහ…

24 Jun 2026 Discuss