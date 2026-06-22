යුරෝපා සංගමය ග්රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්ර කරද්දී ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන්
නව යුරෝපීය රෙගුලාසි අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි
ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සැලකිය යුතු කැළඹීමකට සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ, නිෂ්පාදන හා සේවාවන් පිළිබඳ නොමඟ යවන සහ සනාථ නොකළ පාරිසරික ප්රකාශ කිරීමේ සිරිත වන ග්රීන්වොෂිං මැඩලීම සඳහා යුරෝපා සංගමය විසින් පුළුල් නව රෙගුලාසි ක්රියාවට නංවද්දීය.
නව රීති වල අන්තර්ගතය
යුරෝපා සංගමයේ නවතම ග්රීන්වොෂිං විරෝධී උපදේශ මගින් යුරෝපීය වෙළෙඳපොළවල නිෂ්පාදන අලෙවි කරන සමාගම්වලට, ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනවල සඳහන් ඕනෑම පාරිසරික හෝ තිරසාරත්ව ප්රකාශයන් සඳහා සත්යාපනය කළ හැකි, විද්යාත්මක සාධාර සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කෙරේ. "පරිසර හිතකාමී," "හරිත," හෝ "කාබන් උදාසීන" වැනි නොපැහැදිලි යෙදුම් දැඩි ස්වාධීන සත්යාපනයක් හා ලේඛනගත කිරීමකින් තොරව ඇතිරීමට තවදුරටත් ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
මෙම ප්රමිතීන් උල්ලංඝනය කරන ව්යාපාරවලට දඩ මුදල්, ආනයන සීමාවන් හෝ යුරෝපීය වෙළෙඳපොළවලින් සම්පූර්ණ තහනමක් පනවා ගත හැකි අතර, ශ්රී ලංකාව වැනි අපනයනය මත රඳා පවතින ආර්ථිකයන්ට එම ප්රතිවිපාක ඉමහත් බරක් දරයි.
ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් අවදානමට ලක්ව සිටින්නේ ඇයි
ඇඳුම් පැළඳිලි, තේ, කුළු බඩු හා රබර් නිෂ්පාදන ඇතුළු ප්රධාන කර්මාන්ත සඳහා යුරෝපීය වෙළෙඳපොළ මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය, ඓතිහාසිකව ස්වාභාවික හා තිරසාර සම්භවය පෙරදැරි කරගෙන නිෂ්පාදන ප්රවර්ධනය කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්රකාශ බොහොමයකට නව යුරෝපා සංගම් රීති ඉල්ලා සිටින විධිමත් සහතිකකරණ හා ලේඛනගත කිරීමේ රාමුවක් ඓතිහාසිකව නොතිබී ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම විදේශ විනිමය ඉපැයීම් කරන ක්ෂේත්රයන්ගෙන් එකක් වන ඇඳුම් හා රෙදිපිළි කර්මාන්තයට සැපයුම් දාම විනිවිදභාවය පිළිබඳ වාර්තාකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්රතිව්යුහගත කිරීමට සිදු වේ.
- සිලෝන් තේ පාරිසරිකව වගකිවයුතු නිෂ්පාදනයක් ලෙස නිතර ප්රවර්ධනය කරන තේ අපනයනකරුවන් දැන් එවැනි ප්රකාශ සොයා ගත හැකි, විගණිත දත්ත මගින් සනාථ කළ යුතුය.
- ශ්රී ලංකාවේ අපනයන පදනමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සෑදෙන කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණයේ ව්යවසායන් (SME), අනුකූලතාවය සඳහා සීමිත සම්පත් හේතුවෙන් වඩාත් දැඩි අභියෝගයට මුහුණ දෙයි.
අනුකූලතා පිරිවැය ඉතා ප්රශ්නාකාරී
කර්මාන්ත පාර්ශවකරුවන් අනතුරු අඟවන්නේ, මෙම නව ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීමේ පිරිවැය, ඉතා කෙටි නිවේදනයකින් ජාත්යන්තර විගණකවරුන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට හෝ සැපයුම් දාම ප්රතිව්යුහගත කිරීමට මූල්ය ධාරිතාව නොමැති කුඩා අපනයනකරුවන්ට විශේෂයෙන් දරාගත නොහැකි විය හැකි බවය. ශ්රී ලංකා රජය හා සම්බන්ධ වෙළෙඳ සංවිධාන, බලපෑමට ලක් වූ ව්යාපාරවලට මෙම සංක්රාන්තිය සාර්ථකව ගෙවා ගැනීමට සහාය වීමට මඟ පෙන්වීම, මූල්ය ආධාර හා ධාරිතාව ගොඩනැගීමේ වැඩසටහන් සහිතව මැදිහත් වන ලෙස විශේෂඥයන් ඉල්ලා සිටී.
සම්බන්ධීකෘත ජාතික සහාය නොමැතිව, බොහෝ කුඩා ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් යුරෝපීය වෙළෙඳපොළවලින් ඵලදායී ලෙස ඉවත් කෙරෙන අවදානමකට ලක් වේ — ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන තිරසාර නොවන නිසා නොව, එසේ බව ඔප්පු කිරීමේ යටිතල පහසුකම් නොමැති නිසාය.
හදිසි ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා ඇමතුමක්
වෙළෙඳ විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරන්නේ, ශ්රී ලංකාවට මෙම ප්රවණතාවලට ප්රතික්රියාශීලී ප්රවේශයක් දරාගත නොහැකි බවය. යුරෝපා සංගම් නියාමකයන් සමඟ ක්රියාශීලී සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම, තෙවන පාර්ශවීය සහතිකකරණ පද්ධතිවලට ආයෝජනය කිරීම, සහ රජය, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය හා පෞද්ගලික අංශය අතර ශක්තිමත් සහයෝගීතාවයක් ගොඩනැගීම, යුරෝප
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.